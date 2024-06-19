https://ria.ru/20240619/mali-1953852753.html

Мали с интересом наблюдает за развитием БРИКС, заявил глава МИД республики

Мали с интересом наблюдает за развитием БРИКС, заявил глава МИД республики - РИА Новости, 19.06.2024

Мали с интересом наблюдает за развитием БРИКС, заявил глава МИД республики

Мали пока не получила приглашение участвовать в саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T07:09

2024-06-19T07:09

2024-06-19T07:12

в мире

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абдулай диоп

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БАМАКО, 19 июн - РИА Новости. Мали пока не получила приглашение участвовать в саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп. "На момент нашей беседы с вами я еще не видел этого приглашения, но можно с уверенностью сказать, что Мали с большим интересом наблюдает за динамикой развития БРИКС. Практически все страны, которые участвуют в этой организации, являются дружественными нам странами", - сказал он. По его словам, Мали поддерживает идею БРИКС создать альтернативную международную систему многополярного мира. По мнению министра, она является "более инклюзивной и предполагает место для стран Юга на глобальном уровне".

https://ria.ru/20240301/mali-1930393746.html

мали

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в мире, мали, казань, абдулай диоп, брикс