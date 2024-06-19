Рейтинг@Mail.ru
Мали с интересом наблюдает за развитием БРИКС, заявил глава МИД республики - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 19.06.2024 (обновлено: 07:12 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/mali-1953852753.html
Мали с интересом наблюдает за развитием БРИКС, заявил глава МИД республики
Мали с интересом наблюдает за развитием БРИКС, заявил глава МИД республики - РИА Новости, 19.06.2024
Мали с интересом наблюдает за развитием БРИКС, заявил глава МИД республики
Мали пока не получила приглашение участвовать в саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:09
2024-06-19T07:12
в мире
мали
казань
абдулай диоп
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953585919_11:0:1270:708_1920x0_80_0_0_f0d5405c8986e714aaaaf36b98ae1b55.jpg
БАМАКО, 19 июн - РИА Новости. Мали пока не получила приглашение участвовать в саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп. "На момент нашей беседы с вами я еще не видел этого приглашения, но можно с уверенностью сказать, что Мали с большим интересом наблюдает за динамикой развития БРИКС. Практически все страны, которые участвуют в этой организации, являются дружественными нам странами", - сказал он. По его словам, Мали поддерживает идею БРИКС создать альтернативную международную систему многополярного мира. По мнению министра, она является "более инклюзивной и предполагает место для стран Юга на глобальном уровне".
https://ria.ru/20240301/mali-1930393746.html
мали
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953585919_168:0:1112:708_1920x0_80_0_0_212e181ceb6449d9311091a5b785e0be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали, казань, абдулай диоп, брикс
В мире, Мали, Казань, Абдулай Диоп, БРИКС
Мали с интересом наблюдает за развитием БРИКС, заявил глава МИД республики

Глава МИД Диоп: Мали пока не получила приглашение участвовать в саммите БРИКС

© РИА НовостиМинистр иностранных дел Мали Абдулай Диоп
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп
© РИА Новости
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАМАКО, 19 июн - РИА Новости. Мали пока не получила приглашение участвовать в саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп.
"На момент нашей беседы с вами я еще не видел этого приглашения, но можно с уверенностью сказать, что Мали с большим интересом наблюдает за динамикой развития БРИКС. Практически все страны, которые участвуют в этой организации, являются дружественными нам странами", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на пресс-подходе по итогам встречи в Доме приемов МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Мали надеется улучшить экономические отношения с Россией
1 марта, 08:20
По его словам, Мали поддерживает идею БРИКС создать альтернативную международную систему многополярного мира. По мнению министра, она является "более инклюзивной и предполагает место для стран Юга на глобальном уровне".
 
В миреМалиКазаньАбдулай ДиопБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала