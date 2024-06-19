https://ria.ru/20240619/magadan-1953894603.html

В Магадане вынесли приговор по делу о поджоге помещения полиграфии

В Магадане вынесли приговор по делу о поджоге помещения полиграфии - РИА Новости, 19.06.2024

В Магадане вынесли приговор по делу о поджоге помещения полиграфии

Тихоокеанский флотский военный суд признал двоих жителей Магадана виновными в совершении террористического акта после поджога помещения полиграфии и приговорил... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:02

2024-06-19T11:02

2024-06-19T11:02

происшествия

магаданская область

россия

магадан

тихоокеанский флотский военный суд

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МАГАДАН, 19 июн - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд признал двоих жителей Магадана виновными в совершении террористического акта после поджога помещения полиграфии и приговорил их к 12,5 и 13 годам заключения, сообщила пресс-служба УФСБ России по Магаданской области. "В ходе расследования УФСБ России по Магаданской области уголовного дела установлено, что один из соучастников преступления вел переписку в сети интернет с неустановленным лицом, действующим в интересах Украины, от которого получил задание за вознаграждение совершить на территории региона террористический акт - поджог административного здания с целью дестабилизации общественно-политической ситуации", - говорится в сообщении. Злоумышленник нашел сообщника, и вместе они изготовили самодельные зажигательные устройства, после чего подожгли техническое помещение полиграфии в Магадане. Суд признал обоих виновными в совершении террористического акта путем поджога группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба. "Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, второму - на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - уточняет пресс-служба УФСБ России по Магаданской области. Сообщается также, что сотрудники УФСБ и УМВД России по Магаданской области установили лиц, знавших о подготовке к поджогу, и не сообщили об этом. "В отношении четырех жителей Магаданской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "Несообщение о преступлении", за совершение которого может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20240416/kuzbass-1940304051.html

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947229833.html

магаданская область

россия

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магаданская область, россия, магадан, тихоокеанский флотский военный суд