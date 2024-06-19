Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова призвала учить детей мигрантов русскому языку - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/lvova-belova-1954071014.html
Львова-Белова призвала учить детей мигрантов русскому языку
Львова-Белова призвала учить детей мигрантов русскому языку - РИА Новости, 19.06.2024
Львова-Белова призвала учить детей мигрантов русскому языку
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что детей мигрантов нужно зачислять в русские школы только после прохождения... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:23
2024-06-19T18:23
общество
россия
мария львова-белова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931273796_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_92eacba639d3bc799a5489cdc85b50ee.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что детей мигрантов нужно зачислять в русские школы только после прохождения языковых курсов, а русский язык для них необходимо преподавать как иностранный. Львова-Белова отметила, что Россия – гостеприимная и привлекательная с точки зрения трудовой миграции страна, но в ней есть свои правила, и важно, чтобы мигранты эти правила соблюдали и чтобы российские дети и семьи не страдали от "бесконтрольного потока и отсутствия каких-либо правил". "Мы настаиваем на том, чтобы зачисление детей в школы происходило после прохождения языковых курсов, на которых должны преподавать русский как иностранный… Обучать русскому языку по той программе, которая ведется с нашими детьми, это же неправильно. То есть нам нужно преподавать язык как иностранный, исходя из национальных особенностей, специфики", - сказала детский омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24". Она отметила, что ее аппарат провел аудит по регионам, в ходе которого выяснилось, что 20% детей, обучающихся в школе, вообще не владеют русским языком. "Есть классы, где количество детей мигрантов достигает 90%", - добавила Львова-Белова.
https://ria.ru/20240611/moskalkova-1952206879.html
https://ria.ru/20231204/migranty-1913760557.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931273796_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_044d1e9f48c832d63815eeaad1276c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мария львова-белова
Общество, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова призвала учить детей мигрантов русскому языку

Львова-Белова: детей мигрантов нужно зачислять в школы только после курсов языка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что детей мигрантов нужно зачислять в русские школы только после прохождения языковых курсов, а русский язык для них необходимо преподавать как иностранный.
Львова-Белова отметила, что Россия – гостеприимная и привлекательная с точки зрения трудовой миграции страна, но в ней есть свои правила, и важно, чтобы мигранты эти правила соблюдали и чтобы российские дети и семьи не страдали от "бесконтрольного потока и отсутствия каких-либо правил".
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Позитивные мигранты приносят России много полезного, заявила Москалькова
11 июня, 15:50
"Мы настаиваем на том, чтобы зачисление детей в школы происходило после прохождения языковых курсов, на которых должны преподавать русский как иностранный… Обучать русскому языку по той программе, которая ведется с нашими детьми, это же неправильно. То есть нам нужно преподавать язык как иностранный, исходя из национальных особенностей, специфики", - сказала детский омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что ее аппарат провел аудит по регионам, в ходе которого выяснилось, что 20% детей, обучающихся в школе, вообще не владеют русским языком. "Есть классы, где количество детей мигрантов достигает 90%", - добавила Львова-Белова.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Путин заявил о проблеме обучения детей трудовых мигрантов
4 декабря 2023, 22:08
 
ОбществоРоссияМария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала