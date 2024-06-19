https://ria.ru/20240619/lvova-belova-1954071014.html
Львова-Белова призвала учить детей мигрантов русскому языку
Львова-Белова призвала учить детей мигрантов русскому языку - РИА Новости, 19.06.2024
Львова-Белова призвала учить детей мигрантов русскому языку
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что детей мигрантов нужно зачислять в русские школы только после прохождения... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:23
2024-06-19T18:23
2024-06-19T18:23
общество
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что детей мигрантов нужно зачислять в русские школы только после прохождения языковых курсов, а русский язык для них необходимо преподавать как иностранный. Львова-Белова отметила, что Россия – гостеприимная и привлекательная с точки зрения трудовой миграции страна, но в ней есть свои правила, и важно, чтобы мигранты эти правила соблюдали и чтобы российские дети и семьи не страдали от "бесконтрольного потока и отсутствия каких-либо правил". "Мы настаиваем на том, чтобы зачисление детей в школы происходило после прохождения языковых курсов, на которых должны преподавать русский как иностранный… Обучать русскому языку по той программе, которая ведется с нашими детьми, это же неправильно. То есть нам нужно преподавать язык как иностранный, исходя из национальных особенностей, специфики", - сказала детский омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24". Она отметила, что ее аппарат провел аудит по регионам, в ходе которого выяснилось, что 20% детей, обучающихся в школе, вообще не владеют русским языком. "Есть классы, где количество детей мигрантов достигает 90%", - добавила Львова-Белова.
https://ria.ru/20240611/moskalkova-1952206879.html
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общество, россия, мария львова-белова
Общество, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова призвала учить детей мигрантов русскому языку
Львова-Белова: детей мигрантов нужно зачислять в школы только после курсов языка
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что детей мигрантов нужно зачислять в русские школы только после прохождения языковых курсов, а русский язык для них необходимо преподавать как иностранный.
Львова-Белова отметила, что Россия – гостеприимная и привлекательная с точки зрения трудовой миграции страна, но в ней есть свои правила, и важно, чтобы мигранты эти правила соблюдали и чтобы российские дети и семьи не страдали от "бесконтрольного потока и отсутствия каких-либо правил".
"Мы настаиваем на том, чтобы зачисление детей в школы происходило после прохождения языковых курсов, на которых должны преподавать русский как иностранный… Обучать русскому языку по той программе, которая ведется с нашими детьми, это же неправильно. То есть нам нужно преподавать язык как иностранный, исходя из национальных особенностей, специфики", - сказала детский омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что ее аппарат провел аудит по регионам, в ходе которого выяснилось, что 20% детей, обучающихся в школе, вообще не владеют русским языком. "Есть классы, где количество детей мигрантов достигает 90%", - добавила Львова-Белова.