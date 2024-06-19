О войне – честно: невероятная судьба офицера и писателя Василя Быкова

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Он мечтал о карьере офицера, числился убитым во время битвы, но вернулся из госпиталя на фронт, стал командиром взвода и создавал свои произведения на передовой. О невероятной судьбе и военной прозе Василя Быкова, 100-летие которого отмечается сегодня, — в материале РИА Новости.Писателем он быть не собирался, а хотел сделать карьеру офицера – поступил в военное училище. И когда началась Великая Отечественная война, – конечно, оказался на фронте.Сражался в страшном огне Кировоградской операции. Был тяжело ранен в ногу и живот – так, что даже не подавал признаков жизни, из-за чего его записали в число погибших. Но после серии операций Быков не только выздоровел, но и вернулся обратно на передовую, став командиром артиллерийского взвода. Невероятное бесстрашие и яростное желание одолеть врага сочетались в нем с мудростью командира: несмотря на молодой возраст он показал себя умелым, проницательным офицером, который заботится о своих солдатах и дорожит каждым из бойцов.После Великой Отечественной военную карьеру не оставил, но начал писать и печататься. Повесть "Третья ракета", опубликованная в журнале "Юность", принесла ему всесоюзную известность. Герои книги участвуют в военной операции на территории Румынии – когда-то там служил сам Быков. Бесстрашно идущие в атаку солдаты, в живых остается лишь один боец из взвода, но атака фашистов отбита."Третью ракету" Василь Владимирович, по его собственным воспоминаниям, писал прямо на военных сборах – читал произведения Григория Бакланова и решил попробовать создать что-то свое. После отбоя, когда солдаты ложились спать, Быков уединялся с карандашом и бумагой и набрасывал первые страницы будущей книги.Собственно, так он и сочетал военную карьеру с военной прозой: точной, яркой, бескомпромиссной, но наполненной живыми, полнокровными и цельными героями.Быков писал сперва на белорусском, а потом переводил на русский. Его двуязычному творческому методу посвящались даже научные статьи. Сохранить языковую память родного народа для Василя Владимировича было ничуть не менее важно, чем продемонстрировать достоверность событий в своих произведениях. В итоге он становится ярчайшим представителем "лейтенантской прозы.Собственный военный опыт и личные переживания он всегда отражает в текстах. "Мертвым не больно" — это не метафорическая, а практически документальная фиксация фронтового ранения. Честные признания в том, что на войне бывает и страшно, и жутко, но истинный героизм – именно в преодолении этого страха, не в откровенном безрассудстве, а в умении совладать с собой.Именно честностью и бескомпромиссностью и ценны книги Василя Быкова.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Он мечтал о карьере офицера, числился убитым во время битвы, но вернулся из госпиталя на фронт, стал командиром взвода и создавал свои произведения на передовой. О невероятной судьбе и военной прозе Василя Быкова, 100-летие которого отмечается сегодня, — в материале РИА Новости.
Писателем он быть не собирался, а хотел сделать карьеру офицера – поступил в военное училище. И когда началась Великая Отечественная война, – конечно, оказался на фронте.
Сражался в страшном огне Кировоградской операции. Был тяжело ранен в ногу и живот – так, что даже не подавал признаков жизни, из-за чего его записали в число погибших. Но после серии операций Быков не только выздоровел, но и вернулся обратно на передовую, став командиром артиллерийского взвода. Невероятное бесстрашие и яростное желание одолеть врага сочетались в нем с мудростью командира: несмотря на молодой возраст он показал себя умелым, проницательным офицером, который заботится о своих солдатах и дорожит каждым из бойцов.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Писатель, лейтенант Василь Быков на фронте. Участвовал в Ясско-Кишинёвской операции по освобождению Молдавии от немецко-фашистских захватчиков и выводу Румынии из войны.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Писатель, лейтенант Василь Быков на фронте. Участвовал в Ясско-Кишинёвской операции по освобождению Молдавии от немецко-фашистских захватчиков и выводу Румынии из войны.
После Великой Отечественной военную карьеру не оставил, но начал писать и печататься. Повесть "Третья ракета", опубликованная в журнале "Юность", принесла ему всесоюзную известность. Герои книги участвуют в военной операции на территории Румынии – когда-то там служил сам Быков. Бесстрашно идущие в атаку солдаты, в живых остается лишь один боец из взвода, но атака фашистов отбита.
"Третью ракету" Василь Владимирович, по его собственным воспоминаниям, писал прямо на военных сборах – читал произведения Григория Бакланова и решил попробовать создать что-то свое. После отбоя, когда солдаты ложились спать, Быков уединялся с карандашом и бумагой и набрасывал первые страницы будущей книги.
Собственно, так он и сочетал военную карьеру с военной прозой: точной, яркой, бескомпромиссной, но наполненной живыми, полнокровными и цельными героями.
Быков писал сперва на белорусском, а потом переводил на русский. Его двуязычному творческому методу посвящались даже научные статьи. Сохранить языковую память родного народа для Василя Владимировича было ничуть не менее важно, чем продемонстрировать достоверность событий в своих произведениях. В итоге он становится ярчайшим представителем "лейтенантской прозы.
Собственный военный опыт и личные переживания он всегда отражает в текстах. "Мертвым не больно" — это не метафорическая, а практически документальная фиксация фронтового ранения. Честные признания в том, что на войне бывает и страшно, и жутко, но истинный героизм – именно в преодолении этого страха, не в откровенном безрассудстве, а в умении совладать с собой.
Именно честностью и бескомпромиссностью и ценны книги Василя Быкова.
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