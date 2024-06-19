https://ria.ru/20240619/leopardy-1953843759.html

Дальневосточные леопарды могут вернуться на Корейский полуостров

Дальневосточные леопарды могут вернуться на Корейский полуостров - РИА Новости, 19.06.2024

Дальневосточные леопарды могут вернуться на Корейский полуостров

Ученые установили, что у границы с КНДР в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье обитает стабильная размножающаяся группа редких дальневосточных леопардов, что... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T03:58

2024-06-19T03:58

2024-06-19T03:58

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приморский край

фгбу "земля леопарда"

кндр (северная корея)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Ученые установили, что у границы с КНДР в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье обитает стабильная размножающаяся группа редких дальневосточных леопардов, что потенциально может помочь популяции этих кошек вернуться на Корейский полуостров, сообщает учреждение. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей ранее были замечены у границы с КНДР. Северная Корея входит в исторический ареал леопарда, но там это животное исчезло в прошлом веке. Сейчас официальных данных о дальневосточных леопардах в этой стране нет. "Наблюдения в нацпарке "Земля леопарда" показали: в пределах 5-10 километров от границы с КНДР существует стабильная размножающаяся группа больших кошек... Леопарды отмечаются на фотоловушках до четырёх раз в месяц, за несколько лет наблюдений здесь обнаружили 11 взрослых особей и 12 котят. Эта группа служит потенциальным источником особей, которые могут "переехать" в Северную Корею", - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что благодаря природоохранным мерам в России популяция леопарда растет, они возвращаются в места, где их не видели десятилетиями. "Сейчас мы не можем наверняка утверждать, есть ли дальневосточный леопард в КНДР – для этого нужны данные с её территорий. Однако стабильно размножающаяся группировка подвида недалеко от русско-корейской границы формирует отличные перспективы для расселения редкой кошки из России на Корейский полуостров", – приводятся в сообщении слова начальника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марины Сырицы.

https://ria.ru/20240411/leopard-1939250951.html

https://ria.ru/20240616/kit-1953208421.html

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россия, корейский полуостров, приморский край, фгбу "земля леопарда", кндр (северная корея), общество