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Дальневосточные леопарды могут вернуться на Корейский полуостров - РИА Новости, 19.06.2024
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Хорошие новости
 
03:58 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/leopardy-1953843759.html
Дальневосточные леопарды могут вернуться на Корейский полуостров
Дальневосточные леопарды могут вернуться на Корейский полуостров - РИА Новости, 19.06.2024
Дальневосточные леопарды могут вернуться на Корейский полуостров
Ученые установили, что у границы с КНДР в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье обитает стабильная размножающаяся группа редких дальневосточных леопардов, что... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T03:58
2024-06-19T03:58
хорошие новости
россия
корейский полуостров
приморский край
фгбу "земля леопарда"
кндр (северная корея)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Ученые установили, что у границы с КНДР в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье обитает стабильная размножающаяся группа редких дальневосточных леопардов, что потенциально может помочь популяции этих кошек вернуться на Корейский полуостров, сообщает учреждение. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей ранее были замечены у границы с КНДР. Северная Корея входит в исторический ареал леопарда, но там это животное исчезло в прошлом веке. Сейчас официальных данных о дальневосточных леопардах в этой стране нет. "Наблюдения в нацпарке "Земля леопарда" показали: в пределах 5-10 километров от границы с КНДР существует стабильная размножающаяся группа больших кошек... Леопарды отмечаются на фотоловушках до четырёх раз в месяц, за несколько лет наблюдений здесь обнаружили 11 взрослых особей и 12 котят. Эта группа служит потенциальным источником особей, которые могут "переехать" в Северную Корею", - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что благодаря природоохранным мерам в России популяция леопарда растет, они возвращаются в места, где их не видели десятилетиями. "Сейчас мы не можем наверняка утверждать, есть ли дальневосточный леопард в КНДР – для этого нужны данные с её территорий. Однако стабильно размножающаяся группировка подвида недалеко от русско-корейской границы формирует отличные перспективы для расселения редкой кошки из России на Корейский полуостров", – приводятся в сообщении слова начальника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марины Сырицы.
https://ria.ru/20240411/leopard-1939250951.html
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корейский полуостров
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россия, корейский полуостров, приморский край, фгбу "земля леопарда", кндр (северная корея), общество
Хорошие новости, Россия, Корейский полуостров, Приморский край, ФГБУ "Земля леопарда", КНДР (Северная Корея), Общество
Дальневосточные леопарды могут вернуться на Корейский полуостров

В нацпарке рядом с КНДР обнаружили стабильную группу дальневосточных леопардов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Дальневосточный леопард . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Ученые установили, что у границы с КНДР в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье обитает стабильная размножающаяся группа редких дальневосточных леопардов, что потенциально может помочь популяции этих кошек вернуться на Корейский полуостров, сообщает учреждение.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей ранее были замечены у границы с КНДР. Северная Корея входит в исторический ареал леопарда, но там это животное исчезло в прошлом веке. Сейчас официальных данных о дальневосточных леопардах в этой стране нет.
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Дальневосточного леопарда впервые обнаружили вдали от ядра популяции
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"Наблюдения в нацпарке "Земля леопарда" показали: в пределах 5-10 километров от границы с КНДР существует стабильная размножающаяся группа больших кошек... Леопарды отмечаются на фотоловушках до четырёх раз в месяц, за несколько лет наблюдений здесь обнаружили 11 взрослых особей и 12 котят. Эта группа служит потенциальным источником особей, которые могут "переехать" в Северную Корею", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что благодаря природоохранным мерам в России популяция леопарда растет, они возвращаются в места, где их не видели десятилетиями.
"Сейчас мы не можем наверняка утверждать, есть ли дальневосточный леопард в КНДР – для этого нужны данные с её территорий. Однако стабильно размножающаяся группировка подвида недалеко от русско-корейской границы формирует отличные перспективы для расселения редкой кошки из России на Корейский полуостров", – приводятся в сообщении слова начальника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марины Сырицы.
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Хорошие новостиРоссияКорейский полуостровПриморский крайФГБУ "Земля леопарда"КНДР (Северная Корея)Общество
 
 
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