Дальневосточные леопарды могут вернуться на Корейский полуостров
В нацпарке рядом с КНДР обнаружили стабильную группу дальневосточных леопардов
Дальневосточный леопард . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Ученые установили, что у границы с КНДР в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье обитает стабильная размножающаяся группа редких дальневосточных леопардов, что потенциально может помочь популяции этих кошек вернуться на Корейский полуостров, сообщает учреждение.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей ранее были замечены у границы с КНДР. Северная Корея входит в исторический ареал леопарда, но там это животное исчезло в прошлом веке. Сейчас официальных данных о дальневосточных леопардах в этой стране нет.
"Наблюдения в нацпарке "Земля леопарда" показали: в пределах 5-10 километров от границы с КНДР существует стабильная размножающаяся группа больших кошек... Леопарды отмечаются на фотоловушках до четырёх раз в месяц, за несколько лет наблюдений здесь обнаружили 11 взрослых особей и 12 котят. Эта группа служит потенциальным источником особей, которые могут "переехать" в Северную Корею", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что благодаря природоохранным мерам в России популяция леопарда растет, они возвращаются в места, где их не видели десятилетиями.
"Сейчас мы не можем наверняка утверждать, есть ли дальневосточный леопард в КНДР – для этого нужны данные с её территорий. Однако стабильно размножающаяся группировка подвида недалеко от русско-корейской границы формирует отличные перспективы для расселения редкой кошки из России на Корейский полуостров", – приводятся в сообщении слова начальника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марины Сырицы.
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