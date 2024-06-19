https://ria.ru/20240619/lavrov-1953907280.html
Лавров посетит Минск 24-25 июня
Лавров посетит Минск 24-25 июня - РИА Новости, 19.06.2024
Лавров посетит Минск 24-25 июня
Глава МИД РФ Сергей Лавров 24-25 июня посетит Белоруссию с визитом, встретится с президентом страны и главой министерства иностранных дел, сообщила официальный... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:37
2024-06-19T11:37
2024-06-19T11:43
белоруссия
россия
сергей лавров
мария захарова
политика
александр лукашенко
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 24-25 июня посетит Белоруссию с визитом, встретится с президентом страны и главой министерства иностранных дел, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Двадцать четвертого-двадцать пятого июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Минск с официальным визитом", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она добавила, что поездка приурочена к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между странами. В программе визита предусмотрена встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также переговоры с белорусским министром иностранных дел."Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности", - подчеркнула Захарова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, сергей лавров, мария захарова, политика, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Политика, Александр Лукашенко
Лавров посетит Минск 24-25 июня
Лавров 24-25 июня встретится в Минске с Лукашенко и главой МИД Белоруссии
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 24-25 июня посетит Белоруссию с визитом, встретится с президентом страны и главой министерства иностранных дел, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Двадцать четвертого-двадцать пятого июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Минск с официальным визитом", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она добавила, что поездка приурочена к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между странами. В программе визита предусмотрена встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
, а также переговоры с белорусским министром иностранных дел.
"Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности", - подчеркнула Захарова.