https://ria.ru/20240619/lavrov-1953907280.html

Лавров посетит Минск 24-25 июня

Лавров посетит Минск 24-25 июня - РИА Новости, 19.06.2024

Лавров посетит Минск 24-25 июня

Глава МИД РФ Сергей Лавров 24-25 июня посетит Белоруссию с визитом, встретится с президентом страны и главой министерства иностранных дел, сообщила официальный... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:37

2024-06-19T11:37

2024-06-19T11:43

белоруссия

россия

сергей лавров

мария захарова

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 24-25 июня посетит Белоруссию с визитом, встретится с президентом страны и главой министерства иностранных дел, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Двадцать четвертого-двадцать пятого июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Минск с официальным визитом", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она добавила, что поездка приурочена к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между странами. В программе визита предусмотрена встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также переговоры с белорусским министром иностранных дел."Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20240508/soyuz-1944562156.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, сергей лавров, мария захарова, политика, александр лукашенко