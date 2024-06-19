Бахрушинский музей создал новую экспозицию в Курском драмтеатре
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяМузей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Бахрушинский музей открыл постоянную экспозицию об истории становления и развития Курского драматического театра имени А.С. Пушкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Эта экспозиция – первый проект Ассоциации театральных музеев, учрежденной БТМ в 2023 году.
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"Новый музей театра – проект федерального значения и нового масштаба, важный для региона, для его жителей и для театра. Создание новой культурной, креативной творческой инфраструктуры – одна из стратегических задач для страны. Особенно важно создавать точки притяжения в регионах, чтобы у россиян была возможность участвовать в культурной жизни без специальных поездок в Москву", - сказал гендиректор Бахрушинского Кристина Трубинова.
По ее словам, музей театра дает жителям Курска еще один повод гордиться своей малой родиной, лучше узнавать ее историю, вспоминать имена прославленных театральных деятелей.
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"Открывается новое место досуга для всех поколений курян, в том числе и для молодёжи, которая оценит современные технологии, мультимедийные решения, предлагаемые музеем", - подчеркнула Трубинова.
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяМузей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
Музей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
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© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяМузей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
Музей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 8
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяМузей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
Музей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 8
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяМузей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
Музей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 8
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяМузей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
Музей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 8
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяМузей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
Музей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
6 из 8
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяМузей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
Музей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
7 из 8
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяМузей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
Музей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
8 из 8
Музей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 8
Музей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 8
Музей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 8
Музей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 8
Музей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 8
Музей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
6 из 8
Музей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
7 из 8
Музей Курского драматического театра им.А.С.Пушкина
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
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Курский драматический театр – один из старейших в стране, основанный в 1792 году – объединил имена Пушкина и Щепкина. Великий русский актер дебютировал и 11 лет прослужил на курских подмостках. Пушкин высоко ценил Щепкина и как актера, и как талантливого рассказчика и настойчиво побуждал его взяться за перо. Он подарил Щепкину тетрадь и своей рукой написал в ней первую строчку – "Я родился в Курской губернии…". Щепкин исполнил пожелание поэта и написал "Записки актера Щепкина".
Посетители экспозиции увидят уникальные исторические артефакты: прижизненную маску Михаила Щепкина, афиши и фото исторических постановок. Более 300 предметов из фондов театра, Бахрушинского и Курского краеведческого музеев украсили экспозицию: портреты прославленных театральных деятелей, графические изображения зданий театра ХIХ-ХХ веков, костюмы, фотографии, эскизы декораций и архивные документы.
Экспозиция ориентирована на широкую аудиторию – от знатоков и поклонников театра до туристов и гостей города. Для самых маленьких разработаны отдельные экскурсионные программы.
Это первый проект Ассоциации театральных музеев, созданный по инициативе Бахрушинского театрального музея. Из 1762 российских театров, примерно треть имеет музеи, архивы или коллекции театрального искусства. И Бахрушинский музей выполняет роль интегратора, помогает музеям и театрам стать частью российского и мирового музейно- театрального сообщества.