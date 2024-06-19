https://ria.ru/20240619/kurs--1954047726.html
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг - РИА Новости, 19.06.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 63,12 копейки, до 11,1652 рубля, курс доллара упал на 4,4072 рубля, до 82,6282 рубля, РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:23
2024-06-19T17:23
2024-06-19T17:26
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 63,12 копейки, до 11,1652 рубля, курс доллара упал на 4,4072 рубля, до 82,6282 рубля, евро - на 4,208 рубля, до 89,0914 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, сша, московская биржа
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, Московская биржа
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Официальный курс юаня с четверга — 11,17 рубля, доллара — 82,63, евро — 89,09