https://ria.ru/20240619/kurator-1953946249.html

В правительстве Татарстана назначен новый куратор подшефных городов в ЛНР

В правительстве Татарстана назначен новый куратор подшефных городов в ЛНР - РИА Новости, 19.06.2024

В правительстве Татарстана назначен новый куратор подшефных городов в ЛНР

Глава Татарстана Рустам Минниханов назначил исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики, который будет курировать восстановление подшефных... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:19

2024-06-19T13:19

2024-06-19T13:19

республика татарстан

лисичанск

луганская народная республика

россия

рустам минниханов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953948660_0:0:1171:659_1920x0_80_0_0_627d46d0e8f254587cde7c506737f2de.jpg

КАЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов назначил исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики, который будет курировать восстановление подшефных городов ЛНР Лисичанск и Рубежное, министра земельных и имущественных отношений Фаниля Аглиуллина, сообщает пресс-служба главы региона. Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В правительстве Татарстана в сентябре 2022 года была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР. С момента создания ее занимал Евгений Варакин, на минувшей неделе завершивший работу и вернувшийся в Татарстан. "Указом раиса (главы) Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Республики Татарстан… Фаниль Аглиуллин будет курировать восстановление подшефных городов – Лисичанск и Рубежное", - говорится в сообщении. Согласно действующему законодательству, кандидатура нового вице-премьера должна пройти процедуру согласования в парламенте республики. Аглиуллин окончил Казанский юридический институт МВД РФ. С 1995 года проходил службу в органах внутренних дел РФ. С сентября 2019 года занимал должность министра земельных и имущественных отношений Татарстана. Также указом главы Татарстана министром земельных и имущественных отношений республики назначен Азат Кадыров. Ранее он занимал должность первого заместителя министра спорта РФ.

https://ria.ru/20240228/kazan-1929999471.html

https://ria.ru/20230928/gumpomosch-1899275992.html

лисичанск

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

лисичанск, луганская народная республика, россия, рустам минниханов