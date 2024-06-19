https://ria.ru/20240619/kurator-1953946249.html
В правительстве Татарстана назначен новый куратор подшефных городов в ЛНР
В правительстве Татарстана назначен новый куратор подшефных городов в ЛНР - РИА Новости, 19.06.2024
В правительстве Татарстана назначен новый куратор подшефных городов в ЛНР
Глава Татарстана Рустам Минниханов назначил исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики, который будет курировать восстановление подшефных... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:19
2024-06-19T13:19
2024-06-19T13:19
республика татарстан
лисичанск
луганская народная республика
россия
рустам минниханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953948660_0:0:1171:659_1920x0_80_0_0_627d46d0e8f254587cde7c506737f2de.jpg
КАЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов назначил исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики, который будет курировать восстановление подшефных городов ЛНР Лисичанск и Рубежное, министра земельных и имущественных отношений Фаниля Аглиуллина, сообщает пресс-служба главы региона. Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В правительстве Татарстана в сентябре 2022 года была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР. С момента создания ее занимал Евгений Варакин, на минувшей неделе завершивший работу и вернувшийся в Татарстан. "Указом раиса (главы) Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Республики Татарстан… Фаниль Аглиуллин будет курировать восстановление подшефных городов – Лисичанск и Рубежное", - говорится в сообщении. Согласно действующему законодательству, кандидатура нового вице-премьера должна пройти процедуру согласования в парламенте республики. Аглиуллин окончил Казанский юридический институт МВД РФ. С 1995 года проходил службу в органах внутренних дел РФ. С сентября 2019 года занимал должность министра земельных и имущественных отношений Татарстана. Также указом главы Татарстана министром земельных и имущественных отношений республики назначен Азат Кадыров. Ранее он занимал должность первого заместителя министра спорта РФ.
https://ria.ru/20240228/kazan-1929999471.html
https://ria.ru/20230928/gumpomosch-1899275992.html
лисичанск
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953948660_118:0:997:659_1920x0_80_0_0_725e650b38e9404a4424f8b6311a5c72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, луганская народная республика, россия, рустам минниханов
Республика Татарстан, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Россия, Рустам Минниханов
КАЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов назначил исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики, который будет курировать восстановление подшефных городов ЛНР Лисичанск и Рубежное, министра земельных и имущественных отношений Фаниля Аглиуллина, сообщает пресс-служба главы региона.
Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года.
В правительстве Татарстана в сентябре 2022 года была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР. С момента создания ее занимал Евгений Варакин, на минувшей неделе завершивший работу и вернувшийся в Татарстан.
"Указом раиса (главы) Республики Татарстан
Фаниль Аглиуллин назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Республики Татарстан… Фаниль Аглиуллин будет курировать восстановление подшефных городов – Лисичанск и Рубежное", - говорится в сообщении.
Согласно действующему законодательству, кандидатура нового вице-премьера должна пройти процедуру согласования в парламенте республики.
Аглиуллин окончил Казанский юридический институт МВД РФ
. С 1995 года проходил службу в органах внутренних дел РФ. С сентября 2019 года занимал должность министра земельных и имущественных отношений Татарстана.
Также указом главы Татарстана министром земельных и имущественных отношений республики назначен Азат Кадыров
. Ранее он занимал должность первого заместителя министра спорта РФ.