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В правительстве Татарстана назначен новый куратор подшефных городов в ЛНР - РИА Новости, 19.06.2024
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Республика Татарстан
 
13:19 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/kurator-1953946249.html
В правительстве Татарстана назначен новый куратор подшефных городов в ЛНР
В правительстве Татарстана назначен новый куратор подшефных городов в ЛНР - РИА Новости, 19.06.2024
В правительстве Татарстана назначен новый куратор подшефных городов в ЛНР
Глава Татарстана Рустам Минниханов назначил исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики, который будет курировать восстановление подшефных... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:19
2024-06-19T13:19
республика татарстан
лисичанск
луганская народная республика
россия
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов назначил исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики, который будет курировать восстановление подшефных городов ЛНР Лисичанск и Рубежное, министра земельных и имущественных отношений Фаниля Аглиуллина, сообщает пресс-служба главы региона. Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В правительстве Татарстана в сентябре 2022 года была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР. С момента создания ее занимал Евгений Варакин, на минувшей неделе завершивший работу и вернувшийся в Татарстан. "Указом раиса (главы) Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Республики Татарстан… Фаниль Аглиуллин будет курировать восстановление подшефных городов – Лисичанск и Рубежное", - говорится в сообщении. Согласно действующему законодательству, кандидатура нового вице-премьера должна пройти процедуру согласования в парламенте республики. Аглиуллин окончил Казанский юридический институт МВД РФ. С 1995 года проходил службу в органах внутренних дел РФ. С сентября 2019 года занимал должность министра земельных и имущественных отношений Татарстана. Также указом главы Татарстана министром земельных и имущественных отношений республики назначен Азат Кадыров. Ранее он занимал должность первого заместителя министра спорта РФ.
https://ria.ru/20240228/kazan-1929999471.html
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лисичанск, луганская народная республика, россия, рустам минниханов
Республика Татарстан, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Россия, Рустам Минниханов

В правительстве Татарстана назначен новый куратор подшефных городов в ЛНР

© Фото : министерство земельных и имущественных отношений Республики ТатарстанМинистр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин
Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов назначил исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики, который будет курировать восстановление подшефных городов ЛНР Лисичанск и Рубежное, министра земельных и имущественных отношений Фаниля Аглиуллина, сообщает пресс-служба главы региона.
Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года.
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В правительстве Татарстана в сентябре 2022 года была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР. С момента создания ее занимал Евгений Варакин, на минувшей неделе завершивший работу и вернувшийся в Татарстан.
"Указом раиса (главы) Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Республики Татарстан… Фаниль Аглиуллин будет курировать восстановление подшефных городов – Лисичанск и Рубежное", - говорится в сообщении.
Согласно действующему законодательству, кандидатура нового вице-премьера должна пройти процедуру согласования в парламенте республики.
Аглиуллин окончил Казанский юридический институт МВД РФ. С 1995 года проходил службу в органах внутренних дел РФ. С сентября 2019 года занимал должность министра земельных и имущественных отношений Татарстана.
Также указом главы Татарстана министром земельных и имущественных отношений республики назначен Азат Кадыров. Ранее он занимал должность первого заместителя министра спорта РФ.
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Республика ТатарстанЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРоссияРустам Минниханов
 
 
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