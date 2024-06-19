https://ria.ru/20240619/kuban-1953903766.html

На Кубани торговая фирма в 2 раза ускорила сборку заказов по нацпроекту

На Кубани торговая фирма в 2 раза ускорила сборку заказов по нацпроекту - РИА Новости, 19.06.2024

На Кубани торговая фирма в 2 раза ускорила сборку заказов по нацпроекту

Торговая фирма в Краснодарском крае ускорила сборку заказов по нацпроекту более чем в два раза благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:39

2024-06-19T11:39

2024-06-19T11:39

краснодарский край

краснодарский край

производство

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КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Торговая фирма в Краснодарском крае ускорила сборку заказов по нацпроекту более чем в два раза благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Предприятие Курганинского района улучшило бизнес-показатели благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". Компания оптимизировала процесс приемки, сбора заказа и отгрузки металлопластикового профиля клиенту. Экспертную помощь торговой фирме "Гермес" оказывали специалисты Регионального центра компетенций", - говорится в сообщении. Уточняется, что в целях более комфортной работы были закуплены тележки для укомплектования заказов. Это позволило снизить время сборки заказа с 45 до 20 минут. Кроме того, на складе провели зонирование, разработали схему размещения продукции. Теперь все товары разделены по группам, находятся на своих местах согласно спросу, появились также дополнительные стеллажи и цветовая маркировка. "Внедрение инструментов повышения производительности труда позволило достичь следующих результатов: время протекания процесса снизилось на 10%, выработка на одного человека выросла на 10,4%, запасы в потоке сократились на 10,9%", - отмечают власти. Уточняется, что фирма "Гермес" около 15 лет занимается поставками профилей, фурнитуры и комплектующих для производства светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия. Нацпроект "Производительность труда" позволяет организациям создавать современную производственную культуру. Он предусматривает системные меры, а также адресную поддержку предприятий – работу экспертов Федерального и Региональных центров компетенций, которые помогают оптимизировать рабочие процессы, внедрить бережливые инструменты и сократить потери, добавляют власти.

https://ria.ru/20240618/kompleks-1953784182.html

краснодарский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

краснодарский край, производство