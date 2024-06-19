https://ria.ru/20240619/kuban-1953903766.html
На Кубани торговая фирма в 2 раза ускорила сборку заказов по нацпроекту
На Кубани торговая фирма в 2 раза ускорила сборку заказов по нацпроекту - РИА Новости, 19.06.2024
На Кубани торговая фирма в 2 раза ускорила сборку заказов по нацпроекту
Торговая фирма в Краснодарском крае ускорила сборку заказов по нацпроекту более чем в два раза благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:39
2024-06-19T11:39
2024-06-19T11:39
краснодарский край
краснодарский край
производство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953904384_0:49:954:586_1920x0_80_0_0_9620a4186feefd856c6f8e5affda8c96.jpg
КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Торговая фирма в Краснодарском крае ускорила сборку заказов по нацпроекту более чем в два раза благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Предприятие Курганинского района улучшило бизнес-показатели благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". Компания оптимизировала процесс приемки, сбора заказа и отгрузки металлопластикового профиля клиенту. Экспертную помощь торговой фирме "Гермес" оказывали специалисты Регионального центра компетенций", - говорится в сообщении. Уточняется, что в целях более комфортной работы были закуплены тележки для укомплектования заказов. Это позволило снизить время сборки заказа с 45 до 20 минут. Кроме того, на складе провели зонирование, разработали схему размещения продукции. Теперь все товары разделены по группам, находятся на своих местах согласно спросу, появились также дополнительные стеллажи и цветовая маркировка. "Внедрение инструментов повышения производительности труда позволило достичь следующих результатов: время протекания процесса снизилось на 10%, выработка на одного человека выросла на 10,4%, запасы в потоке сократились на 10,9%", - отмечают власти. Уточняется, что фирма "Гермес" около 15 лет занимается поставками профилей, фурнитуры и комплектующих для производства светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия. Нацпроект "Производительность труда" позволяет организациям создавать современную производственную культуру. Он предусматривает системные меры, а также адресную поддержку предприятий – работу экспертов Федерального и Региональных центров компетенций, которые помогают оптимизировать рабочие процессы, внедрить бережливые инструменты и сократить потери, добавляют власти.
https://ria.ru/20240618/kompleks-1953784182.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953904384_53:0:900:635_1920x0_80_0_0_29b1cfdd0b14c0ab068ef7fa565ca385.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, производство
Краснодарский край, Краснодарский край, Производство
КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Торговая фирма в Краснодарском крае ускорила сборку заказов по нацпроекту более чем в два раза благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
"Предприятие Курганинского района улучшило бизнес-показатели благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". Компания оптимизировала процесс приемки, сбора заказа и отгрузки металлопластикового профиля клиенту. Экспертную помощь торговой фирме "Гермес" оказывали специалисты Регионального центра компетенций", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в целях более комфортной работы были закуплены тележки для укомплектования заказов. Это позволило снизить время сборки заказа с 45 до 20 минут. Кроме того, на складе провели зонирование, разработали схему размещения продукции. Теперь все товары разделены по группам, находятся на своих местах согласно спросу, появились также дополнительные стеллажи и цветовая маркировка.
"Внедрение инструментов повышения производительности труда позволило достичь следующих результатов: время протекания процесса снизилось на 10%, выработка на одного человека выросла на 10,4%, запасы в потоке сократились на 10,9%", - отмечают власти.
Уточняется, что фирма "Гермес" около 15 лет занимается поставками профилей, фурнитуры и комплектующих для производства светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия.
Нацпроект "Производительность труда" позволяет организациям создавать современную производственную культуру. Он предусматривает системные меры, а также адресную поддержку предприятий – работу экспертов Федерального и Региональных центров компетенций, которые помогают оптимизировать рабочие процессы, внедрить бережливые инструменты и сократить потери, добавляют власти.