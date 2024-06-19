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На Кубани торговая фирма в 2 раза ускорила сборку заказов по нацпроекту - РИА Новости, 19.06.2024
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Краснодарский край
 
11:39 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/kuban-1953903766.html
На Кубани торговая фирма в 2 раза ускорила сборку заказов по нацпроекту
На Кубани торговая фирма в 2 раза ускорила сборку заказов по нацпроекту - РИА Новости, 19.06.2024
На Кубани торговая фирма в 2 раза ускорила сборку заказов по нацпроекту
Торговая фирма в Краснодарском крае ускорила сборку заказов по нацпроекту более чем в два раза благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:39
2024-06-19T11:39
краснодарский край
краснодарский край
производство
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КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Торговая фирма в Краснодарском крае ускорила сборку заказов по нацпроекту более чем в два раза благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Предприятие Курганинского района улучшило бизнес-показатели благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". Компания оптимизировала процесс приемки, сбора заказа и отгрузки металлопластикового профиля клиенту. Экспертную помощь торговой фирме "Гермес" оказывали специалисты Регионального центра компетенций", - говорится в сообщении. Уточняется, что в целях более комфортной работы были закуплены тележки для укомплектования заказов. Это позволило снизить время сборки заказа с 45 до 20 минут. Кроме того, на складе провели зонирование, разработали схему размещения продукции. Теперь все товары разделены по группам, находятся на своих местах согласно спросу, появились также дополнительные стеллажи и цветовая маркировка. "Внедрение инструментов повышения производительности труда позволило достичь следующих результатов: время протекания процесса снизилось на 10%, выработка на одного человека выросла на 10,4%, запасы в потоке сократились на 10,9%", - отмечают власти. Уточняется, что фирма "Гермес" около 15 лет занимается поставками профилей, фурнитуры и комплектующих для производства светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия. Нацпроект "Производительность труда" позволяет организациям создавать современную производственную культуру. Он предусматривает системные меры, а также адресную поддержку предприятий – работу экспертов Федерального и Региональных центров компетенций, которые помогают оптимизировать рабочие процессы, внедрить бережливые инструменты и сократить потери, добавляют власти.
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краснодарский край, производство
Краснодарский край, Краснодарский край, Производство

На Кубани торговая фирма в 2 раза ускорила сборку заказов по нацпроекту

CC BY 4.0 / Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края (cropped) / На Кубани торговая фирма в 2 раза ускорила сборку заказов по нацпроекту
На Кубани торговая фирма в 2 раза ускорила сборку заказов по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
CC BY 4.0 / Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края (cropped) /
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КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Торговая фирма в Краснодарском крае ускорила сборку заказов по нацпроекту более чем в два раза благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
"Предприятие Курганинского района улучшило бизнес-показатели благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". Компания оптимизировала процесс приемки, сбора заказа и отгрузки металлопластикового профиля клиенту. Экспертную помощь торговой фирме "Гермес" оказывали специалисты Регионального центра компетенций", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в целях более комфортной работы были закуплены тележки для укомплектования заказов. Это позволило снизить время сборки заказа с 45 до 20 минут. Кроме того, на складе провели зонирование, разработали схему размещения продукции. Теперь все товары разделены по группам, находятся на своих местах согласно спросу, появились также дополнительные стеллажи и цветовая маркировка.
"Внедрение инструментов повышения производительности труда позволило достичь следующих результатов: время протекания процесса снизилось на 10%, выработка на одного человека выросла на 10,4%, запасы в потоке сократились на 10,9%", - отмечают власти.
Уточняется, что фирма "Гермес" около 15 лет занимается поставками профилей, фурнитуры и комплектующих для производства светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия.
Нацпроект "Производительность труда" позволяет организациям создавать современную производственную культуру. Он предусматривает системные меры, а также адресную поддержку предприятий – работу экспертов Федерального и Региональных центров компетенций, которые помогают оптимизировать рабочие процессы, внедрить бережливые инструменты и сократить потери, добавляют власти.
 
Краснодарский крайКраснодарский крайПроизводство
 
 
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