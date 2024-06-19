https://ria.ru/20240619/kraska-1954059754.html
Экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж
Экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж - РИА Новости, 19.06.2024
Экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж
Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили из огнетушителей оранжевую порошковую краску на Стоунхендж за день до празднования летнего... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:50
2024-06-19T17:50
2024-06-19T18:22
в мире
лондон
шеффилд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954058044_155:0:2546:1345_1920x0_80_0_0_f7532ac150c161e23e6a06187953d7c6.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили из огнетушителей оранжевую порошковую краску на Стоунхендж за день до празднования летнего солнцестояния, на которое там соберутся тысячи людей, говорится в пресс-релизе на сайте движения. На видео, размещенном движением в соцсети X, видно, как два активиста с огнетушителями в руках подходят к историческому памятнику и распыляют на него оранжевый порошок. "Два активиста Just Stop Oil украсили Стоунхендж оранжевой порошковой краской... Ожидается, что завтра туда прибудут тысячи людей для празднования летнего солнцестояния", - сказано в документе. Когда окружающие пытались их остановить, один из участников акции, слова которого приводятся в пресс-релизе, сообщил, что краска в огнетушителях состоит из оранжевого кукурузного крахмала, который смоется дождем. Таким образом сторонники Just Stop Oil требуют, чтобы британское правительство в сотрудничестве с другими странами разработало план по прекращению добычи и использования ископаемого топлива, сообщило движение. Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
https://ria.ru/20240425/fetisov-1942175284.html
https://ria.ru/20240303/ekoaktivisty-1930874531.html
лондон
шеффилд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954058044_542:0:2335:1345_1920x0_80_0_0_8fd52ebc794c4f1112019d0db7a89e03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, шеффилд
Экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж
Активисты экодвижения Just Stop Oil распылили оранжевую краску на Стоунхендж
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Активисты экологического движения
Just Stop Oil распылили из огнетушителей оранжевую порошковую краску на Стоунхендж за день до празднования летнего солнцестояния, на которое там соберутся тысячи людей, говорится в пресс-релизе на сайте движения.
На видео, размещенном движением в соцсети X, видно, как два активиста с огнетушителями в руках подходят к историческому памятнику и распыляют на него оранжевый порошок.
"Два активиста Just Stop Oil украсили Стоунхендж оранжевой порошковой краской... Ожидается, что завтра туда прибудут тысячи людей для празднования летнего солнцестояния", - сказано в документе.
Когда окружающие пытались их остановить, один из участников акции, слова которого приводятся в пресс-релизе, сообщил, что краска в огнетушителях состоит из оранжевого кукурузного крахмала, который смоется дождем.
Таким образом сторонники Just Stop Oil требуют, чтобы британское правительство в сотрудничестве с другими странами разработало план по прекращению добычи и использования ископаемого топлива, сообщило движение.
Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона
. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде
, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.