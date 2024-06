https://ria.ru/20240619/kraska-1954059754.html

Экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж

Экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили из огнетушителей оранжевую порошковую краску на Стоунхендж за день до празднования летнего солнцестояния, на которое там соберутся тысячи людей, говорится в пресс-релизе на сайте движения. На видео, размещенном движением в соцсети X, видно, как два активиста с огнетушителями в руках подходят к историческому памятнику и распыляют на него оранжевый порошок. "Два активиста Just Stop Oil украсили Стоунхендж оранжевой порошковой краской... Ожидается, что завтра туда прибудут тысячи людей для празднования летнего солнцестояния", - сказано в документе. Когда окружающие пытались их остановить, один из участников акции, слова которого приводятся в пресс-релизе, сообщил, что краска в огнетушителях состоит из оранжевого кукурузного крахмала, который смоется дождем. Таким образом сторонники Just Stop Oil требуют, чтобы британское правительство в сотрудничестве с другими странами разработало план по прекращению добычи и использования ископаемого топлива, сообщило движение. Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.

