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Епископ рассказал, когда в России появилось богослужение на корейском языке

Епископ рассказал, когда в России появилось богослужение на корейском языке - РИА Новости, 19.06.2024

Епископ рассказал, когда в России появилось богослужение на корейском языке

До революции в Приморье проживало около 20 тысяч крещеных в православии корейцев, на корейском языке было разработано православное богослужение, рассказал РИА... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:51

2024-06-19T18:51

2024-06-19T18:52

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. До революции в Приморье проживало около 20 тысяч крещеных в православии корейцев, на корейском языке было разработано православное богослужение, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий (Ерохин).Православное просвещение корейцев, которые захотели жить на российской территории в середине XIX века, началось примерно в шестидесятые годы XIX, когда корейцы стали переселяться в Приморье, рассказал епископ. Позже были созданы специальные миссионерские станы при участии сначала Камчатской, а затем, при ее образовании, Владивостокской епархии Русской церкви. В эти миссионерские станы были направлены священники, которые на первом этапе выполняли миссию знакомства корейцев с русской духовной культурой, православием и бытом. Содействовали он и тому, чтобы в корейских селениях на юге Приморья у границы с Кореей и Китаем были созданы школы, в которых корейские дети изучали в том числе русский язык, потому что корейцы хотели принимать русское подданство и в полной мере хотели быть гражданами страны.В начале ХХ века, по словам епископа Иннокентия, во Владивостоке при Восточном институте при участии епархии был создан переводческий комитет с лучшими специалистами Приморья. Его возглавил архимандрит Павел (Ивановский), который до Русско-японской войны возглавлял в Корее русскую духовную миссию, но вынужден был эвакуироваться после войны вместе с ним."Они занялись переводами, прежде всего, конечно, текстов Священного писания, богослужебных текстов, церковно исторических, чтобы можно было бы для корейцев в миссионерских станах все это понятно и доступно объяснять. Когда эта работа стала приносить плоды, крещение корейцев в Приморье стало приобретать более массовые черты, чем в XIX веке. По моим данным, к 1916 году у нас могло быть крещено примерно 20 тысяч проживавших здесь корейцев: это было достаточно большое число. Примерно с 1909 года во Владивостокской епархии в корейских станах совершались богослужения с использованием корейского языка. Были кадры соответствующие, знавшие корейский язык, и были тексты", – рассказал епископ Иннокентий.К 1912-1913 годах, рассказал он, появились и священники-корейцы, которые знали корейский и русский языки и служили на корейском в миссионерских станах, которых к 1917 году на юге Приморья насчитывалось около 13 миссионерских станов. "Стан – это храм или здание миссии, вокруг которого на ближайшие 40-50 километров располагались селения, где корейцы проживали компактно", – пояснил он.При этом, рассказал епископ Иннокентий, один из первых храмов в корейском селении был назван в память святителя Иннокентия, Иркутского чудотворца, который еще в XVIII веке стал родоначальником православной миссии среди восточных народов. Как глава Иркутской епархии он занимался просвещением как русских переселенцев, так и вообще народов Сибири и окрестностей Байкала, в том числе бурят, монголов и тувинцев. В честь этого же святого освящен и храм, который в Хабаровске в 2002 году посетил тогдашний глава КНДР Ким Чен Ир.Известен верующим и святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский, в середине XIX века был архиепископом Благовещенским и Камчатским, с его благословения создавались первые миссионерские станы, а первые миссионеры отправлялись в Корею. Иннокентия (Вениаминова) особо почитают на Дальнем Востоке, а имя Иннокентий, как говорят, там очень популярно, добавил епископ – в том числе среди корейцев.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Пхеньян по завершении переговоров посетит храм Живоначальной Троицы вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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https://ria.ru/20240619/khram-1954030958.html

https://ria.ru/20240619/khram-1953833409.html

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Никита Бизин

россия, китай, владивосток, ким чен ир, юрий ушаков, владимир путин, религия