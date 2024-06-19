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Епископ рассказал, когда в России появилось богослужение на корейском языке - РИА Новости, 19.06.2024
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Религия
 
18:51 19.06.2024 (обновлено: 18:52 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/koreyskiy-1954077782.html
Епископ рассказал, когда в России появилось богослужение на корейском языке
Епископ рассказал, когда в России появилось богослужение на корейском языке - РИА Новости, 19.06.2024
Епископ рассказал, когда в России появилось богослужение на корейском языке
До революции в Приморье проживало около 20 тысяч крещеных в православии корейцев, на корейском языке было разработано православное богослужение, рассказал РИА... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:51
2024-06-19T18:52
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. До революции в Приморье проживало около 20 тысяч крещеных в православии корейцев, на корейском языке было разработано православное богослужение, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий (Ерохин).Православное просвещение корейцев, которые захотели жить на российской территории в середине XIX века, началось примерно в шестидесятые годы XIX, когда корейцы стали переселяться в Приморье, рассказал епископ. Позже были созданы специальные миссионерские станы при участии сначала Камчатской, а затем, при ее образовании, Владивостокской епархии Русской церкви. В эти миссионерские станы были направлены священники, которые на первом этапе выполняли миссию знакомства корейцев с русской духовной культурой, православием и бытом. Содействовали он и тому, чтобы в корейских селениях на юге Приморья у границы с Кореей и Китаем были созданы школы, в которых корейские дети изучали в том числе русский язык, потому что корейцы хотели принимать русское подданство и в полной мере хотели быть гражданами страны.В начале ХХ века, по словам епископа Иннокентия, во Владивостоке при Восточном институте при участии епархии был создан переводческий комитет с лучшими специалистами Приморья. Его возглавил архимандрит Павел (Ивановский), который до Русско-японской войны возглавлял в Корее русскую духовную миссию, но вынужден был эвакуироваться после войны вместе с ним."Они занялись переводами, прежде всего, конечно, текстов Священного писания, богослужебных текстов, церковно исторических, чтобы можно было бы для корейцев в миссионерских станах все это понятно и доступно объяснять. Когда эта работа стала приносить плоды, крещение корейцев в Приморье стало приобретать более массовые черты, чем в XIX веке. По моим данным, к 1916 году у нас могло быть крещено примерно 20 тысяч проживавших здесь корейцев: это было достаточно большое число. Примерно с 1909 года во Владивостокской епархии в корейских станах совершались богослужения с использованием корейского языка. Были кадры соответствующие, знавшие корейский язык, и были тексты", – рассказал епископ Иннокентий.К 1912-1913 годах, рассказал он, появились и священники-корейцы, которые знали корейский и русский языки и служили на корейском в миссионерских станах, которых к 1917 году на юге Приморья насчитывалось около 13 миссионерских станов. "Стан – это храм или здание миссии, вокруг которого на ближайшие 40-50 километров располагались селения, где корейцы проживали компактно", – пояснил он.При этом, рассказал епископ Иннокентий, один из первых храмов в корейском селении был назван в память святителя Иннокентия, Иркутского чудотворца, который еще в XVIII веке стал родоначальником православной миссии среди восточных народов. Как глава Иркутской епархии он занимался просвещением как русских переселенцев, так и вообще народов Сибири и окрестностей Байкала, в том числе бурят, монголов и тувинцев. В честь этого же святого освящен и храм, который в Хабаровске в 2002 году посетил тогдашний глава КНДР Ким Чен Ир.Известен верующим и святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский, в середине XIX века был архиепископом Благовещенским и Камчатским, с его благословения создавались первые миссионерские станы, а первые миссионеры отправлялись в Корею. Иннокентия (Вениаминова) особо почитают на Дальнем Востоке, а имя Иннокентий, как говорят, там очень популярно, добавил епископ – в том числе среди корейцев.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Пхеньян по завершении переговоров посетит храм Живоначальной Троицы вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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россия, китай, владивосток, ким чен ир, юрий ушаков, владимир путин, религия
Религия, Россия, Китай, Владивосток, Ким Чен Ир, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Религия
Епископ рассказал, когда в России появилось богослужение на корейском языке

Епископ Уссурийский: богослужение на корейском в России появилось до революции

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГорода России. Владивосток
Города России. Владивосток - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. До революции в Приморье проживало около 20 тысяч крещеных в православии корейцев, на корейском языке было разработано православное богослужение, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий (Ерохин).
Православное просвещение корейцев, которые захотели жить на российской территории в середине XIX века, началось примерно в шестидесятые годы XIX, когда корейцы стали переселяться в Приморье, рассказал епископ. Позже были созданы специальные миссионерские станы при участии сначала Камчатской, а затем, при ее образовании, Владивостокской епархии Русской церкви. В эти миссионерские станы были направлены священники, которые на первом этапе выполняли миссию знакомства корейцев с русской духовной культурой, православием и бытом. Содействовали он и тому, чтобы в корейских селениях на юге Приморья у границы с Кореей и Китаем были созданы школы, в которых корейские дети изучали в том числе русский язык, потому что корейцы хотели принимать русское подданство и в полной мере хотели быть гражданами страны.
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Вчера, 18:23
В начале ХХ века, по словам епископа Иннокентия, во Владивостоке при Восточном институте при участии епархии был создан переводческий комитет с лучшими специалистами Приморья. Его возглавил архимандрит Павел (Ивановский), который до Русско-японской войны возглавлял в Корее русскую духовную миссию, но вынужден был эвакуироваться после войны вместе с ним.
"Они занялись переводами, прежде всего, конечно, текстов Священного писания, богослужебных текстов, церковно исторических, чтобы можно было бы для корейцев в миссионерских станах все это понятно и доступно объяснять. Когда эта работа стала приносить плоды, крещение корейцев в Приморье стало приобретать более массовые черты, чем в XIX веке. По моим данным, к 1916 году у нас могло быть крещено примерно 20 тысяч проживавших здесь корейцев: это было достаточно большое число. Примерно с 1909 года во Владивостокской епархии в корейских станах совершались богослужения с использованием корейского языка. Были кадры соответствующие, знавшие корейский язык, и были тексты", – рассказал епископ Иннокентий.
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К 1912-1913 годах, рассказал он, появились и священники-корейцы, которые знали корейский и русский языки и служили на корейском в миссионерских станах, которых к 1917 году на юге Приморья насчитывалось около 13 миссионерских станов. "Стан – это храм или здание миссии, вокруг которого на ближайшие 40-50 километров располагались селения, где корейцы проживали компактно", – пояснил он.
При этом, рассказал епископ Иннокентий, один из первых храмов в корейском селении был назван в память святителя Иннокентия, Иркутского чудотворца, который еще в XVIII веке стал родоначальником православной миссии среди восточных народов. Как глава Иркутской епархии он занимался просвещением как русских переселенцев, так и вообще народов Сибири и окрестностей Байкала, в том числе бурят, монголов и тувинцев. В честь этого же святого освящен и храм, который в Хабаровске в 2002 году посетил тогдашний глава КНДР Ким Чен Ир.
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Известен верующим и святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский, в середине XIX века был архиепископом Благовещенским и Камчатским, с его благословения создавались первые миссионерские станы, а первые миссионеры отправлялись в Корею. Иннокентия (Вениаминова) особо почитают на Дальнем Востоке, а имя Иннокентий, как говорят, там очень популярно, добавил епископ – в том числе среди корейцев.
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