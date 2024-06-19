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МИД России обвинил США и Южную Корею в провоцировании эскалации - РИА Новости, 19.06.2024
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14:31 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/koreya-1953982963.html
МИД России обвинил США и Южную Корею в провоцировании эскалации
МИД России обвинил США и Южную Корею в провоцировании эскалации - РИА Новости, 19.06.2024
МИД России обвинил США и Южную Корею в провоцировании эскалации
Ядерные консультации Вашингтона и Сеула провоцируют эскалацию на Корейском полуострове, доказывают, что США проводят в регионе агрессивную политику, заявила... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:31
2024-06-19T14:31
в мире
корейский полуостров
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
южная корея
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ядерные консультации Вашингтона и Сеула провоцируют эскалацию на Корейском полуострове, доказывают, что США проводят в регионе агрессивную политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Южная Корея и США ранее по итогам третьего заседания Ядерной консультативной группы (ЯКГ) Республики Корея и США завершили подготовку документа, содержащего инструкции по совместным действиям союзников для осуществления ядерного сдерживания на Корейском полуострове. "Могу сказать, что вот эти самые встречи, заседание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, то, что прошло в Сеуле 10 июня, все это является еще одним доказательством той самой агрессивной политики Вашингтона на Корейском полуострове и провоцирует дальнейшую эскалацию напряженности и подрывает мир и стабильность", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, отработка сценариев геополитического вооруженного конфликта с применением ядерного оружия толкает регион на грань ядерной катастрофы. "Есть ли в этом намеренность действий США? Да, конечно, они только этого и хотят, они мечтают об этом. Вы представляете, если они смогут поджечь, подорвать, ввести в состояние абсолютного хаоса еще один регион? Превратить, например, Корейский полуостров в Ближний Восток-2, это было бы для них прекрасно", - добавила Захарова.
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корейский полуостров
россия
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в мире, корейский полуостров, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, южная корея
В мире, Корейский полуостров, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Южная Корея
МИД России обвинил США и Южную Корею в провоцировании эскалации

Захарова: ядерные консультации Вашингтона и Сеула провоцируют эскалацию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ядерные консультации Вашингтона и Сеула провоцируют эскалацию на Корейском полуострове, доказывают, что США проводят в регионе агрессивную политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Южная Корея и США ранее по итогам третьего заседания Ядерной консультативной группы (ЯКГ) Республики Корея и США завершили подготовку документа, содержащего инструкции по совместным действиям союзников для осуществления ядерного сдерживания на Корейском полуострове.
"Могу сказать, что вот эти самые встречи, заседание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, то, что прошло в Сеуле 10 июня, все это является еще одним доказательством той самой агрессивной политики Вашингтона на Корейском полуострове и провоцирует дальнейшую эскалацию напряженности и подрывает мир и стабильность", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, отработка сценариев геополитического вооруженного конфликта с применением ядерного оружия толкает регион на грань ядерной катастрофы. "Есть ли в этом намеренность действий США? Да, конечно, они только этого и хотят, они мечтают об этом. Вы представляете, если они смогут поджечь, подорвать, ввести в состояние абсолютного хаоса еще один регион? Превратить, например, Корейский полуостров в Ближний Восток-2, это было бы для них прекрасно", - добавила Захарова.
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В миреКорейский полуостровМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАЮжная Корея
 
 
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