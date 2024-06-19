https://ria.ru/20240619/koreya-1953982963.html

МИД России обвинил США и Южную Корею в провоцировании эскалации

МИД России обвинил США и Южную Корею в провоцировании эскалации - РИА Новости, 19.06.2024

МИД России обвинил США и Южную Корею в провоцировании эскалации

Ядерные консультации Вашингтона и Сеула провоцируют эскалацию на Корейском полуострове, доказывают, что США проводят в регионе агрессивную политику, заявила... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:31

2024-06-19T14:31

2024-06-19T14:31

в мире

корейский полуостров

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

южная корея

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ядерные консультации Вашингтона и Сеула провоцируют эскалацию на Корейском полуострове, доказывают, что США проводят в регионе агрессивную политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Южная Корея и США ранее по итогам третьего заседания Ядерной консультативной группы (ЯКГ) Республики Корея и США завершили подготовку документа, содержащего инструкции по совместным действиям союзников для осуществления ядерного сдерживания на Корейском полуострове. "Могу сказать, что вот эти самые встречи, заседание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, то, что прошло в Сеуле 10 июня, все это является еще одним доказательством той самой агрессивной политики Вашингтона на Корейском полуострове и провоцирует дальнейшую эскалацию напряженности и подрывает мир и стабильность", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, отработка сценариев геополитического вооруженного конфликта с применением ядерного оружия толкает регион на грань ядерной катастрофы. "Есть ли в этом намеренность действий США? Да, конечно, они только этого и хотят, они мечтают об этом. Вы представляете, если они смогут поджечь, подорвать, ввести в состояние абсолютного хаоса еще один регион? Превратить, например, Корейский полуостров в Ближний Восток-2, это было бы для них прекрасно", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953555761.html

корейский полуостров

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сша

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, корейский полуостров, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, южная корея