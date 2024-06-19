https://ria.ru/20240619/kontributsiya-1953886759.html

В Крыму предложили взыскать с Киева контрибуции

В Крыму предложили взыскать с Киева контрибуции - РИА Новости, 19.06.2024

В Крыму предложили взыскать с Киева контрибуции

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил взыскать после окончания специальной военной операции контрибуции с представителей киевского РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:36

2024-06-19T10:36

2024-06-19T10:36

специальная военная операция на украине

в мире

россия

заур смирнов

владимир зеленский

украина

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил взыскать после окончания специальной военной операции контрибуции с представителей киевского режима и поддерживавших агрессию против России украинских олигархов. "Ущерб, незаконно нанесенный России западными санкциями и военными действиями, спровоцированными киевским режимом, необходимо после завершения СВО взыскать с Украины в качестве контрибуции", - сказал Смирнов РИА Новости. При этом, по его словам, возмещать ущерб должен не украинский народ, который и так натерпелся от продажности своих элит, а представители киевского режима во главе с Владимиром Зеленским и поддержавшие его и агрессию против России украинские олигархи. "Они должны сполна ответить за все беды, принесенные украинскому и российскому народам", - сказал Смирнов.

https://ria.ru/20240619/krym-1953836596.html

россия

украина

республика крым

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в мире, россия, заур смирнов, владимир зеленский, украина, республика крым