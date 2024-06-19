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Одноклассники увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году - РИА Новости, 19.06.2024
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10:00 19.06.2024 (обновлено: 13:55 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/kontent-1953809904.html
Одноклассники увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году
Одноклассники увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году - РИА Новости, 19.06.2024
Одноклассники увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году
Одноклассники увеличивают количество качественного контента про увлечения на платформе: к концу лета ОК выпустят в 1,5 раза больше эпизодов собственных шоу по... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:00
2024-06-19T13:55
одноклассники
технологии
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Одноклассники увеличивают количество качественного контента про увлечения на платформе: к концу лета ОК выпустят в 1,5 раза больше эпизодов собственных шоу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Среди премьер летнего сезона в этом году – хобби-шоу "На рыбалку с женой", "Удачи на даче" и "Говорим спорту ОК". "На рыбалку с женой" станет первым шоу про рыбалку не только для мужчин, но и для женщин, где каждый выпуск три заядлых рыбака за короткий срок должны будут обучить навыкам рыбалки своих жен, которые все это не умеют и не любят. Ведущий проекта – комик и шоумен Дмитрий Колчин. В шоу "Удачи на даче" в каждом выпуске актриса и ведущая Екатерина Скулкина вместе с дизайнерами, мастерами, садовниками и ремонтной бригадой будут преображать дачи зрителей за ограниченный и доступный бюджет. "Говорим спорту ОК" – это своеобразный 28-дневный челлендж, каждый день в рамках выпуска шоу пользователям ОК доступна новая тренировка на проработку разных групп мышц от профессиональных тренеров.Помимо новых шоу, летом 2024 года в ОК выходит второй сезон кулинарного шоу "Готовим на даче" с шеф-поваром Александром Бельковичем, где он рассказывает пользователям соцсети о простых блюдах, которые этим летом сумеет повторить каждый."Оригинальный контент не только помогает нам поддерживать позиционирование соцсети для увлеченных людей, но и в целом вовлекает аудиторию в потребление контента и в смотрение видео за счет разнообразия тематик шоу и их форматов. Часто наши пользователи выступают не только зрителями, но и активными участниками программ, вовлекаясь в социальные механики вокруг проектов или даже в их создание", — сообщила директор по маркетингу Наталия Радченкова.Проекты, которые ОК выпустили в 2023 году, собрали на текущий момент около 1 млрд просмотров на платформе. ОК выбирают тематики с учетом интересов и потребностей как текущей, так и потенциальной аудитории. Основные интересы пользователей соцсети – кулинария, дизайн, ремонт, садоводство и hand-made. Также популярны тематики об авто, путешествиях, моде, питомцах, рыбалке, юморе, кино и сериалах, семье и отношениях.Эксклюзивные шоу по этим тематикам востребованы в ОК: их смотрит 40% ежемесячной аудитории соцсети. В 2023 году у половины аудитории (те, кто активно смотрят видеоконтент) время, проведенное за просмотром шоу и видеоконтента от блогеров, выросло на 7%.
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одноклассники, технологии
Одноклассники, Технологии

Одноклассники увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году

© Фото : ОдноклассникиОдноклассники увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году
Одноклассники увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : Одноклассники
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Одноклассники увеличивают количество качественного контента про увлечения на платформе: к концу лета ОК выпустят в 1,5 раза больше эпизодов собственных шоу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди премьер летнего сезона в этом году – хобби-шоу "На рыбалку с женой", "Удачи на даче" и "Говорим спорту ОК". "На рыбалку с женой" станет первым шоу про рыбалку не только для мужчин, но и для женщин, где каждый выпуск три заядлых рыбака за короткий срок должны будут обучить навыкам рыбалки своих жен, которые все это не умеют и не любят. Ведущий проекта – комик и шоумен Дмитрий Колчин. В шоу "Удачи на даче" в каждом выпуске актриса и ведущая Екатерина Скулкина вместе с дизайнерами, мастерами, садовниками и ремонтной бригадой будут преображать дачи зрителей за ограниченный и доступный бюджет. "Говорим спорту ОК" – это своеобразный 28-дневный челлендж, каждый день в рамках выпуска шоу пользователям ОК доступна новая тренировка на проработку разных групп мышц от профессиональных тренеров.
Помимо новых шоу, летом 2024 года в ОК выходит второй сезон кулинарного шоу "Готовим на даче" с шеф-поваром Александром Бельковичем, где он рассказывает пользователям соцсети о простых блюдах, которые этим летом сумеет повторить каждый.
«
"Оригинальный контент не только помогает нам поддерживать позиционирование соцсети для увлеченных людей, но и в целом вовлекает аудиторию в потребление контента и в смотрение видео за счет разнообразия тематик шоу и их форматов. Часто наши пользователи выступают не только зрителями, но и активными участниками программ, вовлекаясь в социальные механики вокруг проектов или даже в их создание", — сообщила директор по маркетингу Наталия Радченкова.
Проекты, которые ОК выпустили в 2023 году, собрали на текущий момент около 1 млрд просмотров на платформе. ОК выбирают тематики с учетом интересов и потребностей как текущей, так и потенциальной аудитории. Основные интересы пользователей соцсети – кулинария, дизайн, ремонт, садоводство и hand-made. Также популярны тематики об авто, путешествиях, моде, питомцах, рыбалке, юморе, кино и сериалах, семье и отношениях.
Эксклюзивные шоу по этим тематикам востребованы в ОК: их смотрит 40% ежемесячной аудитории соцсети. В 2023 году у половины аудитории (те, кто активно смотрят видеоконтент) время, проведенное за просмотром шоу и видеоконтента от блогеров, выросло на 7%.
 
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