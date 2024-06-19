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В Киеве допустили, что на следующую конференцию по Украине пригласят Россию - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/konferentsiya-1954050496.html
В Киеве допустили, что на следующую конференцию по Украине пригласят Россию
В Киеве допустили, что на следующую конференцию по Украине пригласят Россию - РИА Новости, 19.06.2024
В Киеве допустили, что на следующую конференцию по Украине пригласят Россию
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев может пригласить представителя России на следующую конференцию по Украине. Его слова приводит... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:33
2024-06-19T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
андрей ермак
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев может пригласить представителя России на следующую конференцию по Украине. Его слова приводит агентство Bloomberg."Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России (на следующую конференцию)", - сказал он. По его мнению, наработки рабочих групп в ходе недавно прошедшего мероприятия станут частью совместного плана, который будет поддержан рядом стран на следующей встрече по Украине. Ранее руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил РИА Новости, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Позднее к ним присоединилось еще одно государство, которое не участвовала в конференции, - Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. А Ирак, Иордания и Руанда сначала были в списке поддержавших документ, но потом исчезли из него. При этом В МИД Швейцарии РИА Новости заявили, что документ с подписями физически не существует, поэтому список может измениться, так как размещенное на сайте ведомства коммюнике еще могут поддержать страны, не присутствовавшие на мероприятии.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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в мире, украина, россия, андрей ермак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Андрей Ермак
В Киеве допустили, что на следующую конференцию по Украине пригласят Россию

Ермак: Украина может пригласить представителя России на следующую конференцию

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев может пригласить представителя России на следующую конференцию по Украине. Его слова приводит агентство Bloomberg.
"Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России (на следующую конференцию)", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
По его мнению, наработки рабочих групп в ходе недавно прошедшего мероприятия станут частью совместного плана, который будет поддержан рядом стран на следующей встрече по Украине.
Ранее руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил РИА Новости, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября.
Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Медведев сравнил саммит в Швейцарии со "Скотным двором" Оруэлла
16 июня, 09:36
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Позднее к ним присоединилось еще одно государство, которое не участвовала в конференции, - Антигуа и Барбуда.
При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. А Ирак, Иордания и Руанда сначала были в списке поддержавших документ, но потом исчезли из него.
При этом В МИД Швейцарии РИА Новости заявили, что документ с подписями физически не существует, поэтому список может измениться, так как размещенное на сайте ведомства коммюнике еще могут поддержать страны, не присутствовавшие на мероприятии.
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии
16 июня, 06:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАндрей Ермак
 
 
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