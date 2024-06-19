В Киеве допустили, что на следующую конференцию по Украине пригласят Россию
Ермак: Украина может пригласить представителя России на следующую конференцию
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев может пригласить представителя России на следующую конференцию по Украине. Его слова приводит агентство Bloomberg.
"Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России (на следующую конференцию)", - сказал он.
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По его мнению, наработки рабочих групп в ходе недавно прошедшего мероприятия станут частью совместного плана, который будет поддержан рядом стран на следующей встрече по Украине.
Ранее руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил РИА Новости, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября.
Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Позднее к ним присоединилось еще одно государство, которое не участвовала в конференции, - Антигуа и Барбуда.
При этом В МИД Швейцарии РИА Новости заявили, что документ с подписями физически не существует, поэтому список может измениться, так как размещенное на сайте ведомства коммюнике еще могут поддержать страны, не присутствовавшие на мероприятии.