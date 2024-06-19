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Пресс-конференция Рябкова по итогам встречи глав МИД стран БРИКС
Пресс-конференция Рябкова по итогам встречи глав МИД стран БРИКС - РИА Новости, 19.06.2024
Пресс-конференция Рябкова по итогам встречи глав МИД стран БРИКС
Пресс-конференция замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:10
2024-06-19T14:10
2024-06-19T14:10
россия
брикс
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Пресс-конференция замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС.
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Пресс-конференция замминистра иностранных дел России
Пресс-конференция замминистра иностранных дел России
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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россия, брикс, видео
Россия, БРИКС
Пресс-конференция Рябкова по итогам встречи глав МИД стран БРИКС
Пресс-конференция замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС.
2024-06-19T14:10
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PT42M46S
Пресс-конференция замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС.