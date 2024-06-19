https://ria.ru/20240619/kompostirovanie-1953400180.html

Как из мусора получается новая почва

Как из мусора получается новая почва - РИА Новости, 19.06.2024

Как из мусора получается новая почва

В Москве уже четыре года действует программа по раздельному сбору мусора, с каждым днем все больше горожан привыкают выбрасывать пищевые отходы в серый... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:00

2024-06-19T09:00

2024-06-19T09:00

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москва

мусор

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отходы

экология в россии

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В Москве уже четыре года действует программа по раздельному сбору мусора, с каждым днем все больше горожан привыкают выбрасывать пищевые отходы в серый контейнер, а вторсырье – в синий. Технологии переработки мусора тоже не стоят на месте: специалисты научились конвертировать отходы во множество полезных вещей. Об одном из таких новшеств читайте в материале РИА Новости.Органичная технологияСтатистика показывает, что основная часть бытовых отходов – это, конечно, остатки пищевых продуктов. Второе место занимают разные виды упаковки: пакеты и бутылки, обертки и коробки, банки и одноразовые контейнеры из-под доставки и кулинарии. При этом на переработку можно отправить не только вторсырье из синего бака, но и органические отходы из серого.Представители регионального оператора Москвы АО "Экотехпром" разработали технологию компостирования, которая позволяет превращать органические отходы в техногрунт. Предполагается, что в будущем его можно будет использовать в строительных и дорожных работах, а пока техногрунт исследуют на экспериментальных грядках, выращивая на нем кабачки и другие растения.Как известно, все отходы Москвы направляются для обработки на специальные предприятия – комплексы по переработке отходов (КПО). На этих предприятиях из общего потока отходов с помощью барабанного сепаратора отсеивают органическую часть и направляют ее в специальные цеха компостирования. Технология ускоренного компостирования предусматривает созревание компоста за 21 день, тогда как в естественных условиях процесс занял бы около трех месяцев.Цеха представляют собой закрытые помещения. В них поддерживается температура на уровне 65-70 градусов, при которой все биологические процессы происходят быстрее, а вредоносная микрофлора погибает.Будущий компост напитывается влагой и кислородом – для этого в цехах предусмотрены автоматическая система орошения и мощная вентиляционная система со специальными биофильтрами для удаления газов, образующихся при разложении органики. Очищенные вода и воздух в такой системе используются по оборотному принципу.Новая почваВ результате компостирования получается инертный материал – техногрунт. Проводимые эксперименты показали, что он хорошо держит форму и по основным характеристикам не отличается от обычного грунта. Более того, на техногрунте удается выращивать овощи и другие растения.На одном из комплексов по переработке отходов два года назад был организован экспериментальный огород – он поделен на две грядки. Для одной выбран обычный грунт, для другой – техногрунт. Там высаживают одинаковые сорта овощей – тыкву, кабачки, картофель, а после сбора урожая экологи комплекса сдают овощи на анализы в лабораторию. Результаты показывают, что содержание тяжелых металлов в овощах, выросших на техногрунте, в два раза ниже нормы.На другом КПО была создана экспериментальная теплица, ее разделили на секции, в которых техногрунт и обычный почвогрунт используется в соотношениях 50/50, 70/30 и 100/0. На грядках высажены георгины, цинния, бегония, остеосперум, а также газонные смеси, бермудская трава, луговая трава, феска, ель обыкновенная, просо прутьевидное, павловния войлочная. Каждую неделю отслеживается динамика роста растений.Эксперименты, которые проводятся на КПО, помогут определить ценность получаемого сырья и его пригодность к вторичному использованию. При успехе его можно будет использовать в благоустройстве при проведении строительных работ, а также для отсыпки откосов автомобильных дорог и рекультивации земель.

https://realty.ria.ru/20231206/sortirovka-1913681743.html

https://realty.ria.ru/20231206/moskva-1914067982.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мусор, бытовой мусор, раздельный сбор мусора, отходы, экология в россии