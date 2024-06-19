https://ria.ru/20240619/kompensatsiya-1954020933.html

Компенсацию за аренду жилья оформили 98 семей медработников Подмосковья

Компенсацию за аренду жилья оформили 98 семей медработников Подмосковья - РИА Новости, 19.06.2024

Компенсацию за аренду жилья оформили 98 семей медработников Подмосковья

Компенсацию за аренду жилья в размере 30 тысяч рублей оформили уже 98 супружеских пар медработников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:06

2024-06-19T16:06

2024-06-19T16:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

алексей сапанюк

врачи

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Компенсацию за аренду жилья в размере 30 тысяч рублей оформили уже 98 супружеских пар медработников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Одной из самых востребованных мер социальной поддержки медицинских специалистов в Подмосковье является компенсация аренды жилья. В этом году мы расширили программу и ввели увеличенную выплату для супружеских пар", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он напомнил, что ранее только один член семьи мог претендовать на получение 20 тысяч рублей. Теперь же муж и жена могут получать компенсацию в размере 30 тысяч рублей. С начала года такую выплату оформили уже 98 семей. Для получения ежемесячной компенсации за аренду жилья медики должны соответствовать ряду критериев. В частности, работать не менее, чем на одну полную ставку по одной из 35 должностей. У специалиста и членов его семьи не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие – отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за аренду жилья от администраций городских округов. Оформить заявку можно на региональном портале госуслуг. Она будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Первый обратившийся с заявлением супруг получает 20 тысяч рублей, а второй – 10 тысяч.

https://ria.ru/20240619/stadion-1953999729.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жилье, алексей сапанюк, врачи