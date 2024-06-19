https://ria.ru/20240619/kompensatsiya-1954020933.html
Компенсацию за аренду жилья оформили 98 семей медработников Подмосковья
Компенсацию за аренду жилья оформили 98 семей медработников Подмосковья - РИА Новости, 19.06.2024
Компенсацию за аренду жилья оформили 98 семей медработников Подмосковья
Компенсацию за аренду жилья в размере 30 тысяч рублей оформили уже 98 супружеских пар медработников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:06
2024-06-19T16:06
2024-06-19T16:06
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Компенсацию за аренду жилья в размере 30 тысяч рублей оформили уже 98 супружеских пар медработников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Одной из самых востребованных мер социальной поддержки медицинских специалистов в Подмосковье является компенсация аренды жилья. В этом году мы расширили программу и ввели увеличенную выплату для супружеских пар", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он напомнил, что ранее только один член семьи мог претендовать на получение 20 тысяч рублей. Теперь же муж и жена могут получать компенсацию в размере 30 тысяч рублей. С начала года такую выплату оформили уже 98 семей. Для получения ежемесячной компенсации за аренду жилья медики должны соответствовать ряду критериев. В частности, работать не менее, чем на одну полную ставку по одной из 35 должностей. У специалиста и членов его семьи не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие – отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за аренду жилья от администраций городских округов. Оформить заявку можно на региональном портале госуслуг. Она будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Первый обратившийся с заявлением супруг получает 20 тысяч рублей, а второй – 10 тысяч.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), жилье, алексей сапанюк, врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье, Алексей Сапанюк, Врачи
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Компенсацию за аренду жилья в размере 30 тысяч рублей оформили уже 98 супружеских пар медработников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Одной из самых востребованных мер социальной поддержки медицинских специалистов в Подмосковье является компенсация аренды жилья. В этом году мы расширили программу и ввели увеличенную выплату для супружеских пар", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он напомнил, что ранее только один член семьи мог претендовать на получение 20 тысяч рублей. Теперь же муж и жена могут получать компенсацию в размере 30 тысяч рублей. С начала года такую выплату оформили уже 98 семей.
Для получения ежемесячной компенсации за аренду жилья медики должны соответствовать ряду критериев. В частности, работать не менее, чем на одну полную ставку по одной из 35 должностей. У специалиста и членов его семьи не должно быть собственного жилья в Подмосковье
.
Еще одно условие – отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за аренду жилья от администраций городских округов.
Оформить заявку можно на региональном портале госуслуг. Она будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Первый обратившийся с заявлением супруг получает 20 тысяч рублей, а второй – 10 тысяч.