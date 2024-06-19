https://ria.ru/20240619/kompensatsiya-1953983822.html

Определен порядок компенсации за списание процентов по кредитам военных

Определен порядок компенсации за списание процентов по кредитам военных - РИА Новости, 19.06.2024

Определен порядок компенсации за списание процентов по кредитам военных

Правительство РФ определило порядок компенсации финансовым организациям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военных, следует из... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:33

2024-06-19T14:33

2024-06-19T21:33

экономика

россия

вооруженные силы рф

правительство рф

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ определило порядок компенсации финансовым организациям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военных, следует из сообщения на сайте кабмина."Правительство продолжает создавать условия для реализации мер социальной поддержки участников специальной военной операции. Подписано постановление о порядке компенсации финансовым организациям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военнослужащих - участников специальной военной операции во время действия для них кредитных каникул", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о недополученных доходах кредиторов по договорам, которые они заключили с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации, другими участниками спецоперации, а также с членами их семей. Кредитные каникулы для этих категорий граждан были введены в октябре 2022 года."Необходимые для возмещения средства в размере 5,7 миллиарда рублей планируется выделить из резервного фонда правительства РФ", - указывается там же."Согласно утвержденным правилам для получения компенсации банки и другие организации должны направить в уполномоченный орган – "ДОМ.РФ" – информацию о заключенных кредитных договорах с участниками спецоперации. Возмещение недополученного дохода будет выплачиваться ежемесячно", - говорится там же.

https://ria.ru/20240406/protsenty-1938254006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, вооруженные силы рф, правительство рф