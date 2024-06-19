https://ria.ru/20240619/kompensatsiya-1953983822.html
Определен порядок компенсации за списание процентов по кредитам военных
Определен порядок компенсации за списание процентов по кредитам военных - РИА Новости, 19.06.2024
Определен порядок компенсации за списание процентов по кредитам военных
Правительство РФ определило порядок компенсации финансовым организациям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военных, следует из... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:33
2024-06-19T14:33
2024-06-19T21:33
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ определило порядок компенсации финансовым организациям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военных, следует из сообщения на сайте кабмина."Правительство продолжает создавать условия для реализации мер социальной поддержки участников специальной военной операции. Подписано постановление о порядке компенсации финансовым организациям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военнослужащих - участников специальной военной операции во время действия для них кредитных каникул", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о недополученных доходах кредиторов по договорам, которые они заключили с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации, другими участниками спецоперации, а также с членами их семей. Кредитные каникулы для этих категорий граждан были введены в октябре 2022 года."Необходимые для возмещения средства в размере 5,7 миллиарда рублей планируется выделить из резервного фонда правительства РФ", - указывается там же."Согласно утвержденным правилам для получения компенсации банки и другие организации должны направить в уполномоченный орган – "ДОМ.РФ" – информацию о заключенных кредитных договорах с участниками спецоперации. Возмещение недополученного дохода будет выплачиваться ежемесячно", - говорится там же.
https://ria.ru/20240406/protsenty-1938254006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, вооруженные силы рф, правительство рф
Экономика, Россия, Вооруженные силы РФ, Правительство РФ
Определен порядок компенсации за списание процентов по кредитам военных
Установлен порядок компенсации потерь от списания процентов по кредитам военных
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Правительство РФ определило порядок компенсации финансовым организациям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военных, следует из сообщения
на сайте кабмина.
"Правительство продолжает создавать условия для реализации мер социальной поддержки участников специальной военной операции. Подписано постановление о порядке компенсации финансовым организациям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военнослужащих - участников специальной военной операции во время действия для них кредитных каникул", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о недополученных доходах кредиторов по договорам, которые они заключили с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации, другими участниками спецоперации, а также с членами их семей. Кредитные каникулы для этих категорий граждан были введены в октябре 2022 года.
"Необходимые для возмещения средства в размере 5,7 миллиарда рублей планируется выделить из резервного фонда правительства РФ", - указывается там же.
"Согласно утвержденным правилам для получения компенсации банки и другие организации должны направить в уполномоченный орган – "ДОМ.РФ" – информацию о заключенных кредитных договорах с участниками спецоперации. Возмещение недополученного дохода будет выплачиваться ежемесячно", - говорится там же.