https://ria.ru/20240619/komorovskiy-1953883749.html

Польша должна уговаривать украинцев вступить в ВСУ, заявил Коморовский

Польша должна уговаривать украинцев вступить в ВСУ, заявил Коморовский - РИА Новости, 19.06.2024

Польша должна уговаривать украинцев вступить в ВСУ, заявил Коморовский

Польша должна уговаривать украинских студентов вступить в ВСУ, а Украина должна уговорить их вернуться, заявил экс-президент Польши Бронислав Коморовский в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:26

2024-06-19T10:26

2024-06-19T10:26

в мире

польша

украина

бронислав коморовский

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105816/25/1058162501_0:319:1922:1400_1920x0_80_0_0_ae4e15a05b85ec7b3a2c0d5e8fa97cbd.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Польша должна уговаривать украинских студентов вступить в ВСУ, а Украина должна уговорить их вернуться, заявил экс-президент Польши Бронислав Коморовский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Пранкеры говорили от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. "Вы должны уговорить их вернуться. Можем продвигать какие-то действия украинские - уговаривать, убеждать в участии в борьбе. Но Польша не может заменить полицию или жандармерию украинскую", - сказал Коморовский. Он добавил, что в Польше до сих пор из-за предоставления военной помощи Украине есть проблемы в виде нехватки вооружения. "Мы делали все, что можно, чтобы связать Украину с западным миром, а потом усиливать Украину перед российской угрозой. Я надеюсь, что на Украине будут помнить о том уровне помощи, который оказала Польша особенно в течение последних двух лет", - отметил Коморовский, вспоминая деятельность на посту президента Польши.

https://ria.ru/20240603/reshenie-1950076342.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, бронислав коморовский, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), вооруженные силы украины