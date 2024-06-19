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Польша должна уговаривать украинцев вступить в ВСУ, заявил Коморовский - РИА Новости, 19.06.2024
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10:26 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/komorovskiy-1953883749.html
Польша должна уговаривать украинцев вступить в ВСУ, заявил Коморовский
Польша должна уговаривать украинцев вступить в ВСУ, заявил Коморовский - РИА Новости, 19.06.2024
Польша должна уговаривать украинцев вступить в ВСУ, заявил Коморовский
Польша должна уговаривать украинских студентов вступить в ВСУ, а Украина должна уговорить их вернуться, заявил экс-президент Польши Бронислав Коморовский в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:26
2024-06-19T10:26
в мире
польша
украина
бронислав коморовский
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Польша должна уговаривать украинских студентов вступить в ВСУ, а Украина должна уговорить их вернуться, заявил экс-президент Польши Бронислав Коморовский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Пранкеры говорили от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. "Вы должны уговорить их вернуться. Можем продвигать какие-то действия украинские - уговаривать, убеждать в участии в борьбе. Но Польша не может заменить полицию или жандармерию украинскую", - сказал Коморовский. Он добавил, что в Польше до сих пор из-за предоставления военной помощи Украине есть проблемы в виде нехватки вооружения. "Мы делали все, что можно, чтобы связать Украину с западным миром, а потом усиливать Украину перед российской угрозой. Я надеюсь, что на Украине будут помнить о том уровне помощи, который оказала Польша особенно в течение последних двух лет", - отметил Коморовский, вспоминая деятельность на посту президента Польши.
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в мире, польша, украина, бронислав коморовский, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), вооруженные силы украины
В мире, Польша, Украина, Бронислав Коморовский, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Вооруженные силы Украины
Польша должна уговаривать украинцев вступить в ВСУ, заявил Коморовский

Коморовский: Польша должна убеждать украинских студентов вступить в ВСУ

© РИА Новости / Николай Лазаренко | Перейти в медиабанкПрезидент Польши Бронислав Коморовский. Архивное фото
Президент Польши Бронислав Коморовский. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Польша должна уговаривать украинских студентов вступить в ВСУ, а Украина должна уговорить их вернуться, заявил экс-президент Польши Бронислав Коморовский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
Пранкеры говорили от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко.
«
"Вы должны уговорить их вернуться. Можем продвигать какие-то действия украинские - уговаривать, убеждать в участии в борьбе. Но Польша не может заменить полицию или жандармерию украинскую", - сказал Коморовский.
Он добавил, что в Польше до сих пор из-за предоставления военной помощи Украине есть проблемы в виде нехватки вооружения.
"Мы делали все, что можно, чтобы связать Украину с западным миром, а потом усиливать Украину перед российской угрозой. Я надеюсь, что на Украине будут помнить о том уровне помощи, который оказала Польша особенно в течение последних двух лет", - отметил Коморовский, вспоминая деятельность на посту президента Польши.
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В миреПольшаУкраинаБронислав КоморовскийВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Вооруженные силы Украины
 
 
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