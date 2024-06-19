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Комитет ГД поддержал законопроект об особом порядке оборота книг иноагентов - РИА Новости, 19.06.2024
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14:07 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/knigi-1953970707.html
Комитет ГД поддержал законопроект об особом порядке оборота книг иноагентов
Комитет ГД поддержал законопроект об особом порядке оборота книг иноагентов - РИА Новости, 19.06.2024
Комитет ГД поддержал законопроект об особом порядке оборота книг иноагентов
Комитет Госдумы по культуре рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках, передает... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:07
2024-06-19T14:07
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Комитет Госдумы по культуре рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках, передает корреспондент РИА Новости. Ранее правительство РФ поддержало законопроект при условии доработки. Законопроект был внесен в Госдуму в марте, авторами выступили экс-глава комитета Госдумы по культуре, советник президента РФ Елена Ямпольская, а также депутаты ГД. Согласно тексту законопроекта, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких книг. Авторы проекта поясняют, что в настоящее время на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов, либо лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Таким образом, по мнению авторов проекта, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации. Авторы добавляют, что порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне будет установлен Минкультуры РФ. Министерство культуры также будет устанавливать порядок доступа к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
https://ria.ru/20240604/evrosoyuz-1950433864.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, елена ямпольская, госдума рф
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Елена Ямпольская, Госдума РФ
Комитет ГД поддержал законопроект об особом порядке оборота книг иноагентов

Комитет Госдумы одобрил проект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Комитет Госдумы по культуре рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее правительство РФ поддержало законопроект при условии доработки.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT
4 июня, 15:38
Законопроект был внесен в Госдуму в марте, авторами выступили экс-глава комитета Госдумы по культуре, советник президента РФ Елена Ямпольская, а также депутаты ГД. Согласно тексту законопроекта, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких книг.
Авторы проекта поясняют, что в настоящее время на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов, либо лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Таким образом, по мнению авторов проекта, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Комитет ГД одобрил поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве
14 июня, 14:08
Авторы добавляют, что порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне будет установлен Минкультуры РФ.
Министерство культуры также будет устанавливать порядок доступа к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
ЦИК рассказал, как будут проверять статус иноагента у кандидатов на выборах
5 июня, 15:20
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕлена ЯмпольскаяГосдума РФ
 
 
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