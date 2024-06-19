https://ria.ru/20240619/kndr-1953953746.html

Россия и КНДР хотят развивать все векторы отношений, заявил Песков

Россия и КНДР хотят развивать все векторы отношений, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2024

Россия и КНДР хотят развивать все векторы отношений, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новый договор между РФ и КНДР концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:26

2024-06-19T13:26

2024-06-19T13:26

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

кндр (северная корея)

визит путина в кндр

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новый договор между РФ и КНДР концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних отношений. "Это рамочный документ, концептуальный, который задает тон двусторонним отношениям и, наверное, является такой очень концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних связей", - сказал Песков "Известиям". Президент РФ Владимир Путин находится в Пхеньяне с государственным визитом. По итогам переговоров лидеры РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, кндр (северная корея), визит путина в кндр