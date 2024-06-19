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Россия и КНДР хотят развивать все векторы отношений, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2024
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13:26 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/kndr-1953953746.html
Россия и КНДР хотят развивать все векторы отношений, заявил Песков
Россия и КНДР хотят развивать все векторы отношений, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2024
Россия и КНДР хотят развивать все векторы отношений, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новый договор между РФ и КНДР концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:26
2024-06-19T13:26
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
кндр (северная корея)
визит путина в кндр
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новый договор между РФ и КНДР концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних отношений. "Это рамочный документ, концептуальный, который задает тон двусторонним отношениям и, наверное, является такой очень концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних связей", - сказал Песков "Известиям". Президент РФ Владимир Путин находится в Пхеньяне с государственным визитом. По итогам переговоров лидеры РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, кндр (северная корея), визит путина в кндр
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
Россия и КНДР хотят развивать все векторы отношений, заявил Песков

Песков: новый договор показывает желание развивать все векторы отношений с КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новый договор между РФ и КНДР концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних отношений.
"Это рамочный документ, концептуальный, который задает тон двусторонним отношениям и, наверное, является такой очень концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних связей", - сказал Песков "Известиям".
Президент РФ Владимир Путин находится в Пхеньяне с государственным визитом. По итогам переговоров лидеры РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин едет к братьям по оружию
18 июня, 08:00
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)Визит Путина в КНДР
 
 
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