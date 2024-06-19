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Ким Чен Ын подчеркнул важность договора о партнерстве России и КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
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12:30 19.06.2024 (обновлено: 14:08 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/kndr-1953932748.html
Ким Чен Ын подчеркнул важность договора о партнерстве России и КНДР
Ким Чен Ын подчеркнул важность договора о партнерстве России и КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
Ким Чен Ын подчеркнул важность договора о партнерстве России и КНДР
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР - важное событие, он предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:30
2024-06-19T14:08
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР - важное событие, он предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела, заявил председатель КНДР Ким Чен Ын. "Это важное событие... Благодаря заключению Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ отношения между нашими двумя странами встали на рельсы дальнейшего перспективного и благополучного развития для достижения прогресса двух стран и приумножения благополучия их народов путем активного сотрудничества в разных областях, включая политику, экономику, культуру и военное дело", - сказал Ким Чен Ын. Он отметил, что с заключением нового договора Россия и КНДР "поднялись на новый высокий уровень союзнических отношений". "Заключена юридическая основа, с помощью которой стало возможным... надёжно защитить мир и безопасность... и построить сильное государство в соответствии с общими интересами КНДР и РФ", - подчеркнул Ким Чен Ын. Он пообещал, что правительство КНДР "всегда будет верно выполнять свои обязанности по договору".Лидер КНДР отметил, что в развитии отношений между Москвой и Пхеньяном не будет разногласий, а исторические задачи, которые стоят перед странами, будут выполнены."Сегодня здесь торжественно объявляю неизменную волю нашего правительства, не будет ни малейших разногласий, никаких колебаний и неуверенности в выполнении всех исторических задач: развивать вечную дружбу и преумножать блага народов и будущих поколений двух наших стран", - сказал Ким Чен ЫнКроме того, лидер КНДР подтвердил намерение страны преодолевать трудности "скоординированными усилиями" с Россией. Он добавил, что подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР является стратегическим выбором двух государств, "значимость которого становится более яркой на пути дальнейшего развития корейско-российских отношений".
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в мире, россия, ким чен ын, визит путина в кндр
В мире, Россия, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР
Ким Чен Ын подчеркнул важность договора о партнерстве России и КНДР

Ким Чен Ын назвал договор о партнерстве между Россией и КНДР важным событием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР - важное событие, он предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела, заявил председатель КНДР Ким Чен Ын.
"Это важное событие... Благодаря заключению Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ отношения между нашими двумя странами встали на рельсы дальнейшего перспективного и благополучного развития для достижения прогресса двух стран и приумножения благополучия их народов путем активного сотрудничества в разных областях, включая политику, экономику, культуру и военное дело", - сказал Ким Чен Ын.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (четвертый справа) на российско-корейских переговорах в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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Он отметил, что с заключением нового договора Россия и КНДР "поднялись на новый высокий уровень союзнических отношений".
"Заключена юридическая основа, с помощью которой стало возможным... надёжно защитить мир и безопасность... и построить сильное государство в соответствии с общими интересами КНДР и РФ", - подчеркнул Ким Чен Ын.
Он пообещал, что правительство КНДР "всегда будет верно выполнять свои обязанности по договору".
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Лидер КНДР отметил, что в развитии отношений между Москвой и Пхеньяном не будет разногласий, а исторические задачи, которые стоят перед странами, будут выполнены.
"Сегодня здесь торжественно объявляю неизменную волю нашего правительства, не будет ни малейших разногласий, никаких колебаний и неуверенности в выполнении всех исторических задач: развивать вечную дружбу и преумножать блага народов и будущих поколений двух наших стран", - сказал Ким Чен Ын
Кроме того, лидер КНДР подтвердил намерение страны преодолевать трудности "скоординированными усилиями" с Россией. Он добавил, что подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР является стратегическим выбором двух государств, "значимость которого становится более яркой на пути дальнейшего развития корейско-российских отношений".
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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