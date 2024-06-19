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Путин назвал сотрудничество России и КНДР равноправным
Путин назвал сотрудничество России и КНДР равноправным - РИА Новости, 19.06.2024
Путин назвал сотрудничество России и КНДР равноправным
Президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе, сделал акцент на том, что... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:34
2024-06-19T07:34
2024-06-19T08:18
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ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе, сделал акцент на том, что взаимодействие между двумя странами основано на равноправии и взаимном уважении. "Взаимодействие между нашими странами основано на принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга", - подчеркнул он. Обращаясь к своему визави, российский лидер заметил, что искренне рад воспользоваться его приглашением и посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику. "Россию и КНДР многие десятилетия связывает прочная дружба и тесное добрососедство", - отметил он.
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в мире, россия, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея), визит путина в кндр
В мире, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
Путин назвал сотрудничество России и КНДР равноправным
Путин: взаимодействие России и КНДР основано на равноправии и взаимном уважении
ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе, сделал акцент на том, что взаимодействие между двумя странами основано на равноправии и взаимном уважении.
"Взаимодействие между нашими странами основано на принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга", - подчеркнул он.
Обращаясь к своему визави, российский лидер заметил, что искренне рад воспользоваться его приглашением и посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику. "Россию и КНДР многие десятилетия связывает прочная дружба и тесное добрососедство", - отметил он.