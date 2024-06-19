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Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024
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06:14 19.06.2024 (обновлено: 06:18 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/kndr-1953849297.html
Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024
Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Президент России Владимир Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне, где пройдёт торжественная церемония встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передаёт... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T06:14
2024-06-19T06:18
в мире
пхеньян
ким ир сен
владимир путин
ким чен ын
кндр (северная корея)
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне, где пройдёт торжественная церемония встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передаёт корреспондент РИА Новости.После церемонии встречи и совместного фотографирования в государственной резиденции "Кымсусан" состоятся российско-корейские переговоры.Площадь Ким Ир Сена - это самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, названа в честь основателя КНДР Ким Ир Сена. Она была открыта в августе 1954 года.Площадь расположена на западном берегу Тэдонган прямо напротив монумента идей Чучхе, который находится на противоположном берегу. Эта площадь - 13-я в списке самых крупных площадей мира. Ее размеры - 75 тысяч квадратных метров, и она может вместить более чем 100 тысяч человек. Площадь представляет собой эспланаду, проходящую от Народного дворца учебы и парадных трибун в сторону реки Тэдонган. Эспланада продолжается на другом берегу реки монументом идей Чучхе и завершается архитектурным ансамблем из десяти многоэтажных домов и здания НИИ кинематографии.В 2020 году была перестроена центральная парадная трибуна - портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира были убраны со своего прежнего положения (центральное пространство ниже трибуны) и перемещены на фасад здания Народного дворца учебы.
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в мире, пхеньян, ким ир сен, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Пхеньян, Ким Ир Сен, Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне

Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена на церемонию встречи с лидером КНДР

© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramПлощадь Ким Ир Сена
Площадь Ким Ир Сена - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Площадь Ким Ир Сена
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне, где пройдёт торжественная церемония встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передаёт корреспондент РИА Новости.
После церемонии встречи и совместного фотографирования в государственной резиденции "Кымсусан" состоятся российско-корейские переговоры.
Площадь Ким Ир Сена - это самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, названа в честь основателя КНДР Ким Ир Сена. Она была открыта в августе 1954 года.
Площадь расположена на западном берегу Тэдонган прямо напротив монумента идей Чучхе, который находится на противоположном берегу. Эта площадь - 13-я в списке самых крупных площадей мира. Ее размеры - 75 тысяч квадратных метров, и она может вместить более чем 100 тысяч человек. Площадь представляет собой эспланаду, проходящую от Народного дворца учебы и парадных трибун в сторону реки Тэдонган. Эспланада продолжается на другом берегу реки монументом идей Чучхе и завершается архитектурным ансамблем из десяти многоэтажных домов и здания НИИ кинематографии.
В 2020 году была перестроена центральная парадная трибуна - портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира были убраны со своего прежнего положения (центральное пространство ниже трибуны) и перемещены на фасад здания Народного дворца учебы.
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