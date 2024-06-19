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В Китае назвали сотрудничество России и КНДР рациональным выбором - РИА Новости, 19.06.2024
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07:12 19.06.2024 (обновлено: 08:18 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/kitay-1953853139.html
В Китае назвали сотрудничество России и КНДР рациональным выбором
В Китае назвали сотрудничество России и КНДР рациональным выбором - РИА Новости, 19.06.2024
В Китае назвали сотрудничество России и КНДР рациональным выбором
Для России и КНДР сотрудничество - это рациональный выбор в условиях давления Запада на обе страны, визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян выведет... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:12
2024-06-19T08:18
в мире
россия
пхеньян
сша
владимир путин
ким чен ын
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Для России и КНДР сотрудничество - это рациональный выбор в условиях давления Запада на обе страны, визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян выведет отношения между странами на новую высоту, считают китайские эксперты, слова которых приводит китайское государственное издание Global Times. Владимир Путин 18-19 июня находится в Северной Корее с дружественным государственным визитом. Визит проходит по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, который уже дважды посещал Россию в 2019 и 2023 годах. По словам Ван Цзюньшэна, научного сотрудника, занимающегося исследованиями Восточной Азии в Китайской академии социальных наук в Пекине, визит российского президента в КНДР "наверняка выведет российско-северокорейские отношения на новую высоту". Эксперт отметил, что на фоне расширения НАТО в Европе и продолжающегося конфликта на Украине, а также в условиях существования военных альянсов под руководством США в Северо-Восточной Азии, нацеленных на Пхеньян, более глубокое сотрудничество между Россией и Северной Кореей "не является сюрпризом". Научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна - это рациональный выбор. "Любое существенное сотрудничество между Россией и Северной Кореей может заставить США забеспокоиться или даже испугаться", - добавил эксперт. Цуй Хэн отметил, что ставка Вашингтона в последние десятилетия на ослабление и изоляцию России и КНДР оказалась неудачной. Обе страны стали ближе друг к другу и стали более могущественными, чем раньше, благодаря сотрудничеству.
https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html
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россия
пхеньян
сша
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в мире, россия, пхеньян, сша, владимир путин, ким чен ын, нато, кндр (северная корея), визит путина в кндр
В мире, Россия, Пхеньян, США, Владимир Путин, Ким Чен Ын, НАТО, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
В Китае назвали сотрудничество России и КНДР рациональным выбором

GT: визит Путина в КНДР выведет отношения России и КНДР на новую высоту

© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramЦеремония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Для России и КНДР сотрудничество - это рациональный выбор в условиях давления Запада на обе страны, визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян выведет отношения между странами на новую высоту, считают китайские эксперты, слова которых приводит китайское государственное издание Global Times.
Владимир Путин 18-19 июня находится в Северной Корее с дружественным государственным визитом. Визит проходит по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, который уже дважды посещал Россию в 2019 и 2023 годах.
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По словам Ван Цзюньшэна, научного сотрудника, занимающегося исследованиями Восточной Азии в Китайской академии социальных наук в Пекине, визит российского президента в КНДР "наверняка выведет российско-северокорейские отношения на новую высоту".
Эксперт отметил, что на фоне расширения НАТО в Европе и продолжающегося конфликта на Украине, а также в условиях существования военных альянсов под руководством США в Северо-Восточной Азии, нацеленных на Пхеньян, более глубокое сотрудничество между Россией и Северной Кореей "не является сюрпризом".
Научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна - это рациональный выбор.
"Любое существенное сотрудничество между Россией и Северной Кореей может заставить США забеспокоиться или даже испугаться", - добавил эксперт.
Цуй Хэн отметил, что ставка Вашингтона в последние десятилетия на ослабление и изоляцию России и КНДР оказалась неудачной. Обе страны стали ближе друг к другу и стали более могущественными, чем раньше, благодаря сотрудничеству.
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