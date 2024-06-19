https://ria.ru/20240619/kitay-1953853139.html

В Китае назвали сотрудничество России и КНДР рациональным выбором

В Китае назвали сотрудничество России и КНДР рациональным выбором - РИА Новости, 19.06.2024

В Китае назвали сотрудничество России и КНДР рациональным выбором

Для России и КНДР сотрудничество - это рациональный выбор в условиях давления Запада на обе страны, визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян выведет... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T07:12

2024-06-19T07:12

2024-06-19T08:18

в мире

россия

пхеньян

сша

владимир путин

ким чен ын

нато

кндр (северная корея)

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Для России и КНДР сотрудничество - это рациональный выбор в условиях давления Запада на обе страны, визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян выведет отношения между странами на новую высоту, считают китайские эксперты, слова которых приводит китайское государственное издание Global Times. Владимир Путин 18-19 июня находится в Северной Корее с дружественным государственным визитом. Визит проходит по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, который уже дважды посещал Россию в 2019 и 2023 годах. По словам Ван Цзюньшэна, научного сотрудника, занимающегося исследованиями Восточной Азии в Китайской академии социальных наук в Пекине, визит российского президента в КНДР "наверняка выведет российско-северокорейские отношения на новую высоту". Эксперт отметил, что на фоне расширения НАТО в Европе и продолжающегося конфликта на Украине, а также в условиях существования военных альянсов под руководством США в Северо-Восточной Азии, нацеленных на Пхеньян, более глубокое сотрудничество между Россией и Северной Кореей "не является сюрпризом". Научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна - это рациональный выбор. "Любое существенное сотрудничество между Россией и Северной Кореей может заставить США забеспокоиться или даже испугаться", - добавил эксперт. Цуй Хэн отметил, что ставка Вашингтона в последние десятилетия на ослабление и изоляцию России и КНДР оказалась неудачной. Обе страны стали ближе друг к другу и стали более могущественными, чем раньше, благодаря сотрудничеству.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953838686.html

россия

пхеньян

сша

кндр (северная корея)

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