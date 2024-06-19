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Священник рассказал, как Ким Чен Ир решил строить храм в КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
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Религия
 
11:11 19.06.2024 (обновлено: 16:52 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/khram-1953899924.html
Священник рассказал, как Ким Чен Ир решил строить храм в КНДР
Священник рассказал, как Ким Чен Ир решил строить храм в КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
Священник рассказал, как Ким Чен Ир решил строить храм в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ир после посещения в 2002 году храма святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске заявил, что в КНДР тоже нужно построить православный храм... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:11
2024-06-19T16:52
россия
пхеньян
хабаровск
ким чен ир
андрей карлов
николай балашов
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Лидер КНДР Ким Чен Ир после посещения в 2002 году храма святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске заявил, что в КНДР тоже нужно построить православный храм. Что впечатлило северокорейского лидера и повлияло на такое решение, РИА Новости рассказал настоятель Китайского патриаршего подворья при столичном храме святителя Николая Мирликийского в Голутвине протоиерей Игорь Зуев, в 2002 году бывший настоятелем храма в Хабаровске и лично общавшийся с главой КНДР. Святые воиныКак ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын вместе посетят храм Троицы Живоначальной во время визита российского президента в Пхеньян. По данным на сайте российского посольства в КНДР, этот храм был воздвигнут по инициативе Ким Чен Ира, причем решение было принято в 2002 году в ходе поездки на Дальний Восток, когда он осматривал хабаровский храм святителя Иннокентия Иркутского. Храм в Пхеньяне освятил в 2006 году митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл - тогда председатель Отдела внешних церковных связей, а сейчас - патриарх Московский и всея Руси. Отец Игорь Зуев в 2002 году служил настоятелем храма святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске, на тот момент – главного храма в городе, потому туда обычно привозили почетных гостей, а 22 августа приехал и Ким Чен Ир. "Встретили, пожали руки, зашли в храм, я стал рассказывать о том, что происходит в храме, как он устроен, какие и где совершаются таинства, где крестят, где венчают, как люди молятся, где стоят певчие", – сказал отец Игорь. По его словам, Ким Чен Ир интересовался иконами: на золоте ли они написаны и кто на них изображен. "Я объяснил, что это святые, прославленные за то, что угодили Господу, что положили душу за други своя, за Отечество - земное и небесное. А чтобы было понятнее, рассказал о некоторых святых наших воинах, о Фёдоре Ушакове и воине Евгении Родионове – местночтимом святом, который в 1996 году в чеченском плену отказался снимать крестик и за это был убит. Вот эти истории, как мне показалось, как-то тронули его сердце, вдохновили, и беседа продолжилась", - пояснил протоиерей. Так, отметил он, по протоколу на посещение храма было отведено 10 минут, но Ким Чен Ир пробыл там все 40. "После в таком несколько восторженном состоянии он вышел из храма, даже поднял руку уже, чтобы перекреститься, но как бы задержал её, наверное, вспомнив, кого он представляет. А прямо у храма дал интервью, что было, как я понимаю, довольно редким событием. Корреспондент спросил о впечатлениях от посещения, а он ответил, что хотел бы такой же храм построить в Пхеньяне. Мы, конечно, ни на что такое не рассчитывали, я просто рассказывал о храме, но восприняли его слова как твёрдое желание, так как видели эту радость. Можно понять его чувства, он прикоснулся к духовной, внутренней жизни нашего народа", - рассказал настоятель. И уже в 2006 году храм Живоначальной Троицы был освящён, двое священников закончили семинарию в России, были направлены для службы в Пхеньян, напомнил протоиерей. "И хотя в основном прихожанами там стали сотрудники российского посольства, сам факт того, что теперь литургия совершается на корейской земле, дорогого стоит. Можно сказать, что строительство храма в Пхеньяне - историческое событие, потому что такие решения принимаются редко, тем более в такой стране, как КНДР. В феврале 2024 года я был в храме святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске с сотрудниками консульства КНДР – сейчас возле храма памятная доска в память о том визите главы КНДР", – заключил собеседник агентства. Бронепоезд и российские дипломатыВ свою очередь, советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, который в 2006 году присутствовал при освящении храма в Пхеньяне, рассказал РИА Новости, что, по его данным, само решение Ким Чен Ира посетить храм в Хабаровске было неожиданным даже для сопровождавших его лиц. "Храм в Пхеньяне был построен по личному указанию Ким Чен Ира силами корейских строителей при участии Русской православной церкви, которая, в частности, обеспечила внутреннее убранство, колокола и многое другое. Замысел северокорейского руководителя состоял в том, чтобы храм стал памятником северокорейской дружбы. Строительству предшествовали некоторые события, о которых я узнал от их непосредственного участника, тогда посла России в КНДР, Героя России Андрея Геннадьевича Карлова, погибшего в 2016 году", - пояснил отец Николай. Так, продолжил протоиерей Балашов, в ходе посещения российского Дальнего Востока Ким Чен Ир неожиданно даже для сопровождения выразил желание посетить в Хабаровске православный храм. "Неожиданным для многих оказалось и сильное впечатление, которое посещение храма произвело на лидера КНДР. Затем в своем бронепоезде он собрал окружение и призвал посмотреть на русский пейзаж, обратить внимание, как много церквей на пути следования поезда, что говорит о том, как важна православная церковь для России, русской истории и культуры. "Если вы хотите научиться понимать русских, вы должны знать, что такое православная церковь", - сказал Ким Чен Ир. После чего посол КНДР в Москве получил поручение, чтобы дипсостав безотлагательно приступил к посещению православных храмов", - рассказал советник патриарха. После, добавил он, Ким Чен Ир спросил и самого посла РФ в КНДР: "А почему вы раньше не предложили мне построить в Пхеньяне православный храм?". "Посол был несколько смущен вопросом, и ответил: "А разве это бы не было вмешательством во внутренние дела страны?". На что северокорейский лидер возразил: "Это было бы не вмешательство, а хороший совет. Храм надо строить". Потом на приеме во Владивостоке та же мысль была озвучена еще раз", - рассказал Балашов, ссылаясь на слова Андрея Карлова, рассказавшего ему эту историю спустя неделю, в августе 2002 года. В этот же день отец Николай изложил эти факты в рапорте тогдашнему председателю Отдела внешних церковных связей митрополиту Кириллу (ныне патриарху Московскому и всея Руси), после чего были проведены переговоры по строительству храма, в котором Андрей Карлов вместе с сотрудниками посольства принимал деятельное участие. "На территории посольства была возведена часовня, сотрудники были снабжены церковной литературой, так что российские дипломаты готовились к открытию храма, понимая, что они рассматриваются в качестве костяка прихожан строящейся церкви. А позже в этом храме митрополит Смоленский Кирилл провел венчание Андрея Геннадьевича Карлова и его супруги Марины Михайловны… В 2016 году на отпевании Карлова святейший патриарх Кирилл заметил, что даже если бы ничего другого не сделал Андрей Геннадьевич, один факт создания в Пхеньяне православного прихода и его поддержка уже имели бы историческое значение", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230916/balet-1896712307.html
https://ria.ru/20230916/balet-1896704906.html
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россия, пхеньян, хабаровск, ким чен ир, андрей карлов, николай балашов, русская православная церковь, религия
Россия, Пхеньян, Хабаровск, Ким Чен Ир, Андрей Карлов, Николай Балашов, Русская православная церковь, Религия, Религия
Священник рассказал, как Ким Чен Ир решил строить храм в КНДР

Протоиерей Зуев: Ким Чен Ир призвал построить в КНДР православный храм

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе
Вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Лидер КНДР Ким Чен Ир после посещения в 2002 году храма святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске заявил, что в КНДР тоже нужно построить православный храм. Что впечатлило северокорейского лидера и повлияло на такое решение, РИА Новости рассказал настоятель Китайского патриаршего подворья при столичном храме святителя Николая Мирликийского в Голутвине протоиерей Игорь Зуев, в 2002 году бывший настоятелем храма в Хабаровске и лично общавшийся с главой КНДР.
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Святые воины

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын вместе посетят храм Троицы Живоначальной во время визита российского президента в Пхеньян. По данным на сайте российского посольства в КНДР, этот храм был воздвигнут по инициативе Ким Чен Ира, причем решение было принято в 2002 году в ходе поездки на Дальний Восток, когда он осматривал хабаровский храм святителя Иннокентия Иркутского. Храм в Пхеньяне освятил в 2006 году митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл - тогда председатель Отдела внешних церковных связей, а сейчас - патриарх Московский и всея Руси. Отец Игорь Зуев в 2002 году служил настоятелем храма святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске, на тот момент – главного храма в городе, потому туда обычно привозили почетных гостей, а 22 августа приехал и Ким Чен Ир.
«
"Встретили, пожали руки, зашли в храм, я стал рассказывать о том, что происходит в храме, как он устроен, какие и где совершаются таинства, где крестят, где венчают, как люди молятся, где стоят певчие", – сказал отец Игорь.
По его словам, Ким Чен Ир интересовался иконами: на золоте ли они написаны и кто на них изображен. "Я объяснил, что это святые, прославленные за то, что угодили Господу, что положили душу за други своя, за Отечество - земное и небесное. А чтобы было понятнее, рассказал о некоторых святых наших воинах, о Фёдоре Ушакове и воине Евгении Родионове – местночтимом святом, который в 1996 году в чеченском плену отказался снимать крестик и за это был убит. Вот эти истории, как мне показалось, как-то тронули его сердце, вдохновили, и беседа продолжилась", - пояснил протоиерей.
Так, отметил он, по протоколу на посещение храма было отведено 10 минут, но Ким Чен Ир пробыл там все 40. "После в таком несколько восторженном состоянии он вышел из храма, даже поднял руку уже, чтобы перекреститься, но как бы задержал её, наверное, вспомнив, кого он представляет. А прямо у храма дал интервью, что было, как я понимаю, довольно редким событием. Корреспондент спросил о впечатлениях от посещения, а он ответил, что хотел бы такой же храм построить в Пхеньяне. Мы, конечно, ни на что такое не рассчитывали, я просто рассказывал о храме, но восприняли его слова как твёрдое желание, так как видели эту радость. Можно понять его чувства, он прикоснулся к духовной, внутренней жизни нашего народа", - рассказал настоятель.
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И уже в 2006 году храм Живоначальной Троицы был освящён, двое священников закончили семинарию в России, были направлены для службы в Пхеньян, напомнил протоиерей. "И хотя в основном прихожанами там стали сотрудники российского посольства, сам факт того, что теперь литургия совершается на корейской земле, дорогого стоит. Можно сказать, что строительство храма в Пхеньяне - историческое событие, потому что такие решения принимаются редко, тем более в такой стране, как КНДР. В феврале 2024 года я был в храме святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске с сотрудниками консульства КНДР – сейчас возле храма памятная доска в память о том визите главы КНДР", – заключил собеседник агентства.

Бронепоезд и российские дипломаты

В свою очередь, советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, который в 2006 году присутствовал при освящении храма в Пхеньяне, рассказал РИА Новости, что, по его данным, само решение Ким Чен Ира посетить храм в Хабаровске было неожиданным даже для сопровождавших его лиц.
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"Храм в Пхеньяне был построен по личному указанию Ким Чен Ира силами корейских строителей при участии Русской православной церкви, которая, в частности, обеспечила внутреннее убранство, колокола и многое другое. Замысел северокорейского руководителя состоял в том, чтобы храм стал памятником северокорейской дружбы. Строительству предшествовали некоторые события, о которых я узнал от их непосредственного участника, тогда посла России в КНДР, Героя России Андрея Геннадьевича Карлова, погибшего в 2016 году", - пояснил отец Николай.
Так, продолжил протоиерей Балашов, в ходе посещения российского Дальнего Востока Ким Чен Ир неожиданно даже для сопровождения выразил желание посетить в Хабаровске православный храм. "Неожиданным для многих оказалось и сильное впечатление, которое посещение храма произвело на лидера КНДР. Затем в своем бронепоезде он собрал окружение и призвал посмотреть на русский пейзаж, обратить внимание, как много церквей на пути следования поезда, что говорит о том, как важна православная церковь для России, русской истории и культуры. "Если вы хотите научиться понимать русских, вы должны знать, что такое православная церковь", - сказал Ким Чен Ир. После чего посол КНДР в Москве получил поручение, чтобы дипсостав безотлагательно приступил к посещению православных храмов", - рассказал советник патриарха.
После, добавил он, Ким Чен Ир спросил и самого посла РФ в КНДР: "А почему вы раньше не предложили мне построить в Пхеньяне православный храм?". "Посол был несколько смущен вопросом, и ответил: "А разве это бы не было вмешательством во внутренние дела страны?". На что северокорейский лидер возразил: "Это было бы не вмешательство, а хороший совет. Храм надо строить". Потом на приеме во Владивостоке та же мысль была озвучена еще раз", - рассказал Балашов, ссылаясь на слова Андрея Карлова, рассказавшего ему эту историю спустя неделю, в августе 2002 года.
В этот же день отец Николай изложил эти факты в рапорте тогдашнему председателю Отдела внешних церковных связей митрополиту Кириллу (ныне патриарху Московскому и всея Руси), после чего были проведены переговоры по строительству храма, в котором Андрей Карлов вместе с сотрудниками посольства принимал деятельное участие.
"На территории посольства была возведена часовня, сотрудники были снабжены церковной литературой, так что российские дипломаты готовились к открытию храма, понимая, что они рассматриваются в качестве костяка прихожан строящейся церкви. А позже в этом храме митрополит Смоленский Кирилл провел венчание Андрея Геннадьевича Карлова и его супруги Марины Михайловны… В 2016 году на отпевании Карлова святейший патриарх Кирилл заметил, что даже если бы ничего другого не сделал Андрей Геннадьевич, один факт создания в Пхеньяне православного прихода и его поддержка уже имели бы историческое значение", - заключил собеседник агентства.
 
РелигияРоссияПхеньянХабаровскКим Чен ИрАндрей КарловНиколай БалашовРусская православная церковьРелигия
 
 
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