https://ria.ru/20240619/khram-1953899924.html

Священник рассказал, как Ким Чен Ир решил строить храм в КНДР

Священник рассказал, как Ким Чен Ир решил строить храм в КНДР - РИА Новости, 19.06.2024

Священник рассказал, как Ким Чен Ир решил строить храм в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ир после посещения в 2002 году храма святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске заявил, что в КНДР тоже нужно построить православный храм... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:11

2024-06-19T11:11

2024-06-19T16:52

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хабаровск

ким чен ир

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николай балашов

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Лидер КНДР Ким Чен Ир после посещения в 2002 году храма святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске заявил, что в КНДР тоже нужно построить православный храм. Что впечатлило северокорейского лидера и повлияло на такое решение, РИА Новости рассказал настоятель Китайского патриаршего подворья при столичном храме святителя Николая Мирликийского в Голутвине протоиерей Игорь Зуев, в 2002 году бывший настоятелем храма в Хабаровске и лично общавшийся с главой КНДР. Святые воиныКак ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын вместе посетят храм Троицы Живоначальной во время визита российского президента в Пхеньян. По данным на сайте российского посольства в КНДР, этот храм был воздвигнут по инициативе Ким Чен Ира, причем решение было принято в 2002 году в ходе поездки на Дальний Восток, когда он осматривал хабаровский храм святителя Иннокентия Иркутского. Храм в Пхеньяне освятил в 2006 году митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл - тогда председатель Отдела внешних церковных связей, а сейчас - патриарх Московский и всея Руси. Отец Игорь Зуев в 2002 году служил настоятелем храма святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске, на тот момент – главного храма в городе, потому туда обычно привозили почетных гостей, а 22 августа приехал и Ким Чен Ир. "Встретили, пожали руки, зашли в храм, я стал рассказывать о том, что происходит в храме, как он устроен, какие и где совершаются таинства, где крестят, где венчают, как люди молятся, где стоят певчие", – сказал отец Игорь. По его словам, Ким Чен Ир интересовался иконами: на золоте ли они написаны и кто на них изображен. "Я объяснил, что это святые, прославленные за то, что угодили Господу, что положили душу за други своя, за Отечество - земное и небесное. А чтобы было понятнее, рассказал о некоторых святых наших воинах, о Фёдоре Ушакове и воине Евгении Родионове – местночтимом святом, который в 1996 году в чеченском плену отказался снимать крестик и за это был убит. Вот эти истории, как мне показалось, как-то тронули его сердце, вдохновили, и беседа продолжилась", - пояснил протоиерей. Так, отметил он, по протоколу на посещение храма было отведено 10 минут, но Ким Чен Ир пробыл там все 40. "После в таком несколько восторженном состоянии он вышел из храма, даже поднял руку уже, чтобы перекреститься, но как бы задержал её, наверное, вспомнив, кого он представляет. А прямо у храма дал интервью, что было, как я понимаю, довольно редким событием. Корреспондент спросил о впечатлениях от посещения, а он ответил, что хотел бы такой же храм построить в Пхеньяне. Мы, конечно, ни на что такое не рассчитывали, я просто рассказывал о храме, но восприняли его слова как твёрдое желание, так как видели эту радость. Можно понять его чувства, он прикоснулся к духовной, внутренней жизни нашего народа", - рассказал настоятель. И уже в 2006 году храм Живоначальной Троицы был освящён, двое священников закончили семинарию в России, были направлены для службы в Пхеньян, напомнил протоиерей. "И хотя в основном прихожанами там стали сотрудники российского посольства, сам факт того, что теперь литургия совершается на корейской земле, дорогого стоит. Можно сказать, что строительство храма в Пхеньяне - историческое событие, потому что такие решения принимаются редко, тем более в такой стране, как КНДР. В феврале 2024 года я был в храме святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске с сотрудниками консульства КНДР – сейчас возле храма памятная доска в память о том визите главы КНДР", – заключил собеседник агентства. Бронепоезд и российские дипломатыВ свою очередь, советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, который в 2006 году присутствовал при освящении храма в Пхеньяне, рассказал РИА Новости, что, по его данным, само решение Ким Чен Ира посетить храм в Хабаровске было неожиданным даже для сопровождавших его лиц. "Храм в Пхеньяне был построен по личному указанию Ким Чен Ира силами корейских строителей при участии Русской православной церкви, которая, в частности, обеспечила внутреннее убранство, колокола и многое другое. Замысел северокорейского руководителя состоял в том, чтобы храм стал памятником северокорейской дружбы. Строительству предшествовали некоторые события, о которых я узнал от их непосредственного участника, тогда посла России в КНДР, Героя России Андрея Геннадьевича Карлова, погибшего в 2016 году", - пояснил отец Николай. Так, продолжил протоиерей Балашов, в ходе посещения российского Дальнего Востока Ким Чен Ир неожиданно даже для сопровождения выразил желание посетить в Хабаровске православный храм. "Неожиданным для многих оказалось и сильное впечатление, которое посещение храма произвело на лидера КНДР. Затем в своем бронепоезде он собрал окружение и призвал посмотреть на русский пейзаж, обратить внимание, как много церквей на пути следования поезда, что говорит о том, как важна православная церковь для России, русской истории и культуры. "Если вы хотите научиться понимать русских, вы должны знать, что такое православная церковь", - сказал Ким Чен Ир. После чего посол КНДР в Москве получил поручение, чтобы дипсостав безотлагательно приступил к посещению православных храмов", - рассказал советник патриарха. После, добавил он, Ким Чен Ир спросил и самого посла РФ в КНДР: "А почему вы раньше не предложили мне построить в Пхеньяне православный храм?". "Посол был несколько смущен вопросом, и ответил: "А разве это бы не было вмешательством во внутренние дела страны?". На что северокорейский лидер возразил: "Это было бы не вмешательство, а хороший совет. Храм надо строить". Потом на приеме во Владивостоке та же мысль была озвучена еще раз", - рассказал Балашов, ссылаясь на слова Андрея Карлова, рассказавшего ему эту историю спустя неделю, в августе 2002 года. В этот же день отец Николай изложил эти факты в рапорте тогдашнему председателю Отдела внешних церковных связей митрополиту Кириллу (ныне патриарху Московскому и всея Руси), после чего были проведены переговоры по строительству храма, в котором Андрей Карлов вместе с сотрудниками посольства принимал деятельное участие. "На территории посольства была возведена часовня, сотрудники были снабжены церковной литературой, так что российские дипломаты готовились к открытию храма, понимая, что они рассматриваются в качестве костяка прихожан строящейся церкви. А позже в этом храме митрополит Смоленский Кирилл провел венчание Андрея Геннадьевича Карлова и его супруги Марины Михайловны… В 2016 году на отпевании Карлова святейший патриарх Кирилл заметил, что даже если бы ничего другого не сделал Андрей Геннадьевич, один факт создания в Пхеньяне православного прихода и его поддержка уже имели бы историческое значение", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230916/balet-1896712307.html

https://ria.ru/20230916/balet-1896704906.html

https://ria.ru/20230917/balet-1896784875.html

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россия, пхеньян, хабаровск, ким чен ир, андрей карлов, николай балашов, русская православная церковь, религия