https://ria.ru/20240619/izbienie-1954042497.html

В Подмосковье курьеры "Самоката" избили местного жителя

В Подмосковье курьеры "Самоката" избили местного жителя - РИА Новости, 19.06.2024

В Подмосковье курьеры "Самоката" избили местного жителя

Следователи возбудили уголовное дело из-за хулиганских действий, совершенных курьерами-иностранцами "Самоката" в подмосковных Люберцах, сообщило ГСУ СК России... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:11

2024-06-19T17:11

2024-06-19T18:08

происшествия

московская область (подмосковье)

люберцы

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за хулиганских действий, совершенных курьерами-иностранцами "Самоката" в подмосковных Люберцах, сообщило ГСУ СК России по Московской области. Как уточняет ведомство, из публикаций, размещенных в СМИ, следует, что на одной из улиц города Люберец Московской области группа иностранных граждан, состоящая из четырех человек, избивают местного жителя за то, что он заступился за девушку, к которой они приставали. "В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных курьерами "Самоката" в отношении мужчины. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины группой иностранных граждан (часть 2 статья 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время устанавливаются участники конфликта.

https://ria.ru/20240618/mvd-1953784333.html

московская область (подмосковье)

люберцы

россия

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Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), люберцы, россия, следственный комитет россии (ск рф)