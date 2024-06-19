Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье курьеры "Самоката" избили местного жителя - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 19.06.2024 (обновлено: 18:08 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/izbienie-1954042497.html
В Подмосковье курьеры "Самоката" избили местного жителя
В Подмосковье курьеры "Самоката" избили местного жителя - РИА Новости, 19.06.2024
В Подмосковье курьеры "Самоката" избили местного жителя
Следователи возбудили уголовное дело из-за хулиганских действий, совершенных курьерами-иностранцами "Самоката" в подмосковных Люберцах, сообщило ГСУ СК России... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:11
2024-06-19T18:08
происшествия
московская область (подмосковье)
люберцы
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за хулиганских действий, совершенных курьерами-иностранцами "Самоката" в подмосковных Люберцах, сообщило ГСУ СК России по Московской области. Как уточняет ведомство, из публикаций, размещенных в СМИ, следует, что на одной из улиц города Люберец Московской области группа иностранных граждан, состоящая из четырех человек, избивают местного жителя за то, что он заступился за девушку, к которой они приставали. "В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных курьерами "Самоката" в отношении мужчины. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины группой иностранных граждан (часть 2 статья 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время устанавливаются участники конфликта.
https://ria.ru/20240618/mvd-1953784333.html
московская область (подмосковье)
люберцы
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), люберцы, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье курьеры "Самоката" избили местного жителя

СК возбудил дело из-за избиения жителя Люберец четырьмя курьерами "Самоката"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за хулиганских действий, совершенных курьерами-иностранцами "Самоката" в подмосковных Люберцах, сообщило ГСУ СК России по Московской области.
Как уточняет ведомство, из публикаций, размещенных в СМИ, следует, что на одной из улиц города Люберец Московской области группа иностранных граждан, состоящая из четырех человек, избивают местного жителя за то, что он заступился за девушку, к которой они приставали.
"В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных курьерами "Самоката" в отношении мужчины. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины группой иностранных граждан (часть 2 статья 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются участники конфликта.
Сотрудник милиции Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В Минске задержали злоумышленников, напавших с ножом на мужчину в Одинцово
18 июня, 18:59
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала