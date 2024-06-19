https://ria.ru/20240619/izbienie-1954042497.html
В Подмосковье курьеры "Самоката" избили местного жителя
В Подмосковье курьеры "Самоката" избили местного жителя - РИА Новости, 19.06.2024
В Подмосковье курьеры "Самоката" избили местного жителя
Следователи возбудили уголовное дело из-за хулиганских действий, совершенных курьерами-иностранцами "Самоката" в подмосковных Люберцах, сообщило ГСУ СК России... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:11
2024-06-19T17:11
2024-06-19T18:08
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за хулиганских действий, совершенных курьерами-иностранцами "Самоката" в подмосковных Люберцах, сообщило ГСУ СК России по Московской области. Как уточняет ведомство, из публикаций, размещенных в СМИ, следует, что на одной из улиц города Люберец Московской области группа иностранных граждан, состоящая из четырех человек, избивают местного жителя за то, что он заступился за девушку, к которой они приставали. "В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных курьерами "Самоката" в отношении мужчины. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины группой иностранных граждан (часть 2 статья 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время устанавливаются участники конфликта.
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), люберцы, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье курьеры "Самоката" избили местного жителя
СК возбудил дело из-за избиения жителя Люберец четырьмя курьерами "Самоката"
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за хулиганских действий, совершенных курьерами-иностранцами "Самоката" в подмосковных Люберцах, сообщило ГСУ СК России по Московской области.
Как уточняет ведомство, из публикаций, размещенных в СМИ, следует, что на одной из улиц города Люберец Московской области группа иностранных граждан, состоящая из четырех человек, избивают местного жителя за то, что он заступился за девушку, к которой они приставали.
"В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных курьерами "Самоката" в отношении мужчины. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины группой иностранных граждан (часть 2 статья 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются участники конфликта.