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В Иваново объявили конкурс на должность мэра - РИА Новости, 19.06.2024
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16:23 19.06.2024 (обновлено: 16:24 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/ivanovo-1954025089.html
В Иваново объявили конкурс на должность мэра
В Иваново объявили конкурс на должность мэра - РИА Новости, 19.06.2024
В Иваново объявили конкурс на должность мэра
Депутаты городской думы Иваново назначили проведение конкурса на пост мэра на 23 июля, сообщила пресс-служба гордумы. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:23
2024-06-19T16:24
политика
иваново
ивановская область
станислав воскресенский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Депутаты городской думы Иваново назначили проведение конкурса на пост мэра на 23 июля, сообщила пресс-служба гордумы. Четвертого июня депутаты Ивановской городской думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Иваново Шарыпова в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что Шарыпов переходит на работу в правительство региона и станет его советником. В среду состоялось заседание гордумы. "По решению думы объявлен конкурс на должность главы города Иванова. Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются комиссией по его проведению с 1 по 14 июля 2024 года. Проведение самого конкурса назначено на 23 июля 2024 года", - говорится в сообщении. Также на заседании были определены члены комиссии в количестве четырех человек. Ходатайство об их назначении будет направлено губернатору Ивановской области. Всего комиссия будет состоять из восьми человек – еще четверых предложит губернатор, уточнили РИА Новости в гордуме.
https://ria.ru/20240604/sharypov-1950324200.html
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политика, иваново, ивановская область, станислав воскресенский
Политика, Иваново, Ивановская область, Станислав Воскресенский
В Иваново объявили конкурс на должность мэра

Депутаты гордумы назначили конкурс на должность мэра Иваново на 23 июля

© РИА Новости / Мария Сибирякова | Перейти в медиабанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Депутаты городской думы Иваново назначили проведение конкурса на пост мэра на 23 июля, сообщила пресс-служба гордумы.
Четвертого июня депутаты Ивановской городской думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Иваново Шарыпова в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что Шарыпов переходит на работу в правительство региона и станет его советником.
В среду состоялось заседание гордумы.
"По решению думы объявлен конкурс на должность главы города Иванова. Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются комиссией по его проведению с 1 по 14 июля 2024 года. Проведение самого конкурса назначено на 23 июля 2024 года", - говорится в сообщении.
Также на заседании были определены члены комиссии в количестве четырех человек. Ходатайство об их назначении будет направлено губернатору Ивановской области. Всего комиссия будет состоять из восьми человек – еще четверых предложит губернатор, уточнили РИА Новости в гордуме.
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ПолитикаИвановоИвановская областьСтанислав Воскресенский
 
 
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