https://ria.ru/20240619/ivanovo-1954025089.html
В Иваново объявили конкурс на должность мэра
В Иваново объявили конкурс на должность мэра - РИА Новости, 19.06.2024
В Иваново объявили конкурс на должность мэра
Депутаты городской думы Иваново назначили проведение конкурса на пост мэра на 23 июля, сообщила пресс-служба гордумы. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:23
2024-06-19T16:23
2024-06-19T16:24
политика
иваново
ивановская область
станислав воскресенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144131/56/1441315608_390:0:4031:2048_1920x0_80_0_0_f9d73491f59e13ab2768fef700bb216f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Депутаты городской думы Иваново назначили проведение конкурса на пост мэра на 23 июля, сообщила пресс-служба гордумы. Четвертого июня депутаты Ивановской городской думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Иваново Шарыпова в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что Шарыпов переходит на работу в правительство региона и станет его советником. В среду состоялось заседание гордумы. "По решению думы объявлен конкурс на должность главы города Иванова. Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются комиссией по его проведению с 1 по 14 июля 2024 года. Проведение самого конкурса назначено на 23 июля 2024 года", - говорится в сообщении. Также на заседании были определены члены комиссии в количестве четырех человек. Ходатайство об их назначении будет направлено губернатору Ивановской области. Всего комиссия будет состоять из восьми человек – еще четверых предложит губернатор, уточнили РИА Новости в гордуме.
https://ria.ru/20240604/sharypov-1950324200.html
иваново
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144131/56/1441315608_845:0:3576:2048_1920x0_80_0_0_a86a72691a317ae7eb4c420964f8c977.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, иваново, ивановская область, станислав воскресенский
Политика, Иваново, Ивановская область, Станислав Воскресенский
В Иваново объявили конкурс на должность мэра
Депутаты гордумы назначили конкурс на должность мэра Иваново на 23 июля
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости.
Депутаты городской думы Иваново назначили проведение конкурса на пост мэра на 23 июля, сообщила пресс-служба
гордумы.
Четвертого июня депутаты Ивановской городской думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Иваново Шарыпова в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
заявил, что Шарыпов переходит на работу в правительство региона и станет его советником.
В среду состоялось заседание гордумы.
"По решению думы объявлен конкурс на должность главы города Иванова. Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются комиссией по его проведению с 1 по 14 июля 2024 года. Проведение самого конкурса назначено на 23 июля 2024 года", - говорится в сообщении.
Также на заседании были определены члены комиссии в количестве четырех человек. Ходатайство об их назначении будет направлено губернатору Ивановской области. Всего комиссия будет состоять из восьми человек – еще четверых предложит губернатор, уточнили РИА Новости в гордуме.