https://ria.ru/20240619/ivanovo-1954025089.html

В Иваново объявили конкурс на должность мэра

В Иваново объявили конкурс на должность мэра - РИА Новости, 19.06.2024

В Иваново объявили конкурс на должность мэра

Депутаты городской думы Иваново назначили проведение конкурса на пост мэра на 23 июля, сообщила пресс-служба гордумы. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:23

2024-06-19T16:23

2024-06-19T16:24

политика

иваново

ивановская область

станислав воскресенский

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Депутаты городской думы Иваново назначили проведение конкурса на пост мэра на 23 июля, сообщила пресс-служба гордумы. Четвертого июня депутаты Ивановской городской думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Иваново Шарыпова в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что Шарыпов переходит на работу в правительство региона и станет его советником. В среду состоялось заседание гордумы. "По решению думы объявлен конкурс на должность главы города Иванова. Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются комиссией по его проведению с 1 по 14 июля 2024 года. Проведение самого конкурса назначено на 23 июля 2024 года", - говорится в сообщении. Также на заседании были определены члены комиссии в количестве четырех человек. Ходатайство об их назначении будет направлено губернатору Ивановской области. Всего комиссия будет состоять из восьми человек – еще четверых предложит губернатор, уточнили РИА Новости в гордуме.

https://ria.ru/20240604/sharypov-1950324200.html

иваново

ивановская область

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Ольга Фомченкова

политика, иваново, ивановская область, станислав воскресенский