https://ria.ru/20240619/istochnik-1953989429.html

Мужчина, задувший свечи в храме в Москве, действовал один, сообщил источник

Мужчина, задувший свечи в храме в Москве, действовал один, сообщил источник - РИА Новости, 19.06.2024

Мужчина, задувший свечи в храме в Москве, действовал один, сообщил источник

Парень, задувший свечи в храме Москвы, действовал один, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:46

2024-06-19T14:46

2024-06-19T21:04

россия

федор ушаков

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Парень, задувший свечи в храме Москвы, действовал один, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как сообщал СК России, 18 июня 20-летний гражданин Таджикистана "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих" потушил свечи в церкви на юго-западе Москвы, "после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". "По предварительной информации, в храме он действовал один", — сказал собеседник агентства.Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Дело возбуждено по пункту "б" части четвертой статьи 148 УК России ("Воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений с применением насилия").Ранее прихожанка храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово рассказала РИА Новости, что молодой человек, потушивший свечи на поминальном столе, был не один — второй парень, по ее словам, "долго крутился и все снимал (на видео), хотя в церкви снимать нельзя".

https://ria.ru/20240619/delo-1953871574.html

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россия, федор ушаков, москва, происшествия