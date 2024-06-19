https://ria.ru/20240619/gumvd-1953911900.html

На Кубани автомобиль врезался в здание аптеки

На Кубани автомобиль врезался в здание аптеки - РИА Новости, 19.06.2024

На Кубани автомобиль врезался в здание аптеки

Автомобиль Renault врезался в здание аптеки в станице Динской на Кубани, пострадавших нет, сообщили в краевом ГУМВД РФ. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:49

2024-06-19T11:49

2024-06-19T11:49

происшествия

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россия

renault s.a

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КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Автомобиль Renault врезался в здание аптеки в станице Динской на Кубани, пострадавших нет, сообщили в краевом ГУМВД РФ. Авария произошла в среду утром на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской. Предварительно, местный житель 1949 года рождения за рулём автомобиля Renault съехал с проезжей части дороги и врезался в здание аптеки. "В результате ДТП никто не пострадал. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240429/stolknovenie-1942976290.html

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2024

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происшествия, авто, россия, renault s.a, renault logan, renault clio