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На Кубани автомобиль врезался в здание аптеки - РИА Новости, 19.06.2024
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11:49 19.06.2024
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На Кубани автомобиль врезался в здание аптеки
На Кубани автомобиль врезался в здание аптеки - РИА Новости, 19.06.2024
На Кубани автомобиль врезался в здание аптеки
Автомобиль Renault врезался в здание аптеки в станице Динской на Кубани, пострадавших нет, сообщили в краевом ГУМВД РФ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:49
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КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Автомобиль Renault врезался в здание аптеки в станице Динской на Кубани, пострадавших нет, сообщили в краевом ГУМВД РФ. Авария произошла в среду утром на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской. Предварительно, местный житель 1949 года рождения за рулём автомобиля Renault съехал с проезжей части дороги и врезался в здание аптеки. "В результате ДТП никто не пострадал. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, россия, renault s.a, renault logan, renault clio
Происшествия, Авто, Россия, Renault S.A, Renault Logan, Renault Clio
На Кубани автомобиль врезался в здание аптеки

ГУМВД: иномарка въехала в аптеку в кубанской станице, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Автомобиль Renault врезался в здание аптеки в станице Динской на Кубани, пострадавших нет, сообщили в краевом ГУМВД РФ.
Авария произошла в среду утром на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской. Предварительно, местный житель 1949 года рождения за рулём автомобиля Renault съехал с проезжей части дороги и врезался в здание аптеки.
«
"В результате ДТП никто не пострадал. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
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