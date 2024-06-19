https://ria.ru/20240619/groza-1954088489.html

Москвичей предупредили о грозе и ливне в четверг

Москвичей предупредили о грозе и ливне в четверг - РИА Новости, 19.06.2024

Москвичей предупредили о грозе и ливне в четверг

Спасатели предупредили о грозе, граде и сильном дожде с порывами ветра до 23 метров в секунду, а также о возможных смерчах в четверг в Москве, сообщила... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:28

2024-06-19T19:28

2024-06-19T19:33

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Спасатели предупредили о грозе, граде и сильном дожде с порывами ветра до 23 метров в секунду, а также о возможных смерчах в четверг в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 3.00 часов до 22.00 часов 20 июня местами по Москве ожидается гроза, сильный дождь, сильный ливень (более 20 миллиметров за один час), град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 18-23 метров в секунду. С 12.00 до 17.00 есть вероятность формирования смерчей", - говорится в сообщении.Спасатели призывают водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии, россия