https://ria.ru/20240619/grossi-1954009751.html

В МАГАТЭ оценили возможное введение санкций против "Росатома"

В МАГАТЭ оценили возможное введение санкций против "Росатома" - РИА Новости, 19.06.2024

В МАГАТЭ оценили возможное введение санкций против "Росатома"

Введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, заявил глава Международного агентства по атомной... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:33

2024-06-19T15:33

2024-06-19T15:39

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077413_0:101:2995:1786_1920x0_80_0_0_4491d877eb55bdceed60395892bccca8.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью агентству Укринформ.""Росатом" - это компания, которая имеет значительное присутствие во многих странах мира. Поэтому, возможно, даже надлежащее введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, поскольку они поставляют топливо и предоставляют услуги во многих странах. Как вы знаете, они являются, нравится вам это или нет, поставщиком ядерных реакторов номер один в мире", - сказал Гросси."Росатом" неоднократно подчеркивал, что международное сотрудничество в мирном атоме должно быть свободным от политической конъюнктуры.

https://ria.ru/20240617/zaes-1953299239.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"