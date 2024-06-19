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В МАГАТЭ оценили возможное введение санкций против "Росатома" - РИА Новости, 19.06.2024
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15:33 19.06.2024 (обновлено: 15:39 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/grossi-1954009751.html
В МАГАТЭ оценили возможное введение санкций против "Росатома"
В МАГАТЭ оценили возможное введение санкций против "Росатома" - РИА Новости, 19.06.2024
В МАГАТЭ оценили возможное введение санкций против "Росатома"
Введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, заявил глава Международного агентства по атомной... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:33
2024-06-19T15:39
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью агентству Укринформ.&quot;&quot;Росатом&quot; - это компания, которая имеет значительное присутствие во многих странах мира. Поэтому, возможно, даже надлежащее введение санкций против &quot;Росатома&quot; может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, поскольку они поставляют топливо и предоставляют услуги во многих странах. Как вы знаете, они являются, нравится вам это или нет, поставщиком ядерных реакторов номер один в мире&quot;, - сказал Гросси."Росатом" неоднократно подчеркивал, что международное сотрудничество в мирном атоме должно быть свободным от политической конъюнктуры.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В МАГАТЭ оценили возможное введение санкций против "Росатома"

Гросси: введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью агентству Укринформ.
«

""Росатом" - это компания, которая имеет значительное присутствие во многих странах мира. Поэтому, возможно, даже надлежащее введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, поскольку они поставляют топливо и предоставляют услуги во многих странах. Как вы знаете, они являются, нравится вам это или нет, поставщиком ядерных реакторов номер один в мире", - сказал Гросси.

"Росатом" неоднократно подчеркивал, что международное сотрудничество в мирном атоме должно быть свободным от политической конъюнктуры.
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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