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В МАГАТЭ оценили возможное введение санкций против "Росатома"
В МАГАТЭ оценили возможное введение санкций против "Росатома" - РИА Новости, 19.06.2024
В МАГАТЭ оценили возможное введение санкций против "Росатома"
Введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, заявил глава Международного агентства по атомной... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:33
2024-06-19T15:33
2024-06-19T15:39
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью агентству Укринформ.""Росатом" - это компания, которая имеет значительное присутствие во многих странах мира. Поэтому, возможно, даже надлежащее введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, поскольку они поставляют топливо и предоставляют услуги во многих странах. Как вы знаете, они являются, нравится вам это или нет, поставщиком ядерных реакторов номер один в мире", - сказал Гросси."Росатом" неоднократно подчеркивал, что международное сотрудничество в мирном атоме должно быть свободным от политической конъюнктуры.
https://ria.ru/20240617/zaes-1953299239.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В МАГАТЭ оценили возможное введение санкций против "Росатома"
Гросси: введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия