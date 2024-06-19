https://ria.ru/20240619/grafiti-1954104090.html
В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов - РИА Новости, 19.06.2024
В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
В Париже на здании рядом с офисом газеты Libération появились граффити с изображением истребителей Mirage в виде гробов. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:01
2024-06-19T21:01
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ПАРИЖ, 19 июн — РИА Новости. В Париже на здании рядом с офисом газеты Libération появились граффити с изображением истребителей Mirage в виде гробов. О появлении пяти крупных рисунков сообщило само издание. Они сделаны через трафарет и изображают самолет в форме гроба, а сверху написано: "Миражи" для Украины".Как рассказала газета, в редакцию с украинского номера телефона позвонила девушка, представившаяся Мариной, и рассказала, что нанесла порядка 50 таких граффити, назвав конкретные адреса. При этом, по данным СМИ, с этого же номера журналистов оповестили о появлении гробов у Эйфелевой башни и с него же звонил вероятный заказчик граффити со звездами Давида, нанесенными на дома в Париже в октябре прошлого года.В начале июня у Эйфелевой башни нашли пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат "Солдаты Франции, погибшие на Украине". По этому делу задержали трех иностранцев, ими оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. Телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщил, что им не стали предъявлять обвинения. Тем не менее, по информации RTL со ссылкой на источники, двоих из них депортируют из Франции.Кроме того, через несколько дней парижская полиция задержала трех граждан Молдавии, подозреваемых в нанесении граффити, изображающих гробы "французских солдат на Украине". Позднее местная прокуратура уточнила, что суд не нашел "иностранного вмешательства" в этих рисунках, задержанных отпустили, оштрафовав за "незначительный ущерб".
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в мире, украина, париж, франция, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Париж, Франция, Эммануэль Макрон
В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
В Париже нанесли граффити с обещанными Киеву истребителями Mirage в виде гробов
ПАРИЖ, 19 июн — РИА Новости.
В Париже на здании рядом с офисом газеты Libération
появились граффити с изображением истребителей Mirage в виде гробов.
О появлении пяти крупных рисунков сообщило само издание. Они сделаны через трафарет и изображают самолет в форме гроба, а сверху написано: "Миражи" для Украины".
В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов.
Как рассказала газета, в редакцию с украинского номера телефона позвонила девушка, представившаяся Мариной, и рассказала, что нанесла порядка 50 таких граффити, назвав конкретные адреса.
При этом, по данным СМИ, с этого же номера журналистов оповестили о появлении гробов у Эйфелевой башни и с него же звонил вероятный заказчик граффити со звездами Давида, нанесенными на дома в Париже в октябре прошлого года.
В начале июня у Эйфелевой башни нашли пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат "Солдаты Франции, погибшие на Украине". По этому делу задержали трех иностранцев, ими оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. Телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщил, что им не стали предъявлять обвинения. Тем не менее, по информации RTL со ссылкой на источники, двоих из них депортируют из Франции.
Кроме того, через несколько дней парижская полиция задержала трех граждан Молдавии, подозреваемых в нанесении граффити, изображающих гробы "французских солдат на Украине". Позднее местная прокуратура уточнила, что суд не нашел "иностранного вмешательства" в этих рисунках, задержанных отпустили, оштрафовав за "незначительный ущерб".