https://ria.ru/20240619/gosvizit-1954064542.html

Госвизит Путина в КНДР завершился

Госвизит Путина в КНДР завершился - РИА Новости, 19.06.2024

Госвизит Путина в КНДР завершился

Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР завершился, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично проводил главу российского государства до... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:03

2024-06-19T18:03

2024-06-19T18:12

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР завершился, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично проводил главу российского государства до самого трапа самолета, в общей сложности главы двух государств общались более 11 часов.За это время президент России послал четкий сигнал миру, что РФ продолжит свою борьбу за создание многополярного мира на принципах равенства и уважения суверенитета друг друга.Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын проводил своего гостя до самого трапа самолета. Они вместе приехали в аэропорт Пхеньяна. Как только лидеры вышли на красную дорожку, военный оркестр заиграл уже звучавшую в этот день особую фанфару "Песня счастья", сочиненную специально для основателя КНДР Ким Ир Сена. Президент и председатель прошли вдоль тысяч людей, которые приветственно махали цветами, флажками и воздушными шарами. У самого трапа самолета Путин и Ким Чен Ын еще о чем-то побеседовали. Затем российский лидер бодрой походкой взошел по трапу. На верхней площадке он остановился, легко поклонился собравшимся людям и помахал на прощание рукой. После этого Путин скрылся в салоне президентского самолета, а Ким Чен Ын и делегация КНДР выстроились на красной ковровой дорожке и махали на прощанье рукой, пока борт номер один не задраил люки.Пхеньян не только тепло встретил российского президента. Складывалось впечатление, что все жители города на прощанье вышли на улицы. Тысячи человек с цветами и флажками выстроились вдоль центральных улиц города, радостна махая вслед проезжающему кортежу. При этом люди все прибывали и прибывали. Бесконечная вереница людей растянулась как минимум на два десятка километров. Даже в самом аэропорту собралось несколько тысяч человек. Жители Пхеньяна выстроились вдоль красной ковровой дорожки, которая протянулась вдоль аэропортового терминала до самого трапа борта номер один. Была даже отдельная колонна детей примерно 7-10-летнего возраста. Девочки в нарядных легких платьицах держали в руках яркие надувные шарики.Многие люди принесли большие транспаранты, на которых на русском языке было написано "Дружба и сплоченность". Пожалуй, еще нигде российского президента так масштабно, всем народом не провожали. Да и вообще Пхеньян можно назвать рекордсменом по количеству знаков внимания и гостеприимства, которые были оказаны российскому лидеру в честь его приезда. К примеру, для того чтобы украсить весь город российскими триколорами, было заказано 15 тыс. флагов, которые в прямом смысле висели на каждом столбе. Транспаранты с теплыми словами приветствия также должны были послужить созданию атмосферы гостеприимства, где бы не проезжал кортеж главы российского государства.Обычно придающий особую торжественность проводам лидера военный оркестр и почетный караул, даже слега померкли на фоне пришедших в аэропорт граждан страны.Провожающие махали вслед, пока самолет не взлетел.

https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html

https://ria.ru/20240619/pkhenyan-1953932941.html

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Путин о развитии взаимоотношений с КНДР Путин о развитии взаимоотношений с КНДР 2024-06-19T18:03 true PT0M44S

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визит путина в кндр, в мире, владимир путин, ким чен ын, пхеньян, россия, ким ир сен