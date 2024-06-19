https://ria.ru/20240619/gosvizit-1954064542.html
Госвизит Путина в КНДР завершился
Госвизит Путина в КНДР завершился - РИА Новости, 19.06.2024
Госвизит Путина в КНДР завершился
Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР завершился, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично проводил главу российского государства до... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:03
2024-06-19T18:03
2024-06-19T18:12
визит путина в кндр
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владимир путин
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ким ир сен
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР завершился, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично проводил главу российского государства до самого трапа самолета, в общей сложности главы двух государств общались более 11 часов.За это время президент России послал четкий сигнал миру, что РФ продолжит свою борьбу за создание многополярного мира на принципах равенства и уважения суверенитета друг друга.Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын проводил своего гостя до самого трапа самолета. Они вместе приехали в аэропорт Пхеньяна. Как только лидеры вышли на красную дорожку, военный оркестр заиграл уже звучавшую в этот день особую фанфару "Песня счастья", сочиненную специально для основателя КНДР Ким Ир Сена. Президент и председатель прошли вдоль тысяч людей, которые приветственно махали цветами, флажками и воздушными шарами. У самого трапа самолета Путин и Ким Чен Ын еще о чем-то побеседовали. Затем российский лидер бодрой походкой взошел по трапу. На верхней площадке он остановился, легко поклонился собравшимся людям и помахал на прощание рукой. После этого Путин скрылся в салоне президентского самолета, а Ким Чен Ын и делегация КНДР выстроились на красной ковровой дорожке и махали на прощанье рукой, пока борт номер один не задраил люки.Пхеньян не только тепло встретил российского президента. Складывалось впечатление, что все жители города на прощанье вышли на улицы. Тысячи человек с цветами и флажками выстроились вдоль центральных улиц города, радостна махая вслед проезжающему кортежу. При этом люди все прибывали и прибывали. Бесконечная вереница людей растянулась как минимум на два десятка километров. Даже в самом аэропорту собралось несколько тысяч человек. Жители Пхеньяна выстроились вдоль красной ковровой дорожки, которая протянулась вдоль аэропортового терминала до самого трапа борта номер один. Была даже отдельная колонна детей примерно 7-10-летнего возраста. Девочки в нарядных легких платьицах держали в руках яркие надувные шарики.Многие люди принесли большие транспаранты, на которых на русском языке было написано "Дружба и сплоченность". Пожалуй, еще нигде российского президента так масштабно, всем народом не провожали. Да и вообще Пхеньян можно назвать рекордсменом по количеству знаков внимания и гостеприимства, которые были оказаны российскому лидеру в честь его приезда. К примеру, для того чтобы украсить весь город российскими триколорами, было заказано 15 тыс. флагов, которые в прямом смысле висели на каждом столбе. Транспаранты с теплыми словами приветствия также должны были послужить созданию атмосферы гостеприимства, где бы не проезжал кортеж главы российского государства.Обычно придающий особую торжественность проводам лидера военный оркестр и почетный караул, даже слега померкли на фоне пришедших в аэропорт граждан страны.Провожающие махали вслед, пока самолет не взлетел.
https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html
https://ria.ru/20240619/pkhenyan-1953932941.html
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Путин о развитии взаимоотношений с КНДР
Путин о развитии взаимоотношений с КНДР
2024-06-19T18:03
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визит путина в кндр, в мире, владимир путин, ким чен ын, пхеньян, россия, ким ир сен
Визит Путина в КНДР, В мире, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Пхеньян, Россия, Ким Ир Сен
Госвизит Путина в КНДР завершился
Госвизит Путина в КНДР завершился, главы государств общались более 11 часов
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР завершился, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично проводил главу российского государства до самого трапа самолета, в общей сложности главы двух государств общались более 11 часов.
За это время президент России послал четкий сигнал миру, что РФ продолжит свою борьбу за создание многополярного мира на принципах равенства и уважения суверенитета друг друга.
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын проводил своего гостя до самого трапа самолета. Они вместе приехали в аэропорт Пхеньяна
. Как только лидеры вышли на красную дорожку, военный оркестр заиграл уже звучавшую в этот день особую фанфару "Песня счастья", сочиненную специально для основателя КНДР Ким Ир Сена
. Президент и председатель прошли вдоль тысяч людей, которые приветственно махали цветами, флажками и воздушными шарами. У самого трапа самолета Путин и Ким Чен Ын еще о чем-то побеседовали. Затем российский лидер бодрой походкой взошел по трапу. На верхней площадке он остановился, легко поклонился собравшимся людям и помахал на прощание рукой. После этого Путин скрылся в салоне президентского самолета, а Ким Чен Ын и делегация КНДР выстроились на красной ковровой дорожке и махали на прощанье рукой, пока борт номер один не задраил люки.
Пхеньян не только тепло встретил российского президента. Складывалось впечатление, что все жители города на прощанье вышли на улицы. Тысячи человек с цветами и флажками выстроились вдоль центральных улиц города, радостна махая вслед проезжающему кортежу. При этом люди все прибывали и прибывали. Бесконечная вереница людей растянулась как минимум на два десятка километров. Даже в самом аэропорту собралось несколько тысяч человек. Жители Пхеньяна выстроились вдоль красной ковровой дорожки, которая протянулась вдоль аэропортового терминала до самого трапа борта номер один. Была даже отдельная колонна детей примерно 7-10-летнего возраста. Девочки в нарядных легких платьицах держали в руках яркие надувные шарики.
Многие люди принесли большие транспаранты, на которых на русском языке было написано "Дружба и сплоченность". Пожалуй, еще нигде российского президента так масштабно, всем народом не провожали. Да и вообще Пхеньян можно назвать рекордсменом по количеству знаков внимания и гостеприимства, которые были оказаны российскому лидеру в честь его приезда. К примеру, для того чтобы украсить весь город российскими триколорами, было заказано 15 тыс. флагов, которые в прямом смысле висели на каждом столбе. Транспаранты с теплыми словами приветствия также должны были послужить созданию атмосферы гостеприимства, где бы не проезжал кортеж главы российского государства.
Обычно придающий особую торжественность проводам лидера военный оркестр и почетный караул, даже слега померкли на фоне пришедших в аэропорт граждан страны.
Провожающие махали вслед, пока самолет не взлетел.