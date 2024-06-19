https://ria.ru/20240619/gosduma-1953911778.html

Кузнецова призвала признать СБУ и ВСУ террористами

Кузнецова призвала признать СБУ и ВСУ террористами - РИА Новости, 19.06.2024

Кузнецова призвала признать СБУ и ВСУ террористами

Одним из положений доклада по итогам работы парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей является предложение о признании киевского... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:49

2024-06-19T11:49

2024-06-19T11:49

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Одним из положений доклада по итогам работы парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей является предложение о признании киевского режима и его структур, таких как СБУ, террористическими, сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер ГД Анна Кузнецова."Это одно из наших предложений - мы считаем необходимым признать этот режим террористическим, а также его структуры - СБУ и тех структур, которые по нашему расследованию причастны к тем преступлениям, которые совершаются в отношении детей", - сказала Кузнецова."Мы имеем дело с государственным террористическим режимом", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20240609/medinskiy-1951721092.html

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служба безопасности украины, вооруженные силы украины, госдума рф