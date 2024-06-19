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Кузнецова призвала признать СБУ и ВСУ террористами
Кузнецова призвала признать СБУ и ВСУ террористами - РИА Новости, 19.06.2024
Кузнецова призвала признать СБУ и ВСУ террористами
Одним из положений доклада по итогам работы парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей является предложение о признании киевского... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:49
2024-06-19T11:49
2024-06-19T11:49
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Одним из положений доклада по итогам работы парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей является предложение о признании киевского режима и его структур, таких как СБУ, террористическими, сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер ГД Анна Кузнецова."Это одно из наших предложений - мы считаем необходимым признать этот режим террористическим, а также его структуры - СБУ и тех структур, которые по нашему расследованию причастны к тем преступлениям, которые совершаются в отношении детей", - сказала Кузнецова."Мы имеем дело с государственным террористическим режимом", - подчеркнула она.
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служба безопасности украины, вооруженные силы украины, госдума рф
Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Кузнецова призвала признать СБУ и ВСУ террористами
Кузнецова: необходимо признать СБУ и ВСУ террористическими организациями
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Одним из положений доклада по итогам работы парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей является предложение о признании киевского режима и его структур, таких как СБУ, террористическими, сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер ГД Анна Кузнецова.
"Это одно из наших предложений - мы считаем необходимым признать этот режим террористическим, а также его структуры - СБУ и тех структур, которые по нашему расследованию причастны к тем преступлениям, которые совершаются в отношении детей", - сказала Кузнецова.
"Мы имеем дело с государственным террористическим режимом", - подчеркнула она.