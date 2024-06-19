Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле остановки транспорта в Донецке погиб человек - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 19.06.2024 (обновлено: 14:48 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/gibel-1953983120.html
При украинском обстреле остановки транспорта в Донецке погиб человек
При украинском обстреле остановки транспорта в Донецке погиб человек - РИА Новости, 19.06.2024
При украинском обстреле остановки транспорта в Донецке погиб человек
Один человек погиб и трое ранены, в том числе несовершеннолетняя девочка, в результате украинского обстрела у остановки общественного транспорта в Петровском... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:32
2024-06-19T14:48
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
петровский район
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Один человек погиб и трое ранены, в том числе несовершеннолетняя девочка, в результате украинского обстрела у остановки общественного транспорта в Петровском районе Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."В Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВФУ у остановки общественного транспорта "Школа №106" по улице Петровского погиб мужчина (персональные данные устанавливаются), ранены девочка 2007 года рождения, женщины 1955 и 1981 годов рождения - их состояние оценивается как тяжелое", - написал Пушилин в Telegram-канале.Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Пушилин уточнил, что обстрелом повреждены два жилых дома в Кировском районе Донецка. Всего на этот час зафиксированы 11 обстрелов, выпущено 26 снарядов из артиллерии калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, происшествия, петровский район, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
При украинском обстреле остановки транспорта в Донецке погиб человек

Пушилин: при обстреле ВСУ остановки транспорта в Донецке погиб человек, 3 ранены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Один человек погиб и трое ранены, в том числе несовершеннолетняя девочка, в результате украинского обстрела у остановки общественного транспорта в Петровском районе Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВФУ у остановки общественного транспорта "Школа №106" по улице Петровского погиб мужчина (персональные данные устанавливаются), ранены девочка 2007 года рождения, женщины 1955 и 1981 годов рождения - их состояние оценивается как тяжелое", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Пушилин уточнил, что обстрелом повреждены два жилых дома в Кировском районе Донецка. Всего на этот час зафиксированы 11 обстрелов, выпущено 26 снарядов из артиллерии калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала