https://ria.ru/20240619/gibel-1953983120.html

При украинском обстреле остановки транспорта в Донецке погиб человек

При украинском обстреле остановки транспорта в Донецке погиб человек - РИА Новости, 19.06.2024

При украинском обстреле остановки транспорта в Донецке погиб человек

Один человек погиб и трое ранены, в том числе несовершеннолетняя девочка, в результате украинского обстрела у остановки общественного транспорта в Петровском... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:32

2024-06-19T14:32

2024-06-19T14:48

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

петровский район

донецкая народная республика

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg

ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Один человек погиб и трое ранены, в том числе несовершеннолетняя девочка, в результате украинского обстрела у остановки общественного транспорта в Петровском районе Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."В Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВФУ у остановки общественного транспорта "Школа №106" по улице Петровского погиб мужчина (персональные данные устанавливаются), ранены девочка 2007 года рождения, женщины 1955 и 1981 годов рождения - их состояние оценивается как тяжелое", - написал Пушилин в Telegram-канале.Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Пушилин уточнил, что обстрелом повреждены два жилых дома в Кировском районе Донецка. Всего на этот час зафиксированы 11 обстрелов, выпущено 26 снарядов из артиллерии калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, происшествия, петровский район, донецкая народная республика, денис пушилин