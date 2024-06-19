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При украинском обстреле остановки транспорта в Донецке погиб человек
При украинском обстреле остановки транспорта в Донецке погиб человек - РИА Новости, 19.06.2024
При украинском обстреле остановки транспорта в Донецке погиб человек
Один человек погиб и трое ранены, в том числе несовершеннолетняя девочка, в результате украинского обстрела у остановки общественного транспорта в Петровском... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:32
2024-06-19T14:32
2024-06-19T14:48
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
петровский район
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Один человек погиб и трое ранены, в том числе несовершеннолетняя девочка, в результате украинского обстрела у остановки общественного транспорта в Петровском районе Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."В Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВФУ у остановки общественного транспорта "Школа №106" по улице Петровского погиб мужчина (персональные данные устанавливаются), ранены девочка 2007 года рождения, женщины 1955 и 1981 годов рождения - их состояние оценивается как тяжелое", - написал Пушилин в Telegram-канале.Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Пушилин уточнил, что обстрелом повреждены два жилых дома в Кировском районе Донецка. Всего на этот час зафиксированы 11 обстрелов, выпущено 26 снарядов из артиллерии калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
При украинском обстреле остановки транспорта в Донецке погиб человек
Пушилин: при обстреле ВСУ остановки транспорта в Донецке погиб человек, 3 ранены