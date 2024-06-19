https://ria.ru/20240619/germaniya-1954115094.html

"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне

"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне - РИА Новости, 19.06.2024

"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне

Западные лидеры, боявшиеся глобального потепления, ведут мир к ядерной катастрофе, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T22:19

2024-06-19T22:19

2024-06-19T22:46

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Западные лидеры, боявшиеся глобального потепления, ведут мир к ядерной катастрофе, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Разве не иронично, что те же самые лидеры, которые говорили вам, что антропогенное изменение климата уничтожит планету в далеком будущем, сейчас находятся на пути к тому, чтобы положить конец человечеству ядерной войной в этом году?" — написал он.В начале июня во время общения Владимира Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к этому риску. Президент в начале своего ответа обратил внимание на то, что возглавляемую им страну все время пытаются обвинять в "размахивании ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы существованию страны. Кроме того, он назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.

https://ria.ru/20240619/mask-1954107209.html

https://ria.ru/20240619/kiev-1954007648.html

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