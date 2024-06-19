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"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне
"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне - РИА Новости, 19.06.2024
"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне
Западные лидеры, боявшиеся глобального потепления, ведут мир к ядерной катастрофе, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:19
2024-06-19T22:19
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Западные лидеры, боявшиеся глобального потепления, ведут мир к ядерной катастрофе, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Разве не иронично, что те же самые лидеры, которые говорили вам, что антропогенное изменение климата уничтожит планету в далеком будущем, сейчас находятся на пути к тому, чтобы положить конец человечеству ядерной войной в этом году?" — написал он.В начале июня во время общения Владимира Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к этому риску. Президент в начале своего ответа обратил внимание на то, что возглавляемую им страну все время пытаются обвинять в "размахивании ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы существованию страны. Кроме того, он назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
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в мире, германия, нато, сша, россия, украина
В мире, Германия, НАТО, США, Россия, Украина
"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне
Дотком: те, кто опасались изменения климата, ведут мир к ядерной войне