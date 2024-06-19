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"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне - РИА Новости, 19.06.2024
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22:19 19.06.2024 (обновлено: 22:46 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/germaniya-1954115094.html
"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне
"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне - РИА Новости, 19.06.2024
"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне
Западные лидеры, боявшиеся глобального потепления, ведут мир к ядерной катастрофе, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:19
2024-06-19T22:46
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Западные лидеры, боявшиеся глобального потепления, ведут мир к ядерной катастрофе, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Разве не иронично, что те же самые лидеры, которые говорили вам, что антропогенное изменение климата уничтожит планету в далеком будущем, сейчас находятся на пути к тому, чтобы положить конец человечеству ядерной войной в этом году?" — написал он.В начале июня во время общения Владимира Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к этому риску. Президент в начале своего ответа обратил внимание на то, что возглавляемую им страну все время пытаются обвинять в "размахивании ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы существованию страны. Кроме того, он назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
https://ria.ru/20240619/mask-1954107209.html
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в мире, германия, нато, сша, россия, украина
В мире, Германия, НАТО, США, Россия, Украина
"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне

Дотком: те, кто опасались изменения климата, ведут мир к ядерной войне

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Западные лидеры, боявшиеся глобального потепления, ведут мир к ядерной катастрофе, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"Разве не иронично, что те же самые лидеры, которые говорили вам, что антропогенное изменение климата уничтожит планету в далеком будущем, сейчас находятся на пути к тому, чтобы положить конец человечеству ядерной войной в этом году?" — написал он.
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В начале июня во время общения Владимира Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к этому риску. Президент в начале своего ответа обратил внимание на то, что возглавляемую им страну все время пытаются обвинять в "размахивании ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы существованию страны. Кроме того, он назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
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