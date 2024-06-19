Немецкий министр выступил с призывом по Украине
Министр финансов ФРГ призвал лучше разъяснять немцам необходимость поддержки ВСУ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Руководство Германии должно лучше разъяснять жителям востока страны необходимость поддерживать Киев, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Rheinische Post.
"Мы должны с полной откровенностью объяснять людям в Восточной Германии политику федерального правительства в отношении Украины", — сказал он.
"Мы должны с полной откровенностью объяснять людям в Восточной Германии политику федерального правительства в отношении Украины", — сказал он.
Линднер добавил, что поставки вооружений, помощь украинским беженцам и экономическая поддержка Украины отвечают интересам Германии.
На прошлой неделе опрос INSA показал, что свыше 50 процентов немцев не верят в успех ВСУ на поле боя, более 40 процентов считают также неверным решение германских властей разрешить Киеву использовать немецкое оружие против позиций России вблизи Харьковской области.
На прошлой неделе опрос INSA показал, что свыше 50 процентов немцев не верят в успех ВСУ на поле боя, более 40 процентов считают также неверным решение германских властей разрешить Киеву использовать немецкое оружие против позиций России вблизи Харьковской области.