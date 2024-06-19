https://ria.ru/20240619/germaniya-1954004850.html

Немецкий министр выступил с призывом по Украине

Немецкий министр выступил с призывом по Украине - РИА Новости, 19.06.2024

Немецкий министр выступил с призывом по Украине

Руководство Германии должно лучше разъяснять жителям востока страны необходимость поддерживать Киев, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:18

2024-06-19T15:18

2024-06-19T15:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

кристиан линднер

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Руководство Германии должно лучше разъяснять жителям востока страны необходимость поддерживать Киев, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Rheinische Post. "Мы должны с полной откровенностью объяснять людям в Восточной Германии политику федерального правительства в отношении Украины", — сказал он. Линднер добавил, что поставки вооружений, помощь украинским беженцам и экономическая поддержка Украины отвечают интересам Германии. На прошлой неделе опрос INSA показал, что свыше 50 процентов немцев не верят в успех ВСУ на поле боя, более 40 процентов считают также неверным решение германских властей разрешить Киеву использовать немецкое оружие против позиций России вблизи Харьковской области.

https://ria.ru/20240619/ukraina-1953883227.html

https://ria.ru/20240619/sallivan-1953947151.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, кристиан линднер, вооруженные силы украины