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Немецкий министр выступил с призывом по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/germaniya-1954004850.html
Немецкий министр выступил с призывом по Украине
Немецкий министр выступил с призывом по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
Немецкий министр выступил с призывом по Украине
Руководство Германии должно лучше разъяснять жителям востока страны необходимость поддерживать Киев, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:18
2024-06-19T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
кристиан линднер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Руководство Германии должно лучше разъяснять жителям востока страны необходимость поддерживать Киев, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Rheinische Post. "Мы должны с полной откровенностью объяснять людям в Восточной Германии политику федерального правительства в отношении Украины", — сказал он. Линднер добавил, что поставки вооружений, помощь украинским беженцам и экономическая поддержка Украины отвечают интересам Германии. На прошлой неделе опрос INSA показал, что свыше 50 процентов немцев не верят в успех ВСУ на поле боя, более 40 процентов считают также неверным решение германских властей разрешить Киеву использовать немецкое оружие против позиций России вблизи Харьковской области.
https://ria.ru/20240619/ukraina-1953883227.html
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в мире, украина, германия, кристиан линднер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Кристиан Линднер, Вооруженные силы Украины
Немецкий министр выступил с призывом по Украине

Министр финансов ФРГ призвал лучше разъяснять немцам необходимость поддержки ВСУ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Руководство Германии должно лучше разъяснять жителям востока страны необходимость поддерживать Киев, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Rheinische Post.

"Мы должны с полной откровенностью объяснять людям в Восточной Германии политику федерального правительства в отношении Украины", — сказал он.
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Линднер добавил, что поставки вооружений, помощь украинским беженцам и экономическая поддержка Украины отвечают интересам Германии.

На прошлой неделе опрос INSA показал, что свыше 50 процентов немцев не верят в успех ВСУ на поле боя, более 40 процентов считают также неверным решение германских властей разрешить Киеву использовать немецкое оружие против позиций России вблизи Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияКристиан ЛинднерВооруженные силы Украины
 
 
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