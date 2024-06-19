https://ria.ru/20240619/gaza-1954119534.html

СМИ: американские чиновники не знают, как остановить боевые действия в Газе

СМИ: американские чиновники не знают, как остановить боевые действия в Газе - РИА Новости, 19.06.2024

СМИ: американские чиновники не знают, как остановить боевые действия в Газе

Официальные лица США уже не видят четкого пути к прекращению конфликта в секторе Газа, поскольку переговоры о прекращении огня застопорились, сообщает издание... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T23:06

2024-06-19T23:06

2024-06-19T23:06

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

оон

россия

израиль

сша

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальные лица США уже не видят четкого пути к прекращению конфликта в секторе Газа, поскольку переговоры о прекращении огня застопорились, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "По словам четырех американских чиновников, знакомых с ходом переговоров, представители администрации (президента США Джо - ред.) Байдена всё больше сомневаются в том, что Израиль и ХАМАС смогут достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в нынешних рамках", - пишет издание. Один из чиновников сообщил изданию, что сложности с достижением компромисса будут продолжаться "как минимум до конца 2024 года". "Администрация настойчиво добивается того, чтобы Израиль и ХАМАС согласились на сделку... Но, похоже, на данный момент всё приостановлено", - рассказал изданию представитель одной из крупнейших групп помощи, работающих в секторе Газа. Как полагают официальные лица США, даже если ХАМАС и Израиль достигнут первоначального краткосрочного соглашения о прекращении огня, существует высокая вероятность того, что оно будет нарушено. Совет безопасности ООН ранее принял резолюцию США с планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение о прекращении огня в Газе, которое общественности ранее представил Байден. Документ призывает ХАМАС поддержать инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия плана без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы. Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.

https://ria.ru/20240619/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240619/izrail-1953965274.html

https://ria.ru/20240523/konflikt-1947981844.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, россия, израиль, сша, в мире