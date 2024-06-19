Рейтинг@Mail.ru
СМИ: американские чиновники не знают, как остановить боевые действия в Газе - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/gaza-1954119534.html
СМИ: американские чиновники не знают, как остановить боевые действия в Газе
СМИ: американские чиновники не знают, как остановить боевые действия в Газе - РИА Новости, 19.06.2024
СМИ: американские чиновники не знают, как остановить боевые действия в Газе
Официальные лица США уже не видят четкого пути к прекращению конфликта в секторе Газа, поскольку переговоры о прекращении огня застопорились, сообщает издание... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T23:06
2024-06-19T23:06
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
оон
россия
израиль
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальные лица США уже не видят четкого пути к прекращению конфликта в секторе Газа, поскольку переговоры о прекращении огня застопорились, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "По словам четырех американских чиновников, знакомых с ходом переговоров, представители администрации (президента США Джо - ред.) Байдена всё больше сомневаются в том, что Израиль и ХАМАС смогут достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в нынешних рамках", - пишет издание. Один из чиновников сообщил изданию, что сложности с достижением компромисса будут продолжаться "как минимум до конца 2024 года". "Администрация настойчиво добивается того, чтобы Израиль и ХАМАС согласились на сделку... Но, похоже, на данный момент всё приостановлено", - рассказал изданию представитель одной из крупнейших групп помощи, работающих в секторе Газа. Как полагают официальные лица США, даже если ХАМАС и Израиль достигнут первоначального краткосрочного соглашения о прекращении огня, существует высокая вероятность того, что оно будет нарушено. Совет безопасности ООН ранее принял резолюцию США с планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение о прекращении огня в Газе, которое общественности ранее представил Байден. Документ призывает ХАМАС поддержать инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия плана без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы. Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
https://ria.ru/20240619/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240619/izrail-1953965274.html
https://ria.ru/20240523/konflikt-1947981844.html
россия
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f88c2be046a313d1a6d9a7a214ffa076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, россия, израиль, сша, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН, Россия, Израиль, США, В мире
СМИ: американские чиновники не знают, как остановить боевые действия в Газе

Politico: чиновники США не видят четкого пути к остановке боевых действий в Газе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальные лица США уже не видят четкого пути к прекращению конфликта в секторе Газа, поскольку переговоры о прекращении огня застопорились, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"По словам четырех американских чиновников, знакомых с ходом переговоров, представители администрации (президента США Джо - ред.) Байдена всё больше сомневаются в том, что Израиль и ХАМАС смогут достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в нынешних рамках", - пишет издание.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Один из чиновников сообщил изданию, что сложности с достижением компромисса будут продолжаться "как минимум до конца 2024 года".
"Администрация настойчиво добивается того, чтобы Израиль и ХАМАС согласились на сделку... Но, похоже, на данный момент всё приостановлено", - рассказал изданию представитель одной из крупнейших групп помощи, работающих в секторе Газа.
Как полагают официальные лица США, даже если ХАМАС и Израиль достигнут первоначального краткосрочного соглашения о прекращении огня, существует высокая вероятность того, что оно будет нарушено.
Совет безопасности ООН ранее принял резолюцию США с планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась.
Последствия израильского удара в Рафахе - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Комиссия ООН обвинила Израиль в "истреблении палестинцев"
Вчера, 13:57
Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение о прекращении огня в Газе, которое общественности ранее представил Байден. Документ призывает ХАМАС поддержать инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия плана без промедления и предусловий.
Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.
Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В секторе Газа прокомментировали закрытие КПП "Рафах" и "Керем-Шалом"
23 мая, 18:27
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСООНРоссияИзраильСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала