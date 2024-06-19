https://ria.ru/20240619/gaza-1954000180.html

Мародеры разграбили банки на севере Газы, утверждают СМИ

Мародеры разграбили банки на севере Газы, утверждают СМИ - РИА Новости, 19.06.2024

Мародеры разграбили банки на севере Газы, утверждают СМИ

Британское издание Financial Times, утверждает, что вооруженные группировки разграбили минимум 120 миллионов долларов из банков на севере сектора Газа. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:06

2024-06-19T15:06

2024-06-19T15:08

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Британское издание Financial Times, утверждает, что вооруженные группировки разграбили минимум 120 миллионов долларов из банков на севере сектора Газа. "Вооруженные банды, включая группировки, поддерживаемые (палестинским движением) ХАМАС, разграбили по меньшей мере 120 миллионов долларов из банков северной Газы всего за два последних месяца", - пишет издание, ссылаясь на данные ООН. Самые крупные ограбления произошли 17 и 18 апреля, вскоре после того, как крупнейший палестинский банк залил хранилище бетоном, чтобы избежать разграбления. Экстренные меры не помогли, и свидетели якобы сообщили изданию о том, что слышали взрыв в хранилище, после которого в воздух взмыли банкноты. Согласно внутренней информации, мародерам удалось заполучить около 31 миллиона долларов в разной валюте. Утверждается, что за два месяца вооруженные группировки украли по меньшей мере треть наличных денег, находящихся в банковских хранилищах на севере сектора Газа. Около 240 миллионов долларов удалось сохранить. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231120/zalozhniki-1910492353.html

https://ria.ru/20231026/khamas-1905331620.html

https://ria.ru/20231024/osvobozhdenie-1905033939.html

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