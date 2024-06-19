https://ria.ru/20240619/finlyandiya-1953999854.html

Финские власти хотят лишать ВНЖ мигрантов, не работающих более трех месяцев

Финские власти хотят лишать ВНЖ мигрантов, не работающих более трех месяцев - РИА Новости, 19.06.2024

Финские власти хотят лишать ВНЖ мигрантов, не работающих более трех месяцев

Правительство Финляндии планирует лишать ВНЖ трудовых мигрантов, которые не работают более трех месяцев, сообщает в среду общественный вещатель Yle. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:05

2024-06-19T15:05

2024-06-19T15:05

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Финляндии планирует лишать ВНЖ трудовых мигрантов, которые не работают более трех месяцев, сообщает в среду общественный вещатель Yle. "Недавно правительство передало законопроект на экспертную оценку. В нем говорится о том, что вид на жительство трудового мигранта будет отменяться после трех месяцев безработицы", - говорится в материале. При определенных условиях срок будет увеличен до шести месяцев. Такое исключение предусмотрено для стартап-предпринимателей и для тех, кто проработал в стране более двух лет, уточняет Yle. Вид на жительство безработного можно отменить и в рамках действующего законодательства, однако в нем не прописаны временные рамки, отмечается в материале. Организации деловой жизни критикуют этот законопроект, поскольку, на их взгляд, трех месяцев недостаточно для нахождения работы.

https://ria.ru/20240423/litva-1941835643.html

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