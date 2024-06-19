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ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО - РИА Новости, 19.06.2024
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19:37 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/fas-1954089870.html
ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО
ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО - РИА Новости, 19.06.2024
ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила сговор на рынке топлива в Ханты-Мансийском автономном округе, местные компании одновременно завышали цены на РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:37
2024-06-19T19:37
ханты-мансийский автономный округ
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аи-92
аи-95
экономика
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила сговор на рынке топлива в Ханты-Мансийском автономном округе, местные компании одновременно завышали цены на бензин и дизтопливо, сообщило ведомство. "ФАС выявила сговор на рынке нефтепродуктов в Ханты-Мансийском автономном округе… УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу установило, что ООО "Юганскнефтепродукт" и ООО "Нефтепродуктсервис" единовременно повысили и в течение нескольких месяцев поддерживали цены на Аи-92, Аи-95 и дизтопливо на АЗС в нескольких муниципалитетах при отсутствии экономических обоснований", - говорится в сообщении. "Ранее территориальный орган службы возбудил дело в отношении двух компаний по признакам заключения антиконкуретного соглашения", - добавляет ведомство. "Юганскнефтепродукту" и "Нефтепродуктсервису" будут назначены штрафы.
https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html
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ханты-мансийский автономный округ, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-92, аи-95, экономика, происшествия
Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), АИ-92, АИ-95, Экономика, Происшествия
ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО

ФАС выявила сговор на рынке нефтепродуктов в ХМАО

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНефтедобывающая платформа
Нефтедобывающая платформа - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила сговор на рынке топлива в Ханты-Мансийском автономном округе, местные компании одновременно завышали цены на бензин и дизтопливо, сообщило ведомство.
"ФАС выявила сговор на рынке нефтепродуктов в Ханты-Мансийском автономном округе… УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу установило, что ООО "Юганскнефтепродукт" и ООО "Нефтепродуктсервис" единовременно повысили и в течение нескольких месяцев поддерживали цены на Аи-92, Аи-95 и дизтопливо на АЗС в нескольких муниципалитетах при отсутствии экономических обоснований", - говорится в сообщении.
"Ранее территориальный орган службы возбудил дело в отношении двух компаний по признакам заключения антиконкуретного соглашения", - добавляет ведомство.
"Юганскнефтепродукту" и "Нефтепродуктсервису" будут назначены штрафы.
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Ханты-Мансийский автономный округРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)АИ-92АИ-95ЭкономикаПроисшествия
 
 
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