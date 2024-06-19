https://ria.ru/20240619/fas-1954089870.html
ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО
ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО - РИА Новости, 19.06.2024
ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила сговор на рынке топлива в Ханты-Мансийском автономном округе, местные компании одновременно завышали цены на РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:37
2024-06-19T19:37
2024-06-19T19:37
ханты-мансийский автономный округ
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аи-92
аи-95
экономика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850262096_0:74:3107:1822_1920x0_80_0_0_0e73dd6aed0608d8befbef692af1a79c.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила сговор на рынке топлива в Ханты-Мансийском автономном округе, местные компании одновременно завышали цены на бензин и дизтопливо, сообщило ведомство. "ФАС выявила сговор на рынке нефтепродуктов в Ханты-Мансийском автономном округе… УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу установило, что ООО "Юганскнефтепродукт" и ООО "Нефтепродуктсервис" единовременно повысили и в течение нескольких месяцев поддерживали цены на Аи-92, Аи-95 и дизтопливо на АЗС в нескольких муниципалитетах при отсутствии экономических обоснований", - говорится в сообщении. "Ранее территориальный орган службы возбудил дело в отношении двух компаний по признакам заключения антиконкуретного соглашения", - добавляет ведомство. "Юганскнефтепродукту" и "Нефтепродуктсервису" будут назначены штрафы.
https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850262096_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59d213bfef38bbdf988a09971d8ad1fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-92, аи-95, экономика, происшествия
Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), АИ-92, АИ-95, Экономика, Происшествия
ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО
ФАС выявила сговор на рынке нефтепродуктов в ХМАО