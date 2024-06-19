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ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО

ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО - РИА Новости, 19.06.2024

ФАС выявила сговор на рынке топлива в ХМАО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила сговор на рынке топлива в Ханты-Мансийском автономном округе, местные компании одновременно завышали цены на РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:37

2024-06-19T19:37

2024-06-19T19:37

ханты-мансийский автономный округ

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

аи-92

аи-95

экономика

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила сговор на рынке топлива в Ханты-Мансийском автономном округе, местные компании одновременно завышали цены на бензин и дизтопливо, сообщило ведомство. "ФАС выявила сговор на рынке нефтепродуктов в Ханты-Мансийском автономном округе… УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу установило, что ООО "Юганскнефтепродукт" и ООО "Нефтепродуктсервис" единовременно повысили и в течение нескольких месяцев поддерживали цены на Аи-92, Аи-95 и дизтопливо на АЗС в нескольких муниципалитетах при отсутствии экономических обоснований", - говорится в сообщении. "Ранее территориальный орган службы возбудил дело в отношении двух компаний по признакам заключения антиконкуретного соглашения", - добавляет ведомство. "Юганскнефтепродукту" и "Нефтепродуктсервису" будут назначены штрафы.

https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html

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ханты-мансийский автономный округ, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-92, аи-95, экономика, происшествия