https://ria.ru/20240619/energodar-1954108510.html
В Энергодаре восстановили электроснабжение, нарушенное при обстреле
В Энергодаре восстановили электроснабжение, нарушенное при обстреле - РИА Новости, 19.06.2024
В Энергодаре восстановили электроснабжение, нарушенное при обстреле
Электроснабжение города Энергодар в Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, город запитан с Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:40
2024-06-19T21:40
2024-06-19T21:55
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запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Электроснабжение города Энергодар в Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, город запитан с Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.Ранее сообщалось, что в запорожском Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотников на подстанцию "Луч"."Свет дали. Город запитан от атомной станции", - сказала Яшина.По ее словам, обстрел города прекратился полчаса назад."Надеюсь, что обстрел прекратился совсем", - сказала Яшина.Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Энергодаре восстановили электроснабжение, нарушенное при обстреле
В Энергодаре восстановили электроснабжение, нарушенное при обстреле ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Электроснабжение города Энергодар в Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, город запитан с Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что в запорожском Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотников на подстанцию "Луч".
"Свет дали. Город запитан от атомной станции", - сказала Яшина.
По ее словам, обстрел города прекратился полчаса назад.
"Надеюсь, что обстрел прекратился совсем", - сказала Яшина.
Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.