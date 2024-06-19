https://ria.ru/20240619/energodar-1954108510.html

В Энергодаре восстановили электроснабжение, нарушенное при обстреле

В Энергодаре восстановили электроснабжение, нарушенное при обстреле - РИА Новости, 19.06.2024

В Энергодаре восстановили электроснабжение, нарушенное при обстреле

Электроснабжение города Энергодар в Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, город запитан с Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T21:40

2024-06-19T21:40

2024-06-19T21:55

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Электроснабжение города Энергодар в Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, город запитан с Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.Ранее сообщалось, что в запорожском Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотников на подстанцию "Луч"."Свет дали. Город запитан от атомной станции", - сказала Яшина.По ее словам, обстрел города прекратился полчаса назад."Надеюсь, что обстрел прекратился совсем", - сказала Яшина.Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

энергодар

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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия