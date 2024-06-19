https://ria.ru/20240619/energetiki-1954040223.html

В Госдуме убрали энергетики из автоматов с едой

В Госдуме убрали энергетики из автоматов с едой - РИА Новости, 19.06.2024

В Госдуме убрали энергетики из автоматов с едой

Энергетики убрали из аппаратов с едой, которые стоят в Госдуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:09

2024-06-19T17:09

2024-06-19T17:09

общество

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Энергетики убрали из аппаратов с едой, которые стоят в Госдуме, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить продажу и употребление энергетиков в Госдуме, поручил заняться этим комиссии ГД по регламенту и пообещал, что энергетики на входе будет отбирать ФСО. Он также отметил, что надо разобраться, кто "их там попивает, эти энергетики, а потом в зал приходит". После этого из думского магазина стали убирать энергетики, убедился корреспондент РИА Новости

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вячеслав володин, госдума рф