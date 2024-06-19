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В Госдуме убрали энергетики из автоматов с едой
В Госдуме убрали энергетики из автоматов с едой - РИА Новости, 19.06.2024
В Госдуме убрали энергетики из автоматов с едой
Энергетики убрали из аппаратов с едой, которые стоят в Госдуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:09
2024-06-19T17:09
2024-06-19T17:09
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Энергетики убрали из аппаратов с едой, которые стоят в Госдуме, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить продажу и употребление энергетиков в Госдуме, поручил заняться этим комиссии ГД по регламенту и пообещал, что энергетики на входе будет отбирать ФСО. Он также отметил, что надо разобраться, кто "их там попивает, эти энергетики, а потом в зал приходит". После этого из думского магазина стали убирать энергетики, убедился корреспондент РИА Новости
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме убрали энергетики из автоматов с едой
Энергетики убрали из аппаратов с едой, которые стоят в Госдуме