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В Госдуме убрали энергетики из автоматов с едой - РИА Новости, 19.06.2024
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17:09 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/energetiki-1954040223.html
В Госдуме убрали энергетики из автоматов с едой
В Госдуме убрали энергетики из автоматов с едой - РИА Новости, 19.06.2024
В Госдуме убрали энергетики из автоматов с едой
Энергетики убрали из аппаратов с едой, которые стоят в Госдуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:09
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общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Энергетики убрали из аппаратов с едой, которые стоят в Госдуме, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить продажу и употребление энергетиков в Госдуме, поручил заняться этим комиссии ГД по регламенту и пообещал, что энергетики на входе будет отбирать ФСО. Он также отметил, что надо разобраться, кто "их там попивает, эти энергетики, а потом в зал приходит". После этого из думского магазина стали убирать энергетики, убедился корреспондент РИА Новости
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме убрали энергетики из автоматов с едой

Энергетики убрали из аппаратов с едой, которые стоят в Госдуме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Энергетики убрали из аппаратов с едой, которые стоят в Госдуме, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить продажу и употребление энергетиков в Госдуме, поручил заняться этим комиссии ГД по регламенту и пообещал, что энергетики на входе будет отбирать ФСО. Он также отметил, что надо разобраться, кто "их там попивает, эти энергетики, а потом в зал приходит".
После этого из думского магазина стали убирать энергетики, убедился корреспондент РИА Новости
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18 июня, 14:55
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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