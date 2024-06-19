Рейтинг@Mail.ru
МГМСУ дал комментарий после возбуждения дела о взятке - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 19.06.2024 (обновлено: 23:29 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/ekzamen-1954120594.html
МГМСУ дал комментарий после возбуждения дела о взятке
МГМСУ дал комментарий после возбуждения дела о взятке - РИА Новости, 19.06.2024
МГМСУ дал комментарий после возбуждения дела о взятке
В Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова Минздрава России оказывают содействие следствию, на работе вуза... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T23:26
2024-06-19T23:29
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова Минздрава России оказывают содействие следствию, на работе вуза сложившаяся ситуация не отразится, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о проведении следственных действий со студентами и педагогами МГМСУ из-за возможной покупки экзаменов. Еще один информированный источник сообщил агентству, что по местам проживания некоторых студентов и сотрудников института были проведены обыски. В пресс-службе вуза подтвердили РИА Новости, что в образовательном учреждении проводятся оперативные мероприятия."На работе вуза это не отразится, учебный процесс продолжится", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе уточнил, что содействие следствию оказывается.Информированный источник сообщал РИА Новости, что в связи с покупкой экзаменов в МГМСУ заведено уголовное дело о взяточничестве.
https://ria.ru/20240619/vzyatka-1953986911.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
МГМСУ дал комментарий после возбуждения дела о взятке

МГМСУ оказывает содействие следствию по делу о покупке экзаменов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова Минздрава России оказывают содействие следствию, на работе вуза сложившаяся ситуация не отразится, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о проведении следственных действий со студентами и педагогами МГМСУ из-за возможной покупки экзаменов. Еще один информированный источник сообщил агентству, что по местам проживания некоторых студентов и сотрудников института были проведены обыски. В пресс-службе вуза подтвердили РИА Новости, что в образовательном учреждении проводятся оперативные мероприятия.
"На работе вуза это не отразится, учебный процесс продолжится", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнил, что содействие следствию оказывается.
Информированный источник сообщал РИА Новости, что в связи с покупкой экзаменов в МГМСУ заведено уголовное дело о взяточничестве.
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ректора Воронежского госуниверситета арестовали по делу о даче взятке
Вчера, 14:43
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала