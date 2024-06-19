https://ria.ru/20240619/ekzamen-1954120594.html

МГМСУ дал комментарий после возбуждения дела о взятке

МГМСУ дал комментарий после возбуждения дела о взятке - РИА Новости, 19.06.2024

МГМСУ дал комментарий после возбуждения дела о взятке

В Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова Минздрава России оказывают содействие следствию, на работе вуза... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T23:26

2024-06-19T23:26

2024-06-19T23:29

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова Минздрава России оказывают содействие следствию, на работе вуза сложившаяся ситуация не отразится, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о проведении следственных действий со студентами и педагогами МГМСУ из-за возможной покупки экзаменов. Еще один информированный источник сообщил агентству, что по местам проживания некоторых студентов и сотрудников института были проведены обыски. В пресс-службе вуза подтвердили РИА Новости, что в образовательном учреждении проводятся оперативные мероприятия."На работе вуза это не отразится, учебный процесс продолжится", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе уточнил, что содействие следствию оказывается.Информированный источник сообщал РИА Новости, что в связи с покупкой экзаменов в МГМСУ заведено уголовное дело о взяточничестве.

https://ria.ru/20240619/vzyatka-1953986911.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия