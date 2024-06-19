https://ria.ru/20240619/ekzamen-1954120594.html
МГМСУ дал комментарий после возбуждения дела о взятке
МГМСУ дал комментарий после возбуждения дела о взятке - РИА Новости, 19.06.2024
МГМСУ дал комментарий после возбуждения дела о взятке
В Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова Минздрава России оказывают содействие следствию, на работе вуза... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T23:26
2024-06-19T23:26
2024-06-19T23:29
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова Минздрава России оказывают содействие следствию, на работе вуза сложившаяся ситуация не отразится, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о проведении следственных действий со студентами и педагогами МГМСУ из-за возможной покупки экзаменов. Еще один информированный источник сообщил агентству, что по местам проживания некоторых студентов и сотрудников института были проведены обыски. В пресс-службе вуза подтвердили РИА Новости, что в образовательном учреждении проводятся оперативные мероприятия."На работе вуза это не отразится, учебный процесс продолжится", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе уточнил, что содействие следствию оказывается.Информированный источник сообщал РИА Новости, что в связи с покупкой экзаменов в МГМСУ заведено уголовное дело о взяточничестве.
https://ria.ru/20240619/vzyatka-1953986911.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
МГМСУ дал комментарий после возбуждения дела о взятке
МГМСУ оказывает содействие следствию по делу о покупке экзаменов
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова Минздрава России оказывают содействие следствию, на работе вуза сложившаяся ситуация не отразится, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о проведении следственных действий со студентами и педагогами МГМСУ из-за возможной покупки экзаменов. Еще один информированный источник сообщил агентству, что по местам проживания некоторых студентов и сотрудников института были проведены обыски. В пресс-службе вуза подтвердили РИА Новости, что в образовательном учреждении проводятся оперативные мероприятия.
"На работе вуза это не отразится, учебный процесс продолжится", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнил, что содействие следствию оказывается.
Информированный источник сообщал РИА Новости, что в связи с покупкой экзаменов в МГМСУ заведено уголовное дело о взяточничестве.