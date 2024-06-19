https://ria.ru/20240619/ekzamen-1954108872.html
Источник: с педагогами в МГМСУ работают из-за возможной покупки экзаменов
Источник: с педагогами в МГМСУ работают из-за возможной покупки экзаменов - РИА Новости, 19.06.2024
Источник: с педагогами в МГМСУ работают из-за возможной покупки экзаменов
Правоохранители проводят следственные действия со студентами и педагогами Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:42
2024-06-19T21:42
2024-06-19T21:56
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правоохранители проводят следственные действия со студентами и педагогами Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) из-за возможной покупки экзаменов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В настоящее время с учащимися и педагогами МГМСУ работают сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, это связано с обогащением на сдаче экзаменов", - сказал собеседник агентства.В свою очередь в пресс-службе вуза РИА Новости подтвердили, что сейчас проводятся оперативные мероприятия.Еще один информированный источник сообщил агентству, что по местам проживания некоторых студентов и сотрудников института были проведены обыски.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: с педагогами в МГМСУ работают из-за возможной покупки экзаменов
Силовики работают со студентами МГМСУ из-за возможной покупки экзаменов
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правоохранители проводят следственные действия со студентами и педагогами Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) из-за возможной покупки экзаменов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время с учащимися и педагогами МГМСУ работают сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, это связано с обогащением на сдаче экзаменов", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе вуза РИА Новости подтвердили, что сейчас проводятся оперативные мероприятия.
Еще один информированный источник сообщил агентству, что по местам проживания некоторых студентов и сотрудников института были проведены обыски.