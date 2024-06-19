https://ria.ru/20240619/ekzamen-1954108872.html

Источник: с педагогами в МГМСУ работают из-за возможной покупки экзаменов

Источник: с педагогами в МГМСУ работают из-за возможной покупки экзаменов - РИА Новости, 19.06.2024

Источник: с педагогами в МГМСУ работают из-за возможной покупки экзаменов

Правоохранители проводят следственные действия со студентами и педагогами Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T21:42

2024-06-19T21:42

2024-06-19T21:56

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правоохранители проводят следственные действия со студентами и педагогами Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) из-за возможной покупки экзаменов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В настоящее время с учащимися и педагогами МГМСУ работают сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, это связано с обогащением на сдаче экзаменов", - сказал собеседник агентства.В свою очередь в пресс-службе вуза РИА Новости подтвердили, что сейчас проводятся оперативные мероприятия.Еще один информированный источник сообщил агентству, что по местам проживания некоторых студентов и сотрудников института были проведены обыски.

https://ria.ru/20240619/vzyatka-1953986911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)