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Источник: с педагогами в МГМСУ работают из-за возможной покупки экзаменов - РИА Новости, 19.06.2024
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21:42 19.06.2024 (обновлено: 21:56 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/ekzamen-1954108872.html
Источник: с педагогами в МГМСУ работают из-за возможной покупки экзаменов
Источник: с педагогами в МГМСУ работают из-за возможной покупки экзаменов - РИА Новости, 19.06.2024
Источник: с педагогами в МГМСУ работают из-за возможной покупки экзаменов
Правоохранители проводят следственные действия со студентами и педагогами Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:42
2024-06-19T21:56
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правоохранители проводят следственные действия со студентами и педагогами Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) из-за возможной покупки экзаменов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В настоящее время с учащимися и педагогами МГМСУ работают сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, это связано с обогащением на сдаче экзаменов", - сказал собеседник агентства.В свою очередь в пресс-службе вуза РИА Новости подтвердили, что сейчас проводятся оперативные мероприятия.Еще один информированный источник сообщил агентству, что по местам проживания некоторых студентов и сотрудников института были проведены обыски.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: с педагогами в МГМСУ работают из-за возможной покупки экзаменов

Силовики работают со студентами МГМСУ из-за возможной покупки экзаменов

© iStock.com / SeventyFourСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© iStock.com / SeventyFour
Студенты во время занятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правоохранители проводят следственные действия со студентами и педагогами Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) из-за возможной покупки экзаменов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время с учащимися и педагогами МГМСУ работают сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, это связано с обогащением на сдаче экзаменов", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе вуза РИА Новости подтвердили, что сейчас проводятся оперативные мероприятия.
Еще один информированный источник сообщил агентству, что по местам проживания некоторых студентов и сотрудников института были проведены обыски.
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