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В Челябинске выпускница сдала ЕГЭ на 300 баллов - РИА Новости, 19.06.2024
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20:02 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/ekzamen-1954095942.html
В Челябинске выпускница сдала ЕГЭ на 300 баллов
В Челябинске выпускница сдала ЕГЭ на 300 баллов - РИА Новости, 19.06.2024
В Челябинске выпускница сдала ЕГЭ на 300 баллов
Выпускница физико-математического лицея №31 Челябинска Елизавета Спирина набрала 300 баллов на ЕГЭ, получив максимальные результаты по математике, физике и... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T20:02
2024-06-19T20:02
общество
челябинск
единый государственный экзамен (егэ)
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн - РИА Новости. Выпускница физико-математического лицея №31 Челябинска Елизавета Спирина набрала 300 баллов на ЕГЭ, получив максимальные результаты по математике, физике и информатике, сообщила в среду пресс-служба министерства образования региона. "По итогам на 19 июня обладателем 100 баллов сразу по трем предметам на Едином государственном экзамене стала выпускница физико-математического лицея №31 Челябинска Елизавета Спирина. Она получила высший балл по математике профильного уровня, физике и информатике", - говорится в сообщении. Со слов выпускницы, физика и математика всегда давались ей легче остальных предметов, а к экзаменам она готовилась с начала учебного года. "В школе начали готовиться в этом году: на уроках математики и информатики большую часть времени посвящали подготовке к ЕГЭ. Также ходила на дополнительные занятия в школе по этим предметам. К репетиторам не ходила, всё делала в школе и дома. Приходилось нелегко, так как совмещала учебу с постоянными тренировками", - приводит пресс-служба слова Спириной. По данным регионального минобразования, также в области 14 выпускников, сдавших на 100 баллов по два экзамена.
https://ria.ru/20240619/rezultaty-1736539876.html
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общество, челябинск, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Челябинск, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Челябинске выпускница сдала ЕГЭ на 300 баллов

В Челябинска девушка сдала ЕГЭ по математике, физике и информатике на 300 баллов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ). Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн - РИА Новости. Выпускница физико-математического лицея №31 Челябинска Елизавета Спирина набрала 300 баллов на ЕГЭ, получив максимальные результаты по математике, физике и информатике, сообщила в среду пресс-служба министерства образования региона.
"По итогам на 19 июня обладателем 100 баллов сразу по трем предметам на Едином государственном экзамене стала выпускница физико-математического лицея №31 Челябинска Елизавета Спирина. Она получила высший балл по математике профильного уровня, физике и информатике", - говорится в сообщении.
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Со слов выпускницы, физика и математика всегда давались ей легче остальных предметов, а к экзаменам она готовилась с начала учебного года.
"В школе начали готовиться в этом году: на уроках математики и информатики большую часть времени посвящали подготовке к ЕГЭ. Также ходила на дополнительные занятия в школе по этим предметам. К репетиторам не ходила, всё делала в школе и дома. Приходилось нелегко, так как совмещала учебу с постоянными тренировками", - приводит пресс-служба слова Спириной.
По данным регионального минобразования, также в области 14 выпускников, сдавших на 100 баллов по два экзамена.
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ОбществоЧелябинскЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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