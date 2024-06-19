https://ria.ru/20240619/ekzamen-1954095942.html

В Челябинске выпускница сдала ЕГЭ на 300 баллов

В Челябинске выпускница сдала ЕГЭ на 300 баллов - РИА Новости, 19.06.2024

В Челябинске выпускница сдала ЕГЭ на 300 баллов

Выпускница физико-математического лицея №31 Челябинска Елизавета Спирина набрала 300 баллов на ЕГЭ, получив максимальные результаты по математике, физике и... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T20:02

2024-06-19T20:02

2024-06-19T20:02

общество

челябинск

единый государственный экзамен (егэ)

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн - РИА Новости. Выпускница физико-математического лицея №31 Челябинска Елизавета Спирина набрала 300 баллов на ЕГЭ, получив максимальные результаты по математике, физике и информатике, сообщила в среду пресс-служба министерства образования региона. "По итогам на 19 июня обладателем 100 баллов сразу по трем предметам на Едином государственном экзамене стала выпускница физико-математического лицея №31 Челябинска Елизавета Спирина. Она получила высший балл по математике профильного уровня, физике и информатике", - говорится в сообщении. Со слов выпускницы, физика и математика всегда давались ей легче остальных предметов, а к экзаменам она готовилась с начала учебного года. "В школе начали готовиться в этом году: на уроках математики и информатики большую часть времени посвящали подготовке к ЕГЭ. Также ходила на дополнительные занятия в школе по этим предметам. К репетиторам не ходила, всё делала в школе и дома. Приходилось нелегко, так как совмещала учебу с постоянными тренировками", - приводит пресс-служба слова Спириной. По данным регионального минобразования, также в области 14 выпускников, сдавших на 100 баллов по два экзамена.

https://ria.ru/20240619/rezultaty-1736539876.html

https://ria.ru/20240619/shkolnik-1954025422.html

челябинск

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общество, челябинск, единый государственный экзамен (егэ)