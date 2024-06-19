https://ria.ru/20240619/efimov-1953812880.html

Ефимов: эстакаду на юге МСД над Варшавским шоссе закончат к концу года

Ефимов: эстакаду на юге МСД над Варшавским шоссе закончат к концу года - РИА Новости, 19.06.2024

Ефимов: эстакаду на юге МСД над Варшавским шоссе закончат к концу года

Эстакаду от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе на южном участке Московского скоростного диаметра закончат к концу года, рассказал заммэра... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:05

2024-06-19T10:05

2024-06-19T16:17

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Эстакаду от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе на южном участке Московского скоростного диаметра закончат к концу года, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Ее общая длина с учетом основного хода и съезда превышает 500 метров. Готовность эстакады свыше 70%, а всего участка автомобильной дороги от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе - более 60%. Все работы на объекте планируется завершить до конца года", - цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Южный участок МСД от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе свяжет диаметр с Варшавским шоссе и федеральной трассой М-2 "Крым".Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что особенностью метода монтажа пролетных строений эстакады было выполнение его без остановки автомобильного и железнодорожного транспорта. В планах начать бетонирование дорожного полотна, парапетных ограждений и устройство стыков.

https://ria.ru/20240618/grayvoronovo-1953548913.html

https://ria.ru/20240616/moskva-1953101482.html

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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва