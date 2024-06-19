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Ефимов: эстакаду на юге МСД над Варшавским шоссе закончат к концу года - РИА Новости, 19.06.2024
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10:05 19.06.2024 (обновлено: 16:17 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/efimov-1953812880.html
Ефимов: эстакаду на юге МСД над Варшавским шоссе закончат к концу года
Ефимов: эстакаду на юге МСД над Варшавским шоссе закончат к концу года - РИА Новости, 19.06.2024
Ефимов: эстакаду на юге МСД над Варшавским шоссе закончат к концу года
Эстакаду от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе на южном участке Московского скоростного диаметра закончат к концу года, рассказал заммэра... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:05
2024-06-19T16:17
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Эстакаду от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе на южном участке Московского скоростного диаметра закончат к концу года, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Ее общая длина с учетом основного хода и съезда превышает 500 метров. Готовность эстакады свыше 70%, а всего участка автомобильной дороги от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе - более 60%. Все работы на объекте планируется завершить до конца года", - цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Южный участок МСД от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе свяжет диаметр с Варшавским шоссе и федеральной трассой М-2 "Крым".Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что особенностью метода монтажа пролетных строений эстакады было выполнение его без остановки автомобильного и железнодорожного транспорта. В планах начать бетонирование дорожного полотна, парапетных ограждений и устройство стыков.
https://ria.ru/20240618/grayvoronovo-1953548913.html
https://ria.ru/20240616/moskva-1953101482.html
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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: эстакаду на юге МСД над Варшавским шоссе закончат к концу года

Ефимов: эстакаду на юге МСД над Варшавским шоссе закончат к концу года

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Эстакаду от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе на южном участке Московского скоростного диаметра закончат к концу года, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Ее общая длина с учетом основного хода и съезда превышает 500 метров. Готовность эстакады свыше 70%, а всего участка автомобильной дороги от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе - более 60%. Все работы на объекте планируется завершить до конца года", - цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Ефимов: в Москве реорганизуют два участка бывшей промзоны "Грайвороново"
18 июня, 09:08
Южный участок МСД от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе свяжет диаметр с Варшавским шоссе и федеральной трассой М-2 "Крым".
Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что особенностью метода монтажа пролетных строений эстакады было выполнение его без остановки автомобильного и железнодорожного транспорта. В планах начать бетонирование дорожного полотна, парапетных ограждений и устройство стыков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Ефимов: в московских Нагатино-Садовниках по КРТ построят жилой квартал
16 июня, 12:07
 
Градостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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